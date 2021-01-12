Костюк — Кудерметова. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Абу-Даби 12 января 2021 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет с украинкой Мартой Костюк в рамках полуфинала турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Матч пройдет 12 января, начало — в 12:30 мск. Костюк — Кудерметова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Костюк

Одна из самых талантливых украинских теннисисток по итогам сезона-2020 вошла в топ-100. В Абу-Даби Марта приехала в статусе 99-й ракетки мира.

В прошлом году главным достижением Костюк стал выход в третий круг US Open, где она в напряженном матче уступила будущей победительнице турнира японке Наоми Осаке.

Также можно отметить выход Марты в основную сетку «Ролан Гаррос».

В Абу-Даби 18-летняя украинка стартовала с победы над Люси Градецкой, после чего выиграла у Си Шу Вэй.

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В третьем раунде Костюк разгромила Тамару Жиданшек. Но пока что самое интересное случилось в четвертьфинале. Марта проиграла испанке Саре Соррибес-Торм первый сет 0:6, сразу же потеряла подачу во втором, но в итоге сделала невероятный камбэк и «затащила» матч.

Кудерметова

Тем временем Кудерметова на данный момент занимает в рейтинге 46-е место. Наивысшая позиция Вероники — 38-я.

Но судя по результатам в Абу-Даби, есть все предпосылки к тому, что российская теннисистка в текущем сезоне будет бороться даже за место в топ-30.

Уже в первом раунде Кудерметова обыграла в двух партиях Анетт Контавейт. Дальше соперницы были попроще — Бьянка Турати и Паула Бадоса. Последняя, правда, смогла взять один сет.

А в четвертьфинале Кудерметова одержала волевую победу над украинкой Элиной Свитолиной. Решающий сет россиянка выиграла на тай-брейке.

Прогноз и ставка

На Костюк в предстоящем матче можно поставить за 2.37, а на Кудерметову — за 1.64.

На самом деле, абсолютно непредсказуемый матч в плане исхода. Тот случай, когда фаворита нет.

Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.42. Будут качели, сто процентов.

Приблизительно такие же, как в матче Костюк против Соррибес-Тормо. Украинка не очень стабильна, при этом в любой момент может ответить.

И ставка на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.89.