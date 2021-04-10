ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Баффало» — «Вашингтон»НХЛ. «Вашингтон» одолел «Баффало», «Сент-Луис» забросил девять шайб «Миннесоте» «Арсенал» — ЦСКАТульский Дарт Вейдер и подарок Акинфееву. ЦСКА проявил характер в Кубке России Лионель МессиПримера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
  • 07:00
    • Кудерметова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне
    Все новости спорта

    Кудерметова впервые сыграет в финале на грунте?

    Бадоса — Кудерметова. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Чарлстоне 10 апреля 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Бадоса — Кудерметова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадосы в полуфинале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 21:30 мск. Бадоса — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бадоса

    Старт турнира получился для Бадосы довольно сложным. В первом круге испанка одержала волевую победу над Варварой Грачевой, сумев кое-как спасти матч в конце второго сета.

    Во втором раунде Паула обыграла Белинду Бенчич — тоже в трех сетах. Эту победу можно считать знаковой. Во-первых, она впервые выиграла у соперницы из топ-20, а во-вторых, уже после матча 23-летняя теннисистка вспомнила, как с треском проиграла Бенчич на детском турнире со счетом 0:6, 0:6. Так что, это был реванш.

    В третьем круге Бадоса легкло выиграла у Кэти Макналли. А в четвертьфинале преподнесла пока что главную сенсацию. Паула выиграла в двух сетах у первой ракетки мира Эшли Барти — 6:4, 6:3. Это очень серьезная заявка на победу в турнире.

    Также можно отметить, что ранее в этом сезоне Бадоса доходила до полуфинала на турнире в Лионе.

    Кудерметова

    Кудерметова тоже стартовала с первого круга. И по сути, у нее до сих пор не было сложных матчей. Всех предыдущих соперниц россиянка обыгрывала в двух сетах.

    В третьем круге Вероника разгромила Куруми Нару, при этом забрав первый сет со счетом 6:0.

    В четвертьфинале Кудерметова впервые выиграла у чемпионки «Большого шлема». 23-летняя теннисистка одержала победу над Слоан Стивенс — 6:3, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинала на турнире с грунтовым покрытием.

    Прогноз и ставка

    На Бадосу букмекеры предлагают поставить за 2.16, а на победу Кудерметовой — за 1.76.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Ранее Кудерметова дважды встречалась с испанской теннисисткой и в обоих случаях выиграла.

    Но сейчас, похоже, не тот случай, когда можно смело «заряжать» на победу Вероники. После шикарных матчей Бадосы против Бенчич и Барти это сложно будет назвать правильным решением.

    Как правило, в таких матчах нередко все решается в третьем сете. И сейчас это самый реальный сценарий.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал Кудерметовой больше 12,5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Химки — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дьере — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Габала — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Париж — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    Прогноз и ставка на матч Бадоса — Кудерметова 10.04.2021 в 21:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.33.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры