В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вашингтон»
Турнирное положение: В таблице Востока «Вашингтон» обосновался на 9-й строке с 52 очками после 46 матчей. От зоны плей-офф «Кэпс» отстают по дополнительным показателям.
Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Вашингтон» провел в ночь на 8 января против «Далласа», которому проиграл крупно (1:4).
Серию недавних матчей команда Спенсера Карбери провела в гостях, где сперва переехала «Чикаго» (5:1), а затем не смогла справиться с «Нэшвиллом» (2:3).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон.
Состояние команды: «Вашингтон» проводит качельный сезон, который можно охарактеризовать непостоянством в условиях зависимости от индивидуальной формы отдельно взятых лидеров.
Структурно команда Спенсера Карбери испытывает проблемы, в результате чего ее турнирная динамика предполагает единичные победы наряду с примерно таким же количеством неудачных игр.
«Монреаль»
Турнирное положение: На момент написания «Монреаль» провел 45 матчей, в которых заработал 56 очков. В таблице Востока канадцы из Квебека прописались на 4-м месте, на 1 балл отставая от трио лидеров.
Последние матчи: Накануне «Монреаль» выдал серию из трех побед кряду, включая домашние матчи против «Калгари» (4:1) и «Флориды» (6:2).
На фоне яркого перфоманса в родных стенах третья кряду встреча в «Белл Центре» обернулась провалом. В частности, команда Мартена Сан-Луи крупно проиграла «Детройту» (0:4).
Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук, Джош Андерсон.
Состояние команды: В общем значении «Монреаль» проводит сильный сезон, хотя в отдельных матчах организация игры канадцев вызывает вопросы, в том числе и в обороне.
На текущее время «Канадиенс» входят в тройку слабейших коллективов Востока по пропущенным шайбам. Тем не менее в семи предыдущих встречах командой Сан-Луи были установлены пять побед.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в 3 последних личных встречах
- «Вашингтон» забивал 3 и более голов в 5 последних личных встречах кряду
- «Вашингтон» обыгрывал «Монреаль» с разницей в 3 и более голов в 3 последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.27, победа «Монреаля» — в 2.87.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.
Прогноз: «Вашингтон» по-прежнему выглядит неважно и выстреливает победными результатами через раз, тогда как «Монреаль» в последние недели демонстрирует относительную устойчивость и обладает достаточными силами, чтобы забрать результат на площадке «Кэпиталз».
Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.11.
Прогноз: Оборона «Кэпиталз» наряду с вратарской игрой причисляется к слабейшим командным аспектам, в связи с чем «Монреаль», являющийся одним из лидеров Востока по результативности, должен без проблем выходить на высокий процент реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 1.70.