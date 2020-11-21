Тим — Джокович. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 21 ноября 2020 года

Серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Итогового турнира ATP. Встреча пройдет 21 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Тим — Джокович.

Тим

Доминик Тим второй год подряд сыграет в полуфинале Итогового турнира. Австриец обеспечил себе выход из группы после первых двух матчей.

В стартовом туре Тим одержал победу над Стефаносом Циципасом. К третьему сету у победителя US Open-2020 осталось гораздо больше сил, чем у грека.

Свою пока что главную победу на этом турнире Тим одержал во втором туре, выиграв у Рафаэля Надаля. Австрийский теннисист и в первом, и во втором сетах заставил «Грунтового короля» допустить ключевые ошибки на тай-брейке.

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В третьем туре Тим, уже зная, что точно сыграет в полуфинале, решил сэкономить силы в матче с Андреем Рублевым. Игра завершилась в пользу россиянина 6:2, 7:5.

Джокович

Первой ракетке мира пришлось немножко понервничать по ходу группового турнира, хотя начиналось все довольно неплохо.

В первом матче Джокович спокойно выиграл у аргентинца Диего Шварцмана, который взял всего лишь пять геймов.

А вот дальше был матч, после которого многие перестали считать Новака главным фаворитом турнира. Джокович с треском проиграл Даниилу Медведеву — 3:6, 3:6. Один из тех немногих случаев, когда серб уступал сопернику абсолютно во всех компонентах.

Но до настоящей сенсации все-таки не дошло. В третьем туре Джокович выиграл в двух сетах у Александра Зверева и вышел в полуфинал.

Прогноз и ставка

На Джоковича можно поставить за 1.72, победу Тима в предстоящем матче букмекеры предлагают за 2.37.

В последние годы Тим стал одним из самых сложных соперников для Новака. У австрийца уже есть несколько очень ярких побед над Джоковичем, в том числе на прошлогоднем Итоговом турнире.

Кроме того, можно вспомнить про финал Australian Open-2020. Серб с огромным трудом дожал Доминика только в пятом сете.

Но самый главный аргумент в пользу Тима — его матчи против Циципаса и Надаля. Очевидно, что сейчас нет смысла говорить о каком-либо преимуществе Джоковича.

Ставка — победа Тима за 2.37. Скорость, подача, игра на приеме — у австрийца есть все для победы над Джоковичем.

Еще один хороший вариант — в матче будет хотя бы один тай-брейк за 2.05. В матчах между Джоковичем и Тимом часто бывают сеты, в которых все решается только на тай-брейке. 0