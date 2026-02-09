прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 10 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: В таблице Запада «Спартак» закрепился на 6-й строчке. Набрав в 52 матчах 62 очка, красно-белые опередили «Динамо» Москва на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Накануне «Спартак» шел без поражений на протяжении трех матчей кряду. Поочередно москвичи разбили «Ладу» (6:2), СКА (4:0) и «Северсталь» (5:1).

За серией разгромов последовал выезд на территорию «Локомотива», где команда Алексея Жамнова понесла очередные потери (1:3).

Не сыграют: В составе «Спартака» нет кадровых потерь.

Состояние команды: По ходу сезона «Спартак» регулярно сталкивается с внутренними вызовами, включая трудности дисциплинарного характера.

Одной из ключевых проблем красно-белых остается оборона. В частности, команда Алексея Жамнова пропустила 155 голов, что является худшим показателем среди представителей топ-8.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: После 53 матчей «Динамо» Москва откатилось на 7-ю позицию в таблице Запада с 60 очками на счету. На 2 турнирных балла бело-голубые опережают СКА.

Последние матчи: В конце января «Динамо» начало очередную домашнюю серию. В первом матче на этом отрезке была одержана победа над «Ладой» (3:1).

Следом команда Вячеслава Козлова провалила дерби с ЦСКА (2:4), потерпела поражение от «Северстали» (2:3) и сгорела «Авангарду» (1:4).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: «Динамо» прямо сейчас выглядит ужасающе. Команда испытывает проблемы с кадровой глубиной, качеством игровой структуры и результатами.

На отрезке в четырнадцать матчей коллектив Вячеслава Козлова допустил одиннадцать поражений. При этом в пяти встречах из недавних шести результативность бело-голубых ограничивалась одной-двумя шайбами.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва потерпело 5 поражений в 6 последних гостевых матчах

«Спартак» одержал 6 побед в 7 последних личных встречах на своей территории

В 4 личных встречах из 6 последних на льду «Спартака» была ничья в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.39, победа «Динамо» Москва — в 3.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: «Спартак» неплохо прибавил в последние недели, тогда как динамовцы проводят бездарный отрезок. В нынешнем соотношении сил и тонуса красно-белые видятся безусловными фаворитами домашней площадки.

Прогноз: Проблемы «Динамо» связаны в том числе и с отсутствием устойчивости в защите, в результате которой проседает и вратарская надежность. «Спартак» со своей стороны готов выйти на высокий показатель голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.90.