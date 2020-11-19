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    Победа по всем статьям. Медведев разгромил Джоковича и вышел в полуфинал

    Российский теннисист впервые со времен Николая Давыденко сыграет в 1/2 финала Итогового чемпионата ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Новак Джокович  Прогнозы на теннис
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    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Во втором круге группового этапа Итогового чемпионата ATP Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:3. Эта победа досрочно обеспечила россиянину первое место в группе и выход в полуфинал. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Заруба в первом сете

    Журналист Sport24 Александр Служаков рассказал, с какой упорной борьбой проходил первый сет, в котором все решилось при счете 3:3.

    «В тот момент, когда футбольная сборная России начинала позориться в Белграде, в Лондоне стартовало еще одно русско-сербское противостояние. Во втором туре Итогового турнира ATP встречались Даниил Медведев и лучший теннисист планеты Новак Джокович. Россиянин в случае победы обеспечивал себе место в полуфинале, сербу нужно было обязательно выиграть в двух партиях, чтобы выйти из группы.

    Стартовый матч Медведева на Итоговом не был однозначным. Очень тяжело он начинал встречу с Александром Зверевым. Раскачался только ко второму сету, где уже был похож на себя образца победного "Мастерса" в Париже двухнедельной давности. Естественно, в игре с Джоковичем Даня фаворитом не был. Но этот матч должен был показать, в каком все-таки состоянии Медведев.

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    • Интересно, что из трех последних встреч с Медведевым Ноле выиграл только одну, на командном турнире ATP Cup в начале этого года. А в прошлом сезоне россиянин обыграл серба сразу на двух "Мастерсах" — в Монте-Карло и Цинциннати. Многие отмечают, что стиль теннисистов похож, поэтому Джокович и испытывает такие трудности именно с Медведевым.

    И сегодня сразу же Даниил начал прессинговать Джоковича. Уже в третьем гейме он заработал 2 брейк-поинта. Но Новак сумел спастись за счет подачи. После этого Медведев удержал свою подачу, хотя четыре раза счет был "ровно". Игра была ближе к равной. Но в таких ситуациях всегда один гейм предопределяет развитие событий. На этот раз теннисисты жестко зарубились при счете 3:3. Джокович снова отыграл 2 брейк-поинта, потом 4 раза имел возможность завершить гейм, но Медведев реально вцепился, на задней линии тащил все. А когда у него вновь появился брейк-поинт, он его реализовал.

    От такой неудачи Джокович никак не мог отойти. В первом сете он больше ни одного гейма не взял — 3:6», — констатирует Служаков.

    Полуфинал обеспечен

    Обозреватель «Чемпионата» Даниил Сальников подчеркнул, что победа над Новаком Джоковичем позволила Даниилу Медведеву выйти в полуфинал с первого места в группе.

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    «Начало второго сета для Джоковича тоже не сложилось. С учётом концовки первой партии он проиграл 7 геймов подряд и позволил сопернику повести со счётом 3:0. Медведеву этого оказалось достаточно. Он уверенно держал свою подачу, ни разу не потерял концентрацию и в итоге победил первую ракетку мира — 6:3, 6:3 за 1 час 22 минуты.

    Победа Медведева над первой ракеткой мира многое прояснила с раскладами в этой группе. Во-первых, сам Даниил досрочно получил путёвку в полуфинал, причём с первого места в своём квартете. Во-вторых, Диего Шварцман лишился шансов попасть в плей-офф. В-третьих, судьбу второго места в группе определят в очной встрече Джокович и Зверев.

    Таким образом, впервые с 2009 года теннисист из России сыграет в полуфинале Итогового чемпионата ATP. Последний раз это удалось сделать Николаю Давыденко.

  • Даниил Медведев
  • Российский теннисист
  • По-моему, он не показал свою лучшую игру. Но всем известно, что Большую тройку трудно победить, даже когда с ними такое происходит. Все равно нужно дожимать. Я довольно хорошо подавал. Это мне помогло, потому что во втором сете были сложны моменты, хотя я и вел с брейком. У него было один брейк-поинт. Я доволен своим выступлением. Был очень стабилен. Повторюсь, я должен был сам довести матч до победы, что мне удалось. У всех бывают неудачные дни. Я не знаю, что случилось с Новаком. Может быть, ему просто не хватало уверенности в себе. Не знаю. Я могу сказать, что в начале матча чувствовал себя не очень здорово, допускал ошибки, играл недостаточно глубоко. Я был недоволен собой. Но я чувствовал, что у меня есть возможность. Знал, что нужно держаться своей игры, хорошо подавать — и у меня весь матч это получалось. Просто постоянно на него давить. Он допускал ошибки, и я знал, что нужно тащить каждый мяч. Были моменты, которыми я недоволен. Обводящие удары, например. Я пробивал в него, даже когда не хотел.

    • Так как Медведев вышел в плей-офф с первого места, то в субботнем полуфинале он точно не встретится с победителем другой группы — Домиником Тимом. Соперником россиянина будет либо Рафаэль Надаль, либо Стефанос Циципас», — отмечает Сальников.

    Статистическое превосходство

    Павел Ниткин в своем блоге на Sports.ru указал на тот факт, что Даниил Медведев доминировал практически по всем статистическим показателям.

    «В этом матче все свелось к тому, кто сможет получить позиционное преимущество в розыгрышах. И Медведев в этом плане тотально доминировал.

    На подаче он был практически неудержим. Джокович не принял половину его первых подач, получил 10 эйсов и создал всего один брейк-поинт. Для короля приема статистика плачевная.

    На втором мяче Даниил выиграл 61% розыгрышей. В начале матча он стабильно подавал вторую подачу со скоростью в районе 180 км/ч (это много), но это не приносило результата. Чем дольше длилась игра, тем консервативнее он становился на второй подаче, но тем больше он ее выигрывал.

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    • Это происходило потому, что на второй подаче начинался розыгрыш. А в розыгрышах Медведев в среду был великолепен.

    Он продемонстрировал просто невероятную способность быть агрессивным из любой позиции. Даже если Джокович начинал атаку, Даниил в большинстве случаев не только ничего не отдавал, но за счет глубины ответов и смены направлений всегда находился на грани перехвата инициативы.

    Чтобы получать позиционное преимущество Джокович пытался добавлять глубины, но из-за этого бил в ауты. Вообще у него 28 невынужденных ошибок за матч — ужасно много (у Медведева всего 12)», — замечает Ниткин.

    Чистая победа в позиционной борьбе

    Автор «Советского спорта» Николай Мысин восхитился игрой Даниила Медведева, который сумел выбить из колеи первую ракетку мира.

    «Медведев выверенно действует на задней линии. Дает понять: хочешь пробить — атакуй! И вытаскивает почти все атаки. К концу этого матча ошибок у Джоковича будет в 2,5 раза больше, чем у россиянина — 28-12 (из них 6 Даниил допустил в конце второй партии, когда уже мог рисковать и просто удерживал счет). Обычно это говорит, что тот игрок, кто чаще ошибается, просто играет хуже и менее надежно. Но в данном случае история другая — у Новака просто не было выбора, кроме как чрезмерно рисковать, ведь россиянин в позиционной борьбе переигрывал его начисто! А чем выше риск — тем больше выстрелов по аутам и в сетку. Отсюда и такие цифры.

    Попытки разнообразить игру, выбить Медведева из колеи, вылились в обилие укороченных, которые серб выполнял не то, чтобы здорово. Точнее — очень даже плохо. Один-два удара, наверное, и прошли, но остальные закончились контрвыпадами Даниила. Это пример того, что Новак был растерян. Испробовал все, что может принести результат. Беда его в том, что ничего не сработало.

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    • Добавьте к этому обилие виннерсов Даниила (по чисто выигранным очкам он тоже превзошел Ноле, хотя, казалось бы, играл от обороны — 20-19). Добавьте и его убойную подачу — Джокович не смог вернуть в корт половину первых мячей россиянина! Его умение легко взять нужный гейм, чтобы упрочить лидерство в счете (отдельные геймы Медведев брал за 60 секунд, лупя по 2-3 эйса подряд). И вот — результат.

    Какая-то борьба была до счета 3:2 в пользу Новака. При 3:3 серб снова отыграл двойной брейк-пойнт, и гейм затянулся аж на 11 минут. Но выиграл его Даниил — в серии перестрелок с задней линии. После чего матч был сделан», — подчеркивает Мысин.

    Проблемы серба

    Шеф отдела информации «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев все же немного оправдал Новака Джоковича, которого преследовали проблемы после возобновления сезона.

    «Справедливости ради надо сказать, что Новак приехал в Лондон в совершенно разобранном состоянии. После коранавирусных каникул и дикой истории с заражениями на турнире в Задаре Джокович выиграл всего один титул — на "Мастерсе" в Риме.

    Когда серб гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам года, он вообще перестал бороться на корте, сенсационно слив в Вене матч малоизвестному итальянцу Лоренцо Сонего. Конечно, в Лондоне Новак начал с уверенной победы над дебютантом Диего Шверцманом, но, когда серб натолкнулся на безупречную игру Медведева, он окончательно развалился. Сам Новак уверяет, что причиной провала в среду стали проблемы со здоровьем.

    Джокович потерпел четвертое поражение в нынешнем сезоне. Еще недавно у него на счету был всего один дурацкий проигрыш из-за дисквалификации после случайного попадания мячом в лайнсмена в четвертом круге US Open.

  • Новак Джокович
  • Сербский теннисист
  • У меня был очень плохой отрезок из семи геймов, которые я проиграл со счета 3:2 в первом сете. Внезапно он повел 6:3, 3:0. Против лучших игроков мира такое допускать нельзя. В целом он был лучше, в этом никаких сомнений. Мы хорошо начали — оба. До счета 3:3 матч шел довольно ровно, но потом прошел затяжной гейм, в котором я упустил несколько гейм-пойнтов. А после брейка он прибавил. Я допускал невынужденные ошибки. Игровой и физический уровень в целом упали. Где-то 15 минут я не мог поймать нужный ритм. Он это использовал и держал подачу до конца. Против него очень трудно сделать брейк. Он потрясающе подает, отлично двигается. Сегодня почти не давал мне невынужденные ошибки и легкие очки. Я провел плохой матч. Мог и должен был сыграть лучше. Но нужно отдать Даниилу должное за высокий уровень. Он сыграл очень здорово. Подавал с высоким процентом первого мяча и очень хорошими углами. Он отлично двигается, почти не ошибается слева, и он просто очень умный игрок. Он знает, как заставить соперника бегать, играть, всегда требует выполнить дополнительный удар. Если начинаешь допускать ошибки и играешь не на максимуме, он это использует. Он сегодня был лучше. Несомненно заслужил победу.

    • Но потом Новак уступил Надалю в финале "Ролан Гаррос", потом провел удивительный матч против Сонего в Вене (якобы Джокович в этот момент был не в духе из-за смерти из-за коронавируса черногорского патриарха). И вот теперь — проигрыш Медведеву по всем статьям на Итоговом», — пишет Шамонаев. 0

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