В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сочи — Ак Барс с коэффициентом для ставки за 2.02.

«Сочи»

Турнирное положение: На момент 66 сыгранных матчей «Сочи» находится на 11-м месте в таблице Западной конференции. С 44 накопленными баллами, южане отстают от «Лады» на 1 пункт.

Последние матчи: На прошлой неделе «Сочи» в столице дважды кряду проиграл ЦСКА с одинаковым результатом 1:2.

Поражением сочинцев завершилась встреча на площадке «Ак Барса» 13 марта (0:2). Последний матч команда Дмитрия Михайлова провела в домашних стенах, где уступила «Амуру» (2:3).

Не сыграют: Кэмерон Ли, Илья Николаев, Максим Третьяк, Ноэль Хефенмайер, Макс Эллис.

Состояние команды: На флажке сезона «Сочи» остается лишь попытаться сместить «Ладу» в гонке безусловных аутсайдеров. Однако утешением это назвать будет трудно.

Помимо худшей в лиге — на момент написания — статистики потерянных очков, южане обладают самой низкой в чемпионате результативностью (136 голов). В 13 предыдущих встречах команда Дмитрия Михайлова потерпела 11 поражений.

«Ак Барс»

Турнирное положение: «Ак Барс» провел 66 матчей и заработал 90 очков, с которыми закрепился на 3-м месте Восточной конференции. На 5 турнирных пунктов казанцы отпустили «Авангард».

Последние матчи: Днями ранее «Ак Барс» завершил серию игр дома, в рамках которой — в первом матче — учинил расправу над «Сибирью» (6:3).

Следом на «Татнефть-Арене» команда Анвара Гатиятулина взяла верх над «Спартаком» (4:1) и «Сочи» (2:0). Начало новой недели казанцы встретили на площадке «Северстали», подавить натиск которой не сумели (2:4).

Не сыграют: У «Ак Барса» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Ак Барс» завершает регулярный сезон, замыкая лидерское трио родной конференции. На большее с учетом формы «Металлурга» и «Авангарда» казанцы вряд ли могли претендовать.

Ныне команда Анвара Гатиятулина входит в тройку самых надежных на Востоке по игре в обороне (162), хотя при этом выглядит неважно в гостях, где ранее потерпела 5 поражений при 9 попытках.

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в 3-х последних личных встречах

В 4-х личных встречах из 5 последних команды не забивали больше 4-х голов

«Сочи» не проигрывал «Ак Барсу» в основное время в 4-х последних матчах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 5.61, ничья — в 5.00, победа «Ак Барса» — в 1.53.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Для «Ак Барса» выезд к южанам не обладает особым турнирным смыслом, но по своему содержанию казанцы имеют значительное превосходство во всем — особенно в широте атакующих навыков, реализация которых в «Большом» позволит выйти на высокий показатель голов.

2.02 Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Сочи — Ак Барс принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 3.5 за 2.02.

Прогноз: В таком матче «Ак Барс» способен забрать инициативу и полностью вести игру, не замечая скромных попыток аутсайдера сдержать наступательную активность.

2.75 «Ак Барс» забьет во всех периодах Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Сочи — Ак Барс позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: «Ак Барс» забьет во всех периодах за 2.75.