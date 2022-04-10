Александр Волкановски в третий раз подряд будет защищать чемпионский пояс в главном поединке на турнире UFC 273. Бой пройдет 10 апреля, начало — в 7.00 по МСК. Волкановски — Чхан Сон Чон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Александр Волкановски

Александр Волкановски — это боец, который не знает поражений уже 8 лет. Единственный раз в своей карьеру австралиец проиграл в 2013 году Кори Нельсону. Тогда Волкановски еще не был бойцом UFC. Далее же в карьере Александра только побед.

Волкановски сумел побить всех сильнейших бойцов полулегкого дивизиона. Два раза подряд австралиец одолел Холлуэя, а затем в последнем поединке не устоял и Брайн Ортега.

Волкановски очень сбалансированный боец, у которого мало слабых мест. Александр неплохо борется, но предпочитает вести в бой в стойке. При этом он очень крепко стоит на ногах и опрокинуть его довольно тяжело.

Чхан Сон Чон

«Корейский зомби» является бойцом с хорошим нокаутирующим ударом. Он сумел финишировать Фрэнки Эдгара и Ренату Мойкана, однако закончить свой последний поединок досрочно против Дэна Иге не удалось.

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Чхан Сон Чон не из тех, кто выжидает своего шанса в пассивной защите. Кореец нередко идет в настоящую рубку со своими соперниками, но также умеет спокойно и размерено вести свои бои, комбинируя джебы с лоу-киками.

Отправить в нокаут Волкановски — задача очень тяжелая. Пока что этого не удалось даже Холлоуэю. Тем не менее, лаки панч никто не отменял. Не стоит недооценивать ударную мощь Чхан Сон Чона.

Прогноз и ставка

В победу «корейского зомби» мало кто верит и на его успех букмекеры дают большой коэффициент 6.40. Волкановски выглядит безоговорочным фаворитом и на его победу можно поставить за 1.13.

Александр не из тех бойцов, кто регулярно заканчивает свои досрочно. Поэтому есть вероятность, что австралиец будет выбрасывать много ударов, чтобы нанести большой ущерб своему оппоненту. В таком ключе бой может проходить все 25 минут.

Наиболее вероятный исход поединка — это победа Александра Волкановски. Австралиец будет придерживаться своего гейм-плана, который приносит ему успех на протяжении всей карьеры. Защита титула по итогам решения судей вариант, который устроит чемпиона.

В связи с этим, можно поставить на то, что бой пройдет все 5 раундов с коэффициентом 1.73.