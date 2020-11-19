Победа по всем статьям. Медведев разгромил Джоковича и вышел в полуфинал

Во втором круге группового этапа Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Эта победа досрочно обеспечила россиянину первое место в группе и выход в полуфинал. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Заруба в первом сете

Журналист Sport24 Александр Служаков рассказал, с какой упорной борьбой проходил первый сет, в котором все решилось при счете 3:3.

«В тот момент, когда футбольная сборная России начинала позориться в Белграде, в Лондоне стартовало еще одно русско-сербское противостояние. Во втором туре Итогового турнира ATP встречались Даниил Медведев и лучший теннисист планеты Новак Джокович. Россиянин в случае победы обеспечивал себе место в полуфинале, сербу нужно было обязательно выиграть в двух партиях, чтобы выйти из группы.

Стартовый матч Медведева на Итоговом не был однозначным. Очень тяжело он начинал встречу с Александром Зверевым. Раскачался только ко второму сету, где уже был похож на себя образца победного "Мастерса" в Париже двухнедельной давности. Естественно, в игре с Джоковичем Даня фаворитом не был. Но этот матч должен был показать, в каком все-таки состоянии Медведев.

Интересно, что из трех последних встреч с Медведевым Ноле выиграл только одну, на командном турнире ATP Cup в начале этого года. А в прошлом сезоне россиянин обыграл серба сразу на двух "Мастерсах" — в Монте-Карло и Цинциннати. Многие отмечают, что стиль теннисистов похож, поэтому Джокович и испытывает такие трудности именно с Медведевым.

И сегодня сразу же Даниил начал прессинговать Джоковича. Уже в третьем гейме он заработал 2 брейк-поинта. Но Новак сумел спастись за счет подачи. После этого Медведев удержал свою подачу, хотя четыре раза счет был "ровно". Игра была ближе к равной. Но в таких ситуациях всегда один гейм предопределяет развитие событий. На этот раз теннисисты жестко зарубились при счете 3:3. Джокович снова отыграл 2 брейк-поинта, потом 4 раза имел возможность завершить гейм, но Медведев реально вцепился, на задней линии тащил все. А когда у него вновь появился брейк-поинт, он его реализовал.

От такой неудачи Джокович никак не мог отойти. В первом сете он больше ни одного гейма не взял — 3:6», — констатирует Служаков.

Полуфинал обеспечен

Обозреватель «Чемпионата» Даниил Сальников подчеркнул, что победа над Новаком Джоковичем позволила Даниилу Медведеву выйти в полуфинал с первого места в группе.

«Начало второго сета для Джоковича тоже не сложилось. С учётом концовки первой партии он проиграл 7 геймов подряд и позволил сопернику повести со счётом 3:0. Медведеву этого оказалось достаточно. Он уверенно держал свою подачу, ни разу не потерял концентрацию и в итоге победил первую ракетку мира — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

Победа Медведева над первой ракеткой мира многое прояснила с раскладами в этой группе. Во-первых, сам Даниил досрочно получил путёвку в полуфинал, причём с первого места в своём квартете. Во-вторых, Диего Шварцман лишился шансов попасть в плей-офф. В-третьих, судьбу второго места в группе определят в очной встрече Джокович и Зверев.

Таким образом, впервые с 2009 года теннисист из России сыграет в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Последний раз это удалось сделать Николаю Давыденко.

Даниил Медведев Российский теннисист По-моему, он не показал свою лучшую игру. Но всем известно, что Большую тройку трудно победить, даже когда с ними такое происходит. Все равно нужно дожимать. Я довольно хорошо подавал. Это мне помогло, потому что во втором сете были сложны моменты, хотя я и вел с брейком. У него было один брейк-поинт. Я доволен своим выступлением. Был очень стабилен. Повторюсь, я должен был сам довести матч до победы, что мне удалось. У всех бывают неудачные дни. Я не знаю, что случилось с Новаком. Может быть, ему просто не хватало уверенности в себе. Не знаю. Я могу сказать, что в начале матча чувствовал себя не очень здорово, допускал ошибки, играл недостаточно глубоко. Я был недоволен собой. Но я чувствовал, что у меня есть возможность. Знал, что нужно держаться своей игры, хорошо подавать — и у меня весь матч это получалось. Просто постоянно на него давить. Он допускал ошибки, и я знал, что нужно тащить каждый мяч. Были моменты, которыми я недоволен. Обводящие удары, например. Я пробивал в него, даже когда не хотел.

Так как Медведев вышел в плей-офф с первого места, то в субботнем полуфинале он точно не встретится с победителем другой группы — Домиником Тимом. Соперником россиянина будет либо Рафаэль Надаль, либо Стефанос Циципас», — отмечает Сальников.

Статистическое превосходство

Павел Ниткин в своем блоге на Sports.ru указал на тот факт, что Даниил Медведев доминировал практически по всем статистическим показателям.

«В этом матче все свелось к тому, кто сможет получить позиционное преимущество в розыгрышах. И Медведев в этом плане тотально доминировал.

На подаче он был практически неудержим. Джокович не принял половину его первых подач, получил 10 эйсов и создал всего один брейк-поинт. Для короля приема статистика плачевная.

На втором мяче Даниил выиграл 61% розыгрышей. В начале матча он стабильно подавал вторую подачу со скоростью в районе 180 км/ч (это много), но это не приносило результата. Чем дольше длилась игра, тем консервативнее он становился на второй подаче, но тем больше он ее выигрывал.

Это происходило потому, что на второй подаче начинался розыгрыш. А в розыгрышах Медведев в среду был великолепен.

Он продемонстрировал просто невероятную способность быть агрессивным из любой позиции. Даже если Джокович начинал атаку, Даниил в большинстве случаев не только ничего не отдавал, но за счет глубины ответов и смены направлений всегда находился на грани перехвата инициативы.

Чтобы получать позиционное преимущество Джокович пытался добавлять глубины, но из-за этого бил в ауты. Вообще у него 28 невынужденных ошибок за матч — ужасно много (у Медведева всего 12)», — замечает Ниткин.

Чистая победа в позиционной борьбе

Автор «Советского спорта» Николай Мысин восхитился игрой Даниила Медведева, который сумел выбить из колеи первую ракетку мира.

«Медведев выверенно действует на задней линии. Дает понять: хочешь пробить — атакуй! И вытаскивает почти все атаки. К концу этого матча ошибок у Джоковича будет в 2,5 раза больше, чем у россиянина — 28-12 (из них 6 Даниил допустил в конце второй партии, когда уже мог рисковать и просто удерживал счет). Обычно это говорит, что тот игрок, кто чаще ошибается, просто играет хуже и менее надежно. Но в данном случае история другая — у Новака просто не было выбора, кроме как чрезмерно рисковать, ведь россиянин в позиционной борьбе переигрывал его начисто! А чем выше риск — тем больше выстрелов по аутам и в сетку. Отсюда и такие цифры.

Попытки разнообразить игру, выбить Медведева из колеи, вылились в обилие укороченных, которые серб выполнял не то, чтобы здорово. Точнее — очень даже плохо. Один-два удара, наверное, и прошли, но остальные закончились контрвыпадами Даниила. Это пример того, что Новак был растерян. Испробовал все, что может принести результат. Беда его в том, что ничего не сработало.

Добавьте к этому обилие виннерсов Даниила (по чисто выигранным очкам он тоже превзошел Ноле, хотя, казалось бы, играл от обороны — 20-19). Добавьте и его убойную подачу — Джокович не смог вернуть в корт половину первых мячей россиянина! Его умение легко взять нужный гейм, чтобы упрочить лидерство в счете (отдельные геймы Медведев брал за 60 секунд, лупя по 2-3 эйса подряд). И вот — результат.

Какая-то борьба была до счета 3:2 в пользу Новака. При 3:3 серб снова отыграл двойной брейк-пойнт, и гейм затянулся аж на 11 минут. Но выиграл его Даниил — в серии перестрелок с задней линии. После чего матч был сделан», — подчеркивает Мысин.

Проблемы серба

Шеф отдела информации «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев все же немного оправдал Новака Джоковича, которого преследовали проблемы после возобновления сезона.

«Справедливости ради надо сказать, что Новак приехал в Лондон в совершенно разобранном состоянии. После коранавирусных каникул и дикой истории с заражениями на турнире в Задаре Джокович выиграл всего один титул — на "Мастерсе" в Риме.

Когда серб гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года, он вообще перестал бороться на корте, сенсационно слив в Вене матч малоизвестному итальянцу Лоренцо Сонего. Конечно, в Лондоне Новак начал с уверенной победы над дебютантом Диего Шверцманом, но, когда серб натолкнулся на безупречную игру Медведева, он окончательно развалился. Сам Новак уверяет, что причиной провала в среду стали проблемы со здоровьем.

Джокович потерпел четвертое поражение в нынешнем сезоне. Еще недавно у него на счету был всего один дурацкий проигрыш из-за дисквалификации после случайного попадания мячом в лайнсмена в четвертом круге US Open.

Новак Джокович Сербский теннисист У меня был очень плохой отрезок из семи геймов, которые я проиграл со счета 3:2 в первом сете. Внезапно он повел 6:3, 3:0. Против лучших игроков мира такое допускать нельзя. В целом он был лучше, в этом никаких сомнений. Мы хорошо начали — оба. До счета 3:3 матч шел довольно ровно, но потом прошел затяжной гейм, в котором я упустил несколько гейм-пойнтов. А после брейка он прибавил. Я допускал невынужденные ошибки. Игровой и физический уровень в целом упали. Где-то 15 минут я не мог поймать нужный ритм. Он это использовал и держал подачу до конца. Против него очень трудно сделать брейк. Он потрясающе подает, отлично двигается. Сегодня почти не давал мне невынужденные ошибки и легкие очки. Я провел плохой матч. Мог и должен был сыграть лучше. Но нужно отдать Даниилу должное за высокий уровень. Он сыграл очень здорово. Подавал с высоким процентом первого мяча и очень хорошими углами. Он отлично двигается, почти не ошибается слева, и он просто очень умный игрок. Он знает, как заставить соперника бегать, играть, всегда требует выполнить дополнительный удар. Если начинаешь допускать ошибки и играешь не на максимуме, он это использует. Он сегодня был лучше. Несомненно заслужил победу.

Но потом Новак уступил Надалю в финале "Ролан Гаррос", потом провел удивительный матч против Сонего в Вене (якобы Джокович в этот момент был не в духе из-за смерти из-за коронавируса черногорского патриарха). И вот теперь — проигрыш Медведеву по всем статьям на Итоговом», — пишет Шамонаев. 0