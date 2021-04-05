Американец Томми Пол сыграет против немца Янника Ханфманна в первом круге турнире в Кальяри (США). Матч пройдет 5 апреля, начало — в 15:00 мск. Пол — Ханфманн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пол

В этом сезоне Пол смог выиграть больше одного матча лишь на одном турнире, из-за чего пока так и не вошел в топ-50.

В начале марта Томми дошел до четвертьфинала в Роттердаме. После побед над Лоренцо Сонего и Александром Бубликом американский теннисист проиграл Мартону Фучовичу.

В Акапулько Пол в стартовом матче проиграл Милошу Раоничу, так и не сумев справиться с мощнейшей подачей канадца.

На «Мастерсе» в Майами Пол тоже уступил в первом рауде. На этот раз его обыграл Маркос Хирон.

Ханфманн

Тем временем Ханфманн в этом году выиграл лишь два матча из шести и снова оказался за пределами топ-100.

На «Мастерсе» в Майами Янник стартовал с победы над Стивом Джонсоном, лучшие годы которого уже давно позади.

Но уже в следующем матче немецкий теннисист с треском проиграл Карену Хачанову — 3:6, 2:6.

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Кроме того, стоит отметить, что у Ханфманн есть поражение на «челленджере». В середине марта 29-летний теннисист проиграл Матиасу Бургу в Биелле, причем это случилось уже в первом круге.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче приблизительно равны: на Пола можно поставить за 1.96, а на Ханфманна — за 1.88.

Важный нюанс: Ханфманн, в отличие от соперника, очень часто играет на грунте. Судя по всему, это его любимое покрытие. И этот момент может стать ключевым.

Ставка — победа Ханфманна за 1.88.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.27.