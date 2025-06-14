Бунёдкор — Пахтакор. Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 июня 2025 года

14 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунёдкор» — «Пахтакор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бунёдкор»

Турнирное положение: «Бунёдкор» несколько сбавил обороты. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Бунёдкор» в 11 матчах добыл всего 4 победы. А вот отличились игроки команды 16 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бунёдкор» не смог переиграть «Машъал» (1:1).

До того команда досадным образом уступила «Навбахору» (2:3). А вот поединок с «Насафом» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Бунёдкор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бунёдкор» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Бунёдкор» традиционно сложно противостоит «Пахтакору». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победную тропу.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Пахтакор» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Пахтакор» одолел «Хорезм» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (3:0). Плюс чуть ранее она учинила форменный разгром «Бухаре» (6:0).

При этом «Пахтакор» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пахтакор» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 11 поединках чемпионата.

При этом «Пахтакор» нынче заметно прибавил. Ташкентцы победили в трех своих последних поединках, причем в этих матчах они пропустили всего один мяч.

Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Пахтакор» еще ни разу в нынешнем чемпионате не сыграл вничью

«Бунёдкор» не побеждает 4 матча кряду

«Пахтакор» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 2.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.85.

Прогноз: «Пахтакор» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить, да и «Бунёдкор» в последнее время выглядит неуверенно.

Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.39