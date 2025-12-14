прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 декабря, начало — в 05:00 (мск).

«Колорадо»

Турнирная таблица: «Колорадо» лидирует в Западной конференции, в 31 сыгранном матче хоккеисты из Денвера набрали 51 очко и опережают «Даллас» на 4 пункта.

Последние матчи: В рамках минувшего тура «Колорадо» на своем льду переиграл «Флориду» (6:2). В составе победителей по шайбе забросили Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Натан Маккиннон, Брок Нельсон, Гэвин Бриндли и Сэм Малински.

Не сыграют: Из-за травмы бедра игру против «Нэшвилла» пропустит Логан О'Коннор.

Состояние команды: В пяти матчах «Колорадо» одержало победы в матчах против «Филадельфии» (3:2) и «Рейнджерса» (3:2 — после овертайма), а также проиграло в поединках против «Айлендерса» (3:6) и «Нэшвилла» (3:3, 0:1 — по буллитам).

«Нэшвилл»

Турнирная таблица: На Западе «Нэшвилл» финишировал на 14 месте, команда из штата Теннесси набрала 28 очков в 30 матчах.

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» (7:2).

Не сыграют: В составе команды травмированы Джастин Бэррон и Оззи Вайсблатт.

Состояние команды: В пяти матчах хоккеисты Эндрю Брюнетта нанесли поражения в играх против «Калгари» (5:1), «Колорадо» (3:3, 1:0 — после буллитов) и «Флориды» (2:1 — после овертайма), а также потерпели фиаско в поединке с «Каролиной» (3:6).

Статистика для ставок

«Колорадо» занимает 1 место в Западной конференции

«Нэшвилл» занимает 14 место в Западной конференции

В этом сезоне регулярного чемпионата хоккеисты «Колорадо» и «Нэшвилла» обменялись победами

«Колорадо» выиграл у «Нэшвилла» (3:0)

«Нэшвилл» переиграл у «Колорадо» (4:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо оценивается букмекерами в 1.50, ничья — в 5.30, а победа "Нэшвилла" — в 5.20.

На тотал больше 6 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 6 — за 1.90.

Прогноз: "Колорадо" и "Нэшвилл" обменялись победами в регулярном чемпионате, в одном из поединков лидер Западной конференции разгромил соперника с разницей в три шайбы. Ожидаем от хоккеистов "Колорадо" новой победы.

Ставка: Фора "Колорадо" (-2) с коэффициентом 2.10.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, так как в последней встрече соперники забросили друг другу 7 шайб.

Ставка: ТБ 6 с коэффициентом 1.85.