ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЧемпионство под угрозой. Не отступит ли «Юве» перед натиском «Милана» и «Интера» Станислав ЧерчесовКазнить нельзя помиловать. Не пора ли сборной России попрощаться с Черчесовым?
  • 00:48
    • «Осасуна» и «Уэска» ничьей открыли 10 тур Примеры
  • 00:32
    • Медведев обыграл Шварцмана и закончил групповой этап Итогового турнира ATP
  • 22:54
    • «Бордо» минимально выиграл у «Ренна»
  • 21:53
    • «Витязь» разгромил «Северсталь»
  • 19:34
    • «Салават Юлаев» по буллитам одолел «Спартак»
  • 19:16
    • ЦСКА подписал новый контракт с нападающим
  • 18:53
    • Джокович вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP
    Все новости спорта

    Сможет ли Тим остановить Джоковича?

    Тим — Джокович. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 21 ноября 2020 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Итоговый чемпионат ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Доминик Тим
    Прогноз и ставки на Тим — Джокович
    Доминик Тим и Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча пройдет 21 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Тим — Джокович.

    Тим

    Доминик Тим второй год подряд сыграет в полуфинале Итогового турнира. Австриец обеспечил себе выход из группы после первых двух матчей.

    В стартовом туре Тим одержал победу над Стефаносом Циципасом. К третьему сету у победителя US Open-2020 осталось гораздо больше сил, чем у грека.

    Свою пока что главную победу на этом турнире Тим одержал во втором туре, выиграв у Рафаэля Надаля. Австрийский теннисист и в первом, и во втором сетах заставил «Грунтового короля» допустить ключевые ошибки на тай-брейке.

    Все прогнозы на теннис

    В третьем туре Тим, уже зная, что точно сыграет в полуфинале, решил сэкономить силы в матче с Андреем Рублевым. Игра завершилась в пользу россиянина 6:2, 7:5.

    Джокович

    Первой ракетке мира пришлось немножко понервничать по ходу группового турнира, хотя начиналось все довольно неплохо.

    В первом матче Джокович спокойно выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, который взял всего лишь пять геймов.

  • Победа по всем статьям. Медведев разгромил Джоковича и вышел в полуфинал
  • Российский теннисист впервые со времен Николая Давыденко сыграет в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP
  • 19/11/2020

    • А вот дальше был матч, после которого многие перестали считать Новака главным фаворитом турнира. Джокович с треском проиграл Даниилу Медведеву — 3:6, 3:6. Один из тех немногих случаев, когда серб уступал сопернику абсолютно во всех компонентах.

    Но до настоящей сенсации все-таки не дошло. В третьем туре Джокович выиграл в двух сетах у Александра Зверева и вышел в полуфинал.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича можно поставить за 1.72, победу Тима в предстоящем матче букмекеры предлагают за 2.37.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    В последние годы Тим стал одним из самых сложных соперников для Новака. У австрийца уже есть несколько очень ярких побед над Джоковичем, в том числе на прошлогоднем Итоговом турнире.

    Кроме того, можно вспомнить про финал Australian Open-2020. Серб с огромным трудом дожал Доминика только в пятом сете.

    Но самый главный аргумент в пользу Тима — его матчи против Циципаса и Надаля. Очевидно, что сейчас нет смысла говорить о каком-либо преимуществе Джоковича.

    Ставка — победа Тима за 2.37. Скорость, подача, игра на приеме — у австрийца есть все для победы над Джоковичем.

    Еще один хороший вариант — в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.05. В матчах между Джоковичем и Тимом часто бывают сеты, в которых все решается только на тай-брейке. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Краснодар — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Борнмут — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Динамо Брянск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Малага — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Йокерит — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Куньлунь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Минск — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Сербия — Россия
  • Сыграли как немцы. Белградский позор стоил россиянам путевки в Лигу А
    • 03:01 19/11/2020     Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?
  • Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром
    • 11:17 17/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Тим — Джокович. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 21 ноября 2020 года. Прогноз на Тим — Джокович. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры