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    Американец Пол проиграет четвертый матч кряду?

    Пол — Ханфманн. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Кальяри 5 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Ханфманн
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнире в Кальяри (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 15:00 мск. Пол — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пол

    В этом сезоне Пол смог выиграть больше одного матча лишь на одном турнире, из-за чего пока так и не вошел в топ-50.

    В начале марта Томми дошел до четвертьфинала в Роттердаме. После побед над Лоренцо Сонего и Александром Бубликом американский теннисист проиграл Мартону Фучовичу.

    В Акапулько Пол в стартовом матче проиграл Милошу Раоничу, так и не сумев справиться с мощнейшей подачей канадца.

    На «Мастерсе» в Майами Пол тоже уступил в первом рауде. На этот раз его обыграл Маркос Хирон.

    Ханфманн

    Тем временем Ханфманн в этом году выиграл лишь два матча из шести и снова оказался за пределами топ-100.

    На «Мастерсе» в Майами Янник стартовал с победы над Стивом Джонсоном, лучшие годы которого уже давно позади.

    Но уже в следующем матче немецкий теннисист с треском проиграл Карену Хачанову — 3:6, 2:6.

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    Кроме того, стоит отметить, что у Ханфманн есть поражение на «челленджере». В середине марта 29-летний теннисист проиграл Матиасу Бургу в Биелле, причем это случилось уже в первом круге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче приблизительно равны: на Пола можно поставить за 1.96, а на Ханфманна — за 1.88.

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    Важный нюанс: Ханфманн, в отличие от соперника, очень часто играет на грунте. Судя по всему, это его любимое покрытие. И этот момент может стать ключевым.

    Ставка — победа Ханфманна за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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