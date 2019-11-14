Джокович — Федерер. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Итогового турнира АТР 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, серб Новак Джокович встретится со швейцарцем Роджером Федерером в матче группового этапа Итогового турнира АТР. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на Джокович — Федерер.

Новак Джокович

Cерб великолепно провел Мастерс в Париже. За весь турнир Новак не проиграл ни одного сета, обыграв всех своих соперников в двух партиях.

В финальном поединке Джокович разбил Дениса Шаповалова (6:3, 6:4), а затем в хорошем настроении приступил к подготовке к Лондону. Стоит отметить, что на Итоговом у Новака есть реальный шанс подвинуть Надаля и вернуть себе статус первой ракетки мира.

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Новак за весь год выиграл 53 матча при 9 поражениях, а также выиграл Уимблдон и US Open. На харде в его активе 31 победа в 37 матчах, а в зале он выиграл все шесть поединков.

Свою шикарную форму Джокович подтвердил против Берреттини в первом туре, разгромив итальянца по всем статьям — 6:2, 6:1. А вот во втором туре сербу попался равный соперник — Доминик Тим показал свою лучшую игру и сумел добыть тяжелую победу — 6:7, 6:3, 7:6. Игра была равной и Новак выложился на все сто.

Роджер Федерер

Швейцарец подходил к Лондону в полном порядке, ведь у Роджера было две недели отдыха.

Он не играл на Мастерсе в Париже, а последним его турниром были соревнования в Базеле, где он прошел весь турнирный путь и в финале победил Алекса Де Минаура — 6:2, 6:2.

Более того, в Базеле Федерер не проиграл ни одного сета, одержав в зале в нынешнем сезоне семь побед в семи играх.

На старте Итогового ветеран потерпел поражение от Доминика Тима — 5:7, 5:7. Федерер много ошибался и так и нащупал свою игру, не сумев справиться с подачей австрийца, который сейчас находится на пике.

Далее Роджер без особых трудностей одолел Маттео Берреттини — 7:6, 6:3. Тем не менее, недостатки в игре швейцарца все равно остаются — он не всегда успевает к мячу в нужной точке.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество сербу: победа Джоковича — 1.39, победа Федерера — 3.00.

В личных встречах лидирует Джокович со счетом 27:22, выиграв последние пять матчей. В целом серб находится в лучшей форме и выглядит убедительнее, поэтому предлагаем поставить на победу Джоковича с форой -3 гейма за 1.81. 0