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    Сможет ли Рублев обыграть Циципаса?

    Циципас — Рублев. Прогноз (к. 2.23) и ставки на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Рублев
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев встретится с греком Стефаносом Циципасом во втором матче на Итоговом турнире ATP. Матч пройдет 17 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на Циципас — Рублев.

    Циципас

    Прошлогодний победитель Итогового турнира стартовал с поражения от Доменика Тима. Невероятно напряженный матч, в котором грек дрогнул только в третьем сете.

    Но один из ключевых моментов случился в первой партии, когда Стефанос не реализовал просто убойный сетбол. В итоге Тим выиграл сет на тай-брейке. Циципаса, правда, это не выбило из колеи, вторая партия осталась за ним.

    В третьем сете Циципасу, по всей видимости, не хватило энергии Грек еще на Ролан Гаррос выступал с повреждением, которое по-прежнему не позволяет ему играть в полную силу.

    После большой паузы главным достижением Циципаса можно считать выход в полуфинал Ролан Гаррос и финал на турнире в Гамбурге. На US Open Стефанос вылетел уже после третьего круга, проиграв в невероятном матче Борне Чоричу.

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    Но, пожалуй, стоит сделать отдельный акцент на том, что Циципас провалил турнир в Вене, а также «Мастерс» в Париже, где и вовсе проиграл уже в первом круге.

    Рублев

    Свой первый матч на Итоговом турнире проиграл и Рублев. Вот только в отличие от Циципаса, про российского теннисиста можно уверенно сказать, что это был провал.
    Рублев потерпел поражение от Рафаэля Надаля. Испанец спокойно взял два сета, показав абсолютно идеальный теннис, чего не скажешь про Андрея, который выглядел чересчур робко, особенно на чужой подаче.

    Возможно, сказалась усталость, а она у Рублева определенно есть после очень насыщенной осени. В отличие от Надаля, который перед поездкой в Лондон сыграл всего лишь на трех турнирах, для россиянина это уже девятые соревнования после паузы.

    Во второй половине октября Рублев выиграл турниры в Санкт-Петербурге и Вене, но после этого неудачно выступил на «Мастерсе» в Париже, где во втором круге потерпел поражение от Стэна Вавринки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны: на Рублева можно поставить за 1.95, а на Циципаса — за 1.89.

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    Рублев в конце сентября в очень насыщенном матче выиграл у Циципаса в финале турнира в Гамбурге, но уже через десять дней без шансов уступил ему в четвертьфинале Ролан Гаррос. Кто выиграет на этот раз — найти правильный ответ на данный вопрос почти нереально. Здесь все будет зависеть от самочувствия и настроения теннисистов.

    Однако вполне вероятно, что соперникам потребуется больше двух сетов. Циципас часто очень легко отдает сет, но том точно так же без проблем отыгрывается.

    Ставка — тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.23.

    Или ставка на тотал геймов в матче больше 23,5 за 1.90. 0

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    Циципас — Рублев. Прогноз (к. 2.23) и ставки на Итоговый турнир ATP 17 ноября 2020 года. Прогноз на Циципас — Рублев. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.23
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