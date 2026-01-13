прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.11

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Востока «Вашингтон» обосновался на 9-й строке с 52 очками после 46 матчей. От зоны плей-офф «Кэпс» отстают по дополнительным показателям.

Последние матчи: Последнюю домашнюю встречу «Вашингтон» провел в ночь на 8 января против «Далласа», которому проиграл крупно (1:4).

Серию недавних матчей команда Спенсера Карбери провела в гостях, где сперва переехала «Чикаго» (5:1), а затем не смогла справиться с «Нэшвиллом» (2:3).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит качельный сезон, который можно охарактеризовать непостоянством в условиях зависимости от индивидуальной формы отдельно взятых лидеров.

Структурно команда Спенсера Карбери испытывает проблемы, в результате чего ее турнирная динамика предполагает единичные победы наряду с примерно таким же количеством неудачных игр.

«Монреаль»

Турнирное положение: На момент написания «Монреаль» провел 45 матчей, в которых заработал 56 очков. В таблице Востока канадцы из Квебека прописались на 4-м месте, на 1 балл отставая от трио лидеров.

Последние матчи: Накануне «Монреаль» выдал серию из трех побед кряду, включая домашние матчи против «Калгари» (4:1) и «Флориды» (6:2).

На фоне яркого перфоманса в родных стенах третья кряду встреча в «Белл Центре» обернулась провалом. В частности, команда Мартена Сан-Луи крупно проиграла «Детройту» (0:4).

Не сыграют: Кирби Дах, Джейк Эванс, Патрик Лайне, Алекс Ньюхук, Джош Андерсон.

Состояние команды: В общем значении «Монреаль» проводит сильный сезон, хотя в отдельных матчах организация игры канадцев вызывает вопросы, в том числе и в обороне.

На текущее время «Канадиенс» входят в тройку слабейших коллективов Востока по пропущенным шайбам. Тем не менее в семи предыдущих встречах командой Сан-Луи были установлены пять побед.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в 3 последних личных встречах

«Вашингтон» забивал 3 и более голов в 5 последних личных встречах кряду

«Вашингтон» обыгрывал «Монреаль» с разницей в 3 и более голов в 3 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.27, победа «Монреаля» — в 2.87.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Вашингтон» по-прежнему выглядит неважно и выстреливает победными результатами через раз, тогда как «Монреаль» в последние недели демонстрирует относительную устойчивость и обладает достаточными силами, чтобы забрать результат на площадке «Кэпиталз».

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 2.11.

Прогноз: Оборона «Кэпиталз» наряду с вратарской игрой причисляется к слабейшим командным аспектам, в связи с чем «Монреаль», являющийся одним из лидеров Востока по результативности, должен без проблем выходить на высокий процент реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Монреаля» больше 2.5 за 1.70.