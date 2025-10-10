В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Кей Арене» 10 октября, начало — в 05:00 (мск).
«Сиэтл»
Прошлый сезон: В регулярном чемпионате НХЛ 2024/2025 «Сиэтл» занял 13 место в Западной конференции, набрав 76 очков.
Последние матчи: В предсезонке «Сиэтл» провел 6 матчей, в заключительной игре перед самим стартом хоккеисты Лэйна Ламберта выиграли у Эдмонтона (4:2).
Не сыграют: В предстоящей игре не сыграет Каапо Какко из-за травмы.
Состояние команды: В составе «Сиэтла» в межсезонье произошли изменения: команду возглавил Лэйн Ламберт, а ряды пополнил Мэйсон Марчмент.
«Анахайм»
Прошлый сезон: «Анахайм» расположился строчкой выше «Сиэтла», заняв в минувшем сезоне 12 место и набрав 80 очков.
Последние матчи: В предсезонке «Анахайм» провел 7 матчей, одержав 4 победы и потерпев 3 поражений. В последней встрече калифорнийцы уступили «Лос-Анджелесу» (4:5 — после овертайма).
Не сыграют: «Анахайм» не сможет рассчитывать на травмированных Янсена Харкинса и Райана Строума.
Состояние команды: В летнее межсезонье «Анахайм» усилил состав хоккеистами Микаэля Гранлунды и Криса Крайдера. Также руководство команды продлило соглашения с Джексоном Лакомбом и Мэйсоном Мактавишем.
Статистика для ставок
- «Сиэтл» одержал две победы в пяти матчах
- «Анахайм» одержал три победы в пяти матчах
- В этом сезоне «Сиэтл» и «Анахайм» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Анахайма» — в 2.80.
На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.75.
Прогноз: Команды примерно одного уровня, но то, что хоккеисты «Сиэтла» и «Анахайма» играют результативно, в этом нет сомнений. Ставим на тотал больше 5.5.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу «Сиэтла», команда играет дома, да и в предсезонке куда лучше выступил, нежели «Анахайм».
Ставка: Победа «Сиэтла» с коэффициентом 2.25.