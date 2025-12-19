прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.91

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Амали-Арене» 21 декабря. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: На счету «Тампы» 39 очков после 34 матчей. В таблице Востока клуб из Флориды занимает 8-ю строчку, по дополнительным показателям опережая «Нью-Джерси».

Последние матчи: На прошлой неделе команда Джона Купера добилась яркой победы над «Нью-Джерси» (8:4), за которой последовала череда провалов.

В Нью-Йорке «Тампа-Бэй» уступила «Айлендерс» (2:3, бул.), тогда как на домашнем льду не смогла справиться ни с «Флоридой» (2:5), ни с «Лос-Анджелесом» (1:2).

Не сыграют: Эрик Чернак, Виктор Хедман, Эмиль Лиллеберг.

Состояние команды: На флажке осеннего этапа регулярки «Тампа-Бэй» продемонстрировала подъем, закрепившись в числе лидеров Востока, но в последние недели ее результаты вновь пошли по нисходящей.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В девяти предыдущих матчах подопечные Джона Купера потерпели семь поражений. Кроме того, в трех недавних встречах результативность «Лайтнинг» ограничивалась 2 заброшенными шайбами.

«Каролина»

Турнирное положение: В 33 матчах «Каролина» набрала 46 очков, с которыми закрепилась на 1-м месте Восточной конференции, на 4 турнирных балла опережая 2-й «Вашингтон».

Последние матчи: На текущее время команда Рода Бриндамора проводит серию без поражений, которая стартовала с разгрома «Коламбуса» на домашнем льду (4:1).

Вместе с тем в актив «Каролины» вошли победные результаты матчей против «Вашингтона» (3:2, бул.), «Филадельфии» (4:3, бул., 3:2, бул.) и «Нэшвилла» (4:1).

Не сыграют: Чарльз-Алексис Лего.

Состояние команды: «Каролина» проводит превосходный отрезок. Команда Рода Бриндамора набрала хороший темп продвижения и ушла в отрыв от основных конкурентов.

Без учета игры против «Флориды» в ночь на 20 декабря, «Харрикейнз» одержали пять побед кряду. В четырех матчах на этом отрезке коллектив из Роли не пропускал больше 2 голов.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» одержала 4 победы в 5 последних личных встречах

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Тампа-Бэй» обыграла «Каролину» в 4 матчах из 6 последних на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 4.47, победа «Каролины» — в 2.49.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: «Каролина» в настоящий момент является главной движущей силой Востока, которая по качеству и содержанию игры превосходит любого соперника, в том числе и «Тампу», в особенности в ее текущем положении.

1.91 «Каролина» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Тампа-Бэй — Каролина принесёт прибыль 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: «Каролина» победит в матче за 1.91.

Прогноз: На фоне проблем во вратарской позиции «Тампа» редко покидает площадку без приличного числа пропущенных шайб. Негативную для коллектива из Флориды тенденцию наверняка продолжат гости из Роли.

2.14 Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Тампа-Бэй — Каролина принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 2.14.