В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Хонда Центре» 13 апреля. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Анахайм — Ванкувер с коэффициентом для ставки за 1.83.

«Анахайм»

Турнирное положение: На момент написания турнирный баланс «Анахайма» насчитывает 89 очков. В таблице Запада калифорнийцы занимают 7-е место, на 1 турнирный балл отставая от 4-й «Юты».

Последние матчи: В начале апреля «Анахайм» проиграл на площадке «Сан-Хосе» (3:4), после чего вернулся домой на серию из пяти матчей.

В трех предыдущих встречах команда Джоэля Кенневилля уступила «Сент-Луису» (2:6), «Калгари» (3:5) и «Нэшвиллу» (0:5), тогда как в последнем матче добилась уверенной победы над «Сан-Хосе» (6:1).

Не сыграют: Каттер Готье, Радко Гудас, Янсен Харкинс, Росс Джонстон, Петр Мразек.

Состояние команды: «Анахайм» математически способен завершить регулярку в квартете лидеров родной конференции. В сущности калифорнийцы провели лучший за много лет общий этап.

Однако заключительную часть чемпионата команда Джоэля Кенневилля проводит на спаде: только в одном матче из семи предыдущих «Дакс» не проиграли. В шести встречах на этом отрезке калифорнийцы пропускали 4 шайбы и более.

«Ванкувер»

Турнирное положение: В наличии «Ванкувера» на момент написания — 52 очка, с которыми команда сидит на 16-й строчке Запада и занимает последнее место в суммарной таблице лиги.

Последние матчи: После эпичной победы над «Колорадо» в Денвере (8:6) «Ванкувер» выдал очередную провальную серию.

Крупными поражениями команды Адама Фута закончились матчи против «Миннесоты» (2:5) и «Юты» (4:7). С более скромным счетом «Кэнакс» уступили «Вегасу» (1:2). Накануне канадцы сгорели на площадке «Лос-Анджелеса» (1:4).

Не сыграют: Филип Хитил, Тэтчер Демко, Дерек Форборт, Жонатан Леккеримяки, Эвандер Кейн, Кевин Ланкинен.

Состояние команды: «Ванкувер» в нынешнем сезоне исполняет роль главной жертвы лиги: команда выглядит безобразно на дистанции — структурно и в игровом смысле.

На отрезке в одиннадцать последних матчей — без учета выезда на лед «Сан-Хосе» — коллектив из Британской Колумбии заработал только 2 очка. По темпу турнирных приобретений «Кэнакс» являются худшими среди всех 32 представителей НХЛ.

Статистика для ставок

«Ванкувер» победил в 4 личных встречах из 5 последних

В 3 личных встречах из 4 последних было забито 8 голов и более

«Ванкувер» победил в 6 личных встречах из 7 последних на льду «Анахайма»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Анахайма» оценивается букмекерами в 1.61, ничья — в 4.98, победа «Ванкувера» — в 4.83.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.51, на тотал меньше 5.5 — за 2.38.

Прогноз: «Ванкувер» — бесхарактерный андердог, в матче против которого «Анахайм» должен спокойно забирать победные баллы в домашних условиях.

Ставка: «Анахайм» победит с форой -1.5 за 1.83.

Прогноз: Пару предметных атак «Кэнакс», как полагается, организуют, но даже при подобном сценарии у атакующих исполнителей «Дакс» найдутся контраргументы. В предстоящей игре результативный «верх» видится наиболее вероятным ходом событий.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.72.