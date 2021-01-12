Костюк — Кудерметова. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Абу-Даби 12 января 2021 года

Костюк
Одна из самых талантливых украинских теннисисток по итогам сезона-2020 вошла в топ-100. В Абу-Даби Марта приехала в статусе 99-й ракетки мира.
В прошлом году главным достижением Костюк стал выход в третий круг US Open, где она в напряженном матче уступила будущей победительнице турнира японке Наоми Осаке.
Также можно отметить выход Марты в основную сетку «Ролан Гаррос».
В Абу-Даби 18-летняя украинка стартовала с победы над Люси Градецкой, после чего выиграла у Си Шу Вэй.
В третьем раунде Костюк разгромила Тамару Жиданшек. Но пока что самое интересное случилось в четвертьфинале. Марта проиграла испанке Саре Соррибес-Торм первый сет 0:6, сразу же потеряла подачу во втором, но в итоге сделала невероятный камбэк и «затащила» матч.
Кудерметова
Тем временем Кудерметова на данный момент занимает в рейтинге 46-е место. Наивысшая позиция Вероники — 38-я.
Но судя по результатам в Абу-Даби, есть все предпосылки к тому, что российская теннисистка в текущем сезоне будет бороться даже за место в топ-30.
Уже в первом раунде Кудерметова обыграла в двух партиях Анетт Контавейт. Дальше соперницы были попроще — Бьянка Турати и Паула Бадоса. Последняя, правда, смогла взять один сет.
А в четвертьфинале Кудерметова одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной. Решающий сет россиянка выиграла на тай-брейке.
Прогноз и ставка
На Костюк в предстоящем матче можно поставить за 2.37, а на Кудерметову — за 1.64.
На самом деле, абсолютно непредсказуемый матч в плане исхода. Тот случай, когда фаворита нет.
Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.42. Будут качели, сто процентов.
Приблизительно такие же, как в матче Костюк против Соррибес-Тормо. Украинка не очень стабильна, при этом в любой момент может ответить.
И ставка на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.89.