ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля» «Сент-Луис» — «Аризона»НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург», «Аризона» прервала победную серию «Сент-Луиса»
  • 21:38
    • Тедеско: «Спартак» — абсолютный номер один в стране
  • 17:44
    • Бернарду Силва получил дисквалификацию за расизм
  • 16:57
    • «Йокерит» на выезде справился с «Куньлунем»
  • 15:29
    • Гончаренко дисквалифицирован на два матча
  • 15:13
    • СКА на выезде разобрался с «Амуром»
  • 13:55
    • Монтоливо объявил о завершении карьеры
  • 13:27
    • Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров
    Все новости спорта

    Продлит ли Джокович серию побед против Федерера?

    Джокович — Федерер. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Итогового турнира АТР 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал Мирового Тура ATP Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Роджера Федерера
    Прогноз на Джокович — Федерер
    Новак Джокович
    В четверг, 14 ноября, серб Новак Джокович встретится со швейцарцем Роджером Федерером в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Джокович — Федерер.
    ×
    Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга 14 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 2
  • 2.95
  • Играть!
    •

    Новак Джокович

    Cерб великолепно провел Мастерс в Париже. За весь турнир Новак не проиграл ни одного сета, обыграв всех своих соперников в двух партиях.

    В финальном поединке Джокович разбил Дениса Шаповалова (6:3, 6:4), а затем в хорошем настроении приступил к подготовке к Лондону. Стоит отметить, что на Итоговом у Новака есть реальный шанс подвинуть Надаля и вернуть себе статус первой ракетки мира.

    Все прогнозы на спорт

    Новак за весь год выиграл 53 матча при 9 поражениях, а также выиграл Уимблдон и US Open. На харде в его активе 31 победа в 37 матчах, а в зале он выиграл все шесть поединков.

    Свою шикарную форму Джокович подтвердил против Берреттини в первом туре, разгромив итальянца по всем статьям — 6:2, 6:1. А вот во втором туре сербу попался равный соперник — Доминик Тим показал свою лучшую игру и сумел добыть тяжелую победу — 6:7, 6:3, 7:6. Игра была равной и Новак выложился на все сто.

    Роджер Федерер

    Швейцарец подходил к Лондону в полном порядке, ведь у Роджера было две недели отдыха.

    Он не играл на Мастерсе в Париже, а последним его турниром были соревнования в Базеле, где он прошел весь турнирный путь и в финале победил Алекса Де Минаура — 6:2, 6:2.

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Более того, в Базеле Федерер не проиграл ни одного сета, одержав в зале в нынешнем сезоне семь побед в семи играх.

    На старте Итогового ветеран потерпел поражение от Доминика Тима — 5:7, 5:7. Федерер много ошибался и так и нащупал свою игру, не сумев справиться с подачей австрийца, который сейчас находится на пике.

    Далее Роджер без особых трудностей одолел Маттео Берреттини — 7:6, 6:3. Тем не менее, недостатки в игре швейцарца все равно остаются — он не всегда успевает к мячу в нужной точке.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество сербу: победа Джоковича — 1.39, победа Федерера — 3.00.

    В личных встречах лидирует Джокович со счетом 27:22, выиграв последние пять матчей. В целом серб находится в лучшей форме и выглядит убедительнее, поэтому предлагаем поставить на победу Джоковича с форой -3 гейма за 1.81. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Мьянма — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Туркменистан — КНДР
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Киргизия — Японии
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  1.48
  • Прогноз на матч Узбекистан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вьетнам — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Малайзия — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.49
  • Прогноз на матч Ливан — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Тим — Берреттини
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сирия — Китай
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ирак — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Северсталь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив» — «Краснодар»
  • Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»
    • 02:31 11/11/2019     ЦСКА — «Сочи»
  • Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку Точилина
    • 00:04 11/11/2019     ЦСКА
  • Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-офф
    • 02:06 08/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Джокович — Федерер. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Итогового турнира АТР 14 ноября 2019 года. Прогноз на Джокович — Федерер. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
    Тоже интересно
    Алексей Миранчук Футбол Трансферный дайджест. 5 — 11 ноябряПереберется ли хавбек «Локо» в Италию, покинет ли «Арсенал» опальный капитан, кто победит в борьбе за трансфер габонского бомбардира и другие трансферные новости последних дней 11/11/2019 в 20:050
  • 22:42
    • Тиаго Силва — футболист октября в Лиге 1
  • 22:00
    • «Барселона» подыскивает замену Ракитичу
  • 21:29
    • «Торпедо» «всухую» уступил «Нижнему Новгороду»
    Криштиану Роналду Футбол Роналду перестает помогать «Ювентусу»Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Милан» 11/11/2019 в 20:090
  • Экспресс дня

  • Сборная Англии добудет билет на Евро-2020, Португалия и Сербия оставят все на последний тур
  • 2.30
    •
  • 17:58
    • Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово к квалификации Евро-2020
  • 17:29
    • «Енисей» одолел «Балкан» в Кубке Европы ФИБА
  • 17:19
    • «Енисей» разгромно уступил «Краснодару-2»
    Юрген Клопп Футбол Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»«Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке 11/11/2019 в 16:220
  • 13:13
    • Виллиан может перейти в «Ювентус» зимой
  • 11:40
    • «Ростов» из-за долгов зимой может расстаться с тренером и шестью игроками
  • 11:56
    • Бой Хабиба и Фергюсона может пройти в России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие