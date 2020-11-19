Надаль — Циципас. Прогноз (к. 2.09) и ставки на Итоговый турнир ATP 19 ноября 2020 года

Испанец Рафаэль Надаль встретится с греком Стефаносом Циципасом в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 19 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на Надаль — Циципас.

Надаль

Испанский теннисист выиграл один из двух первых матчей, но по игре к нему вообще не может быть вопросов.

В стартовом туре «Грунтовый король» одержал уверенную победу над Андреем Рублевым. В обоих сетах у Рафы было огромное преимущество, прежде всего, на своей подаче. Россиянин и близко не подобрался хотя бы к одному брейк-пойнту.

Не хуже, а, может, даже лучше Надаль сыграть против Доминика Тима. Но результат противоположный — поражение. Рафа уступил австрийцы на двух тай-брейках. Очень мощный матч, возможно, один из лучших в сезоне.

Факт. Надаль ни разу не выигрывал Итоговый турнир. Максимальный результат — финал в 2010 и 2013 годах.

Циципас

Действующий победитель Итогового турнира в первом матче проиграл Доминику Тиму. Греческому теннисисту явно не хватило сил на третий, решающий сет.

Эта проблема всплыла и в матче с Андреем Рублевым, но на этот раз Циципасу повезло. На тай-брейке в третьем сете россиянин допустил двойную ошибку на матчболе. По словам Рублева, двойная связана из-за сбитого дыхания после длительного розыгрыша.

Во время трансляции было заметно, что Андрей не успел восстановить дыхание перед подачей. Поэтому Циципасу в каком-то смысла повезло, поскольку ближе к заключительному отрезку матча его физическое состояние тоже было не идеальным.

Прогноз и ставка

Победу Надаля букмекеры предлагают за 1.46, на Циципаса можно поставить за 3.15.

Рафа выиграл шесть из семи матчей против Циципаса, при этом в четырех случаях не отдав сопернику ни одной партии.

В ближайшем матче главной проблемой грека станет не только мощь и скорость Надаля, но и проблемы с выносливостью. В таком состоянии, как в третьих сетах против Тима и Рублева, у Стефаноса точно нет шансов обыграть испанца.

Но, скорее всего, третья партия теннисистам и не понадобится. Надаль сейчас на ходу, вряд ли Циципас помешает ему выйти в полуфинал.

Ставка — победа Надаль 2-0 по сетам за 2.09.

Или ставка на общий тотал геймов в матче меньше 22,5 тоже за 2.09. 0