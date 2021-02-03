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    Медведев разгромит Нисикори?

    Медведев — Нисикори. Прогноз (к. 1.86) и ставки на Кубок ATP 3 февраля 2021 года

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    Медведев — Нисикори: прогноз и ставка
    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против японца Кэя Нисикори в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 февраля в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Медведев — Нисикори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Команда России в первом туре Кубка ATP выиграла у сборной Аргентины. Все решилось в матчах одиночного разряда. Андрей Рублев разгромил Гвидо Пелью, а Медведев одержал победу над Диего Шварцманом.

    И если Рублев вообще не заметил своего соперника, то Даниилу было заметно сложнее. Осенью Медведев легко выиграл у Шварцмана на Итоговом турнире, тогда у российского теннисиста было ощутимое преимущество.

    На этот раз Медведев снова победил в двух сетах, но матч получился непростым. Даниил много ошибался, постоянно нервничал, а один раз даже швырнул ракетку.

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    И все-таки нельзя не отметить, что Медведев одержал 11-ю победу подряд, из которых восемь — над теннисистами из топ-10. Очень мощная статистика. А ошибки в первой игре сезона — это нормально, в общем-то.

    Нисикори

    Тем временем бывшая четвертая ракетка мира в этом сезоне пока еще ни разу не играл.

    И все равно можно сказать, что Нисикори с каких-то пор не так опасен, как несколько лет назад, когда он был стабильным игроком топ-10. Все изменилось после травмы, из-за которой японский теннисист пока так и не смог вернуться на свой прежний уровень.

    В прошлом сезоне Нисикори сыграл всего лишь на четырех турнирах — в Китцбюэле, Риме, Гамбурге и на «Ролан Гаррос». То есть в 2020 году японец ни разу не выходил на корт до сентября.

    В итоге Нисикори выиграл всего лишь два матча, после чего решил досрочно завершить сезон.

    Прогноз и ставка

    На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.13, а на победу Нисикори — за 6.35.

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    Ранее эти теннисисты провели между собой четыре матча, одержав по две победы. Но сейчас нет смысла делать акцент на том, что было раньше. Медведев сейчас один из лучших теннисистов мира, тогда как Нисикори уже давно покинул элитную компанию.

    Тут надо о другом говорить. Японец просидел две недели на жестком карантине без возможности тренироваться. Для Нисикори, которого в последнее время мучили травмы, это вряд ли пройдет без последствий.

    Ставка — победа Медведева с форой по геймам (-5,5) за 1.86.

    Либо же просто ставка на победу Медведева в двух сетах, но всего лишь за 1.47.

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