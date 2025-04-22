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    «Ак Барс» не даст ускользнуть этой серии на домашнем льду

    Ак Барс — Динамо Москва. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 22 апреля 2025 года

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    «Ак Барс» потерпел три поражения кряду
    В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Апреля 2025 года

    Ак Барс

  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
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    «Ак Барс»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона казанцы набрали 87 очков, с которыми разместились на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Начало четвертьфинальной серии оказалось за «Ак Барсом» на фоне двух побед на «ВТБ Арене» — 5:3; 2:0, однако довести преимущество до комфортного на домашнем льду не удалось.

    Ак Барс — Динамо: коэффициенты букмекеров

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    На своей территории коллектив Анвара Гатиятулина допустил два поражения — 1:3; 2:3, после чего вновь отправился в столицу, где попытка выправить ситуацию также не увенчалась успехом — 3:4.

    Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

    Состояние команды: Обеспечив незыблемое преимущество на гостевом этапе четвертьфинального раунда, «Ак Барс» недопустимо слабо провел два матча на домашнем льду.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Ситуация для казанцев усугубилась с поражением в столице, где соперники отошли от предпочтительной ранее сдержанной модели и сделали акцент на атакующем движении и остроте в чужой зоне.

    На льду столичных оппонентов «Ак Барс» подкачала игра в позиционной обороне и откровенно слабое выступление Тимура Билялова. В то же время команде Анвара Гатиятулина не хватило вариативности в нападении.

    «Динамо» Москва

    Путь к плей-офф: Общий этап столичная команда завершила на 2-й строчке в таблице Западной конференции. В 68 играх «бело-голубые» набрали 89 турнирных баллов.

    Последние матчи: Во второй раунд Кубка Гагарина московское «Динамо» вошло не лучшим образом, допустив две осечки при домашних трибунах — 3:5; 0:2. Положение команды начало выравниваться с переездом серии в Казань.

    На площадке «Ак Барса» коллектив Алексея Кудашова зафиксировал свои локальные успехи — 3:1; 3:2, и при ничьей в серии вернулся на свою площадку, где зацепился еще за один положительный результат — 4:3.

    Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: Днями ранее в Казани «Динамо» Москва перевернуло серию, исход которой в моменте казался очевидным и подразумевал риск раннего вылета столичного клуба.

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    На «Татнефть-Арене» команда Алексея Кудашова показала присущий ей временами консервативный поход и добилась локальных успехов не в последнюю очередь за счет высокой оборонительной плотности.

    После вязкой и физической борьбы в период выездного этапа «Динамо» Москва выдало совершенно другой в плане тактики матч дома, сделав ставку на вариативность атакующих идей.

    Статистика для ставок

    • В 4-х матчах из 5 в рамках этой серии «Ак Барс» пропускал не менее 3 голов

    • «Ак Барс» потерпел 6 поражений в последних 9 встречах на «Татнефть-Арене»

    • 4 гостевых матча из 5 в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина закончились победой «Динамо» Москва

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: В ряде предыдущих матчей казанцы безрезультатно бились о глухую стену в попытках справиться с плотной игрой «Динамо». Находясь в шаге от вылета, «Ак Барс» сделает все, чтобы эта задача была решена, а серия вернулась в Москву.

    Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.87.

    Прогноз: В условиях борьбы на чужой площадке команда Алексея Кудашова вновь может сделать акцент на обороне, предложив текучий хоккей, сбивающий ритм соперника.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ак Барс — Динамо Москва?

    Матч Ак Барс — Динамо Москва состоится 22 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ак Барс» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ак Барс — Динамо Москва?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ак Барс» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ак Барс — Динамо Москва?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ак Барс — Динамо Москва?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

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    Ак Барс — Динамо Москва: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 22.04.202519:00. «Ак Барс» не даст ускользнуть этой серии на домашнем льду
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