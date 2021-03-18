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    Рублев снова обыграет Фучовича?

    Фучович — Рублев. Прогноз (к. 2.86) и ставки на турнир в Дубае 18 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 18 марта, начало — в 19:30 мск. Фучович — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Фучович

    Фучович во второй раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнире в Дубае. Впервые ему это удалось два года назад.

    Все три предыдущих матча венгерского теннисиста на этой неделе получились невероятно насыщенными. В первом круге Мартон одержал волевую победу над Вашеком Поспишилом.

    Во втором раунде Фучович встречался с Пабло Карреньо-Бустой, который тоже взял первый сет, но в итоге проиграл.

    А в третьем раунде Фучович выиграл у серба Душана Лайовича.

    Рублев

    Тем временем Рублев после неудачного турнира в Дохе на этой неделе пока что демонстрировал исключительно идеальный теннис.

    В первом матче Рублев, стартовавший сразу со второго круга, выиграл в двух сетах у финна Эмиля Руусувуори.

    Американец Тейлор Фриц тоже не смог взять хотя бы сет в матче с российским теннисистом. Более того, в этой игре Андрей отдал сопернику лишь четыре гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Победная серия Рублева на уровне ATP 500 теперь составляет 22 матча. Теперь по этому показателю его опережает только легендарный Роджер Федерер (28 побед).

    Прогноз и ставка

    На Фучовича в этом матче можно поставить за 5.65, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.17.

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    Ранее в этом месяце Рублев обыграл Фучовича в финале престижного турнира в Роттердаме. Россиянин победил в двух сетах, но матч получился очень напряженным, в первой партии все решилось только на тай-брейке.

    На прошлой неделе Андрей должен был сыграть с Мартоном в четвертьфинале турнира в Дохе, но венгерский теннисист не смог выйти на матч из-за повреждения.

    Кроме того, можно вспомнить про осеннюю победу Рублева над Фучовичем на «Ролан Гаррос». Тогда Мартон смог выиграть один сет.

    В общем, вывод такой — Рублеву вряд ли удастся выиграть у Фучовича так же легко, как в предыдущих матчах в Дубае.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Фучовича больше 9,5 за 1.95. Также не исключено, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк (2.33).

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    Прогноз и ставка на матч Фучович — Рублев 18.03.2021 в 19:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.86.
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