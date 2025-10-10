прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Кей Арене» 10 октября, начало — в 05:00 (мск).

«Сиэтл»

Прошлый сезон: В регулярном чемпионате НХЛ 2024/2025 «Сиэтл» занял 13 место в Западной конференции, набрав 76 очков.

Последние матчи: В предсезонке «Сиэтл» провел 6 матчей, в заключительной игре перед самим стартом хоккеисты Лэйна Ламберта выиграли у Эдмонтона (4:2).

Не сыграют: В предстоящей игре не сыграет Каапо Какко из-за травмы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: В составе «Сиэтла» в межсезонье произошли изменения: команду возглавил Лэйн Ламберт, а ряды пополнил Мэйсон Марчмент.

«Анахайм»

Прошлый сезон: «Анахайм» расположился строчкой выше «Сиэтла», заняв в минувшем сезоне 12 место и набрав 80 очков.

Последние матчи: В предсезонке «Анахайм» провел 7 матчей, одержав 4 победы и потерпев 3 поражений. В последней встрече калифорнийцы уступили «Лос-Анджелесу» (4:5 — после овертайма).

Не сыграют: «Анахайм» не сможет рассчитывать на травмированных Янсена Харкинса и Райана Строума.

Состояние команды: В летнее межсезонье «Анахайм» усилил состав хоккеистами Микаэля Гранлунды и Криса Крайдера. Также руководство команды продлило соглашения с Джексоном Лакомбом и Мэйсоном Мактавишем.

Статистика для ставок

«Сиэтл» одержал две победы в пяти матчах

«Анахайм» одержал три победы в пяти матчах

В этом сезоне «Сиэтл» и «Анахайм» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сиэтла» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Анахайма» — в 2.80.

На тотал больше 6 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 6 — за 1.75.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, но то, что хоккеисты «Сиэтла» и «Анахайма» играют результативно, в этом нет сомнений. Ставим на тотал больше 5.5.

1.80 ТБ 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сиэтл» — «Анахайм» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на победу «Сиэтла», команда играет дома, да и в предсезонке куда лучше выступил, нежели «Анахайм».

2.25 Победа «Сиэтла» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Сиэтл» — «Анахайм» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Сиэтла» с коэффициентом 2.25.