В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Пруденшл Центре» 14 декабря. Начало встречи — в 20:30 (мск).

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: В 31 (на момент написания) встрече «Нью-Джерси» заработал 35 очков, с которыми занимает 10-е место на Востоке, по дополнительным цифрам отставая от клубов из топ-8.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель команда Шелдона Кифа проходила дистанцию без турнирных приобретений даже в минимальном количестве.

Прервалась отрицательная последовательность «Нью-Джерси» в недавнем матче против «Оттавы» (4:3). Однако уже в следующей игре «Девилз» потерпели поражение от «Тампы» (4:8).

Не сыграют: Евгений Дадонов, Джек Хьюз, Джонни Ковачевич, Зак Макивен, Тимо Майер, Бретт Песс.

Состояние команды: После яркого и многообещающего начала сезона «Нью-Джерси» серьезно сбавил и существенно осложнил себе жизнь в контексте борьбы за плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В семи недавних встречах «Девилз» потерпели шесть поражений, при этом ни в одном из этих матчей коллектив из Ньюарка не пропускал меньше 3 голов. Кроме того, в трех матчах из пяти последних подопечные Кифа не забивали больше 1 гола.

«Ванкувер»

Турнирное положение: После 31 игры «Ванкувер» увяз на 16-й позиции Западной конференции с 25 очками на счету. От зоны плей-офф канадцы из Британской Колумбии отстают на 8 пунктов.

Последние матчи: В ходе предыдущих недель коллектив Адма Фута провел очередную неудачную серию, которая разрослась до четырех поражений кряду.

Редкую в последнее время победу «Ванкувер» одержал в матче против «Миннесоты» 7 декабря (4:2). Накануне «Кэнакс» проиграли «Детройту» (0:4) и «Баффало» (2:3).

Не сыграют: Тедди Блюгер, Филип Хитил, Дерек Фроборт, Элиас Петтерссон.

Состояние команды: «Ванкувер» проводит безобразный сезон. Канадцы стали худшими по турнирным потерям во всей лиге, а их шансы на плей-офф сохраняются исключительно с математической точки зрения.

В одиннадцати последних матчах команда Фута потерпела девять поражений, тогда как в четырех матчах из недавних шести «Кэнакс» не забивали больше 1 гола, в том числе и в двух предыдущих играх в гостях.

Статистика для ставок

В 8 личных встречах кряду соперники забивали больше 5.5 голов

«Нью-Джерси» забивал 4 и более голов в 5 личных встречах из 6 последних

«Нью-Джерси» проиграл в 2 последних личных встречах на своей территории

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» оценивается букмекерами в 2.16, ничья — в 4.16, победа «Ванкувера» — в 3.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.88, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Для «Нью-Джерси» каждый набранный балл на фоне спада сейчас на вес золота. При этом ближайший соперник «Девилз» позволяет рассчитывать на столь важную победу на домашнем льду.

2.16 «Нью-Джерси» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Нью-Джерси — Ванкувер принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: «Нью-Джерси» победит за 2.16.

Прогноз: Зачастую личные встречи между этими командами продиктованы большим объемом атакующей остроты, в том числе и в условиях кризиса.

1.88 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Нью-Джерси — Ванкувер принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.88.