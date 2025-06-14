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    Продолжит ли «Пахтакор» свой победный сериал?

    Бунёдкор — Пахтакор. Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 14 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бунёдкор» — «Пахтакор»
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    14 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Бунёдкор» и «Пахтакор». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бунёдкор» — «Пахтакор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 14 Июня 2025 года

    Бунёдкор

  • Узбекистан. Суперлига
    •  Бунёдкор 19:00 Пахтакор

    Пахтакор

  • Ташкент
    •

    «Бунёдкор»

    Турнирное положение: «Бунёдкор» несколько сбавил обороты. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бунёдкор» в 11 матчах добыл всего 4 победы. А вот отличились игроки команды 16 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бунёдкор» не смог переиграть «Машъал» (1:1).

    До того команда досадным образом уступила «Навбахору» (2:3). А вот поединок с «Насафом» завершился боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Бунёдкор» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бунёдкор» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

    Причем «Бунёдкор» традиционно сложно противостоит «Пахтакору». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победную тропу.

    «Пахтакор»

    Турнирное положение: «Пахтакор» стартовал не особо продуктивно. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Пахтакор» в 11 матчах чемпионата набрал 13 зачетных баллов. А вот в собственные ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Пахтакор» одолел «Хорезм» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Кызылкуму» (3:0). Плюс чуть ранее она учинила форменный разгром «Бухаре» (6:0).

    При этом «Пахтакор» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Пахтакор» весьма преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 11 поединках чемпионата.

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    При этом «Пахтакор» нынче заметно прибавил. Ташкентцы победили в трех своих последних поединках, причем в этих матчах они пропустили всего один мяч.

    Потенциально команда явно способна еще поднатореть в плане реализации. При этом в свои ворота она пропускает в среднем гол за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена подтянуться к лидирующей группе.

    Статистика для ставок

    • «Пахтакор» еще ни разу в нынешнем чемпионате не сыграл вничью

    • «Бунёдкор» не побеждает 4 матча кряду

    • «Пахтакор» победил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 2.84.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.89 и 1.85.

    Прогноз: «Пахтакор» выглядит предпочтительнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить, да и «Бунёдкор» в последнее время выглядит неуверенно.

    Ставка: Победа «Пахтакора» за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.39

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бунёдкор — Пахтакор?

    Матч Бунёдкор — Пахтакор состоится 14 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бунёдкор — Пахтакор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бунёдкор — Пахтакор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бунёдкор — Пахтакор?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бунёдкор — Пахтакор?

    Коэффициенты букмекеров: «Пахтакор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 2.84.

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    Бунёдкор — Пахтакор: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 14.06.202518:00. Продолжит ли «Пахтакор» свой победный сериал?
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