Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против испанки Паулы Бадосы в полуфинале турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 10 апреля, начало — в 21:30 мск. Бадоса — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бадоса

Старт турнира получился для Бадосы довольно сложным. В первом круге испанка одержала волевую победу над Варварой Грачевой, сумев кое-как спасти матч в конце второго сета.

Во втором раунде Паула обыграла Белинду Бенчич — тоже в трех сетах. Эту победу можно считать знаковой. Во-первых, она впервые выиграла у соперницы из топ-20, а во-вторых, уже после матча 23-летняя теннисистка вспомнила, как с треском проиграла Бенчич на детском турнире со счетом 0:6, 0:6. Так что, это был реванш.

В третьем круге Бадоса легкло выиграла у Кэти Макналли. А в четвертьфинале преподнесла пока что главную сенсацию. Паула выиграла в двух сетах у первой ракетки мира Эшли Барти — 6:4, 6:3. Это очень серьезная заявка на победу в турнире.

Также можно отметить, что ранее в этом сезоне Бадоса доходила до полуфинала на турнире в Лионе.

Кудерметова

Кудерметова тоже стартовала с первого круга. И по сути, у нее до сих пор не было сложных матчей. Всех предыдущих соперниц россиянка обыгрывала в двух сетах.

В третьем круге Вероника разгромила Куруми Нару, при этом забрав первый сет со счетом 6:0.

В четвертьфинале Кудерметова впервые выиграла у чемпионки «Большого шлема». 23-летняя теннисистка одержала победу над Слоан Стивенс — 6:3, 6:4.

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Кудерметова впервые в карьере вышла в полуфинала на турнире с грунтовым покрытием.

Прогноз и ставка

На Бадосу букмекеры предлагают поставить за 2.16, а на победу Кудерметовой — за 1.76.

Ранее Кудерметова дважды встречалась с испанской теннисисткой и в обоих случаях выиграла.

Но сейчас, похоже, не тот случай, когда можно смело «заряжать» на победу Вероники. После шикарных матчей Бадосы против Бенчич и Барти это сложно будет назвать правильным решением.

Как правило, в таких матчах нередко все решается в третьем сете. И сейчас это самый реальный сценарий.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Кудерметовой больше 12,5 за 2.05.