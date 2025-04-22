Ак Барс — Динамо Москва. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 22 апреля 2025 года

В шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 апреля. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона казанцы набрали 87 очков, с которыми разместились на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Начало четвертьфинальной серии оказалось за «Ак Барсом» на фоне двух побед на «ВТБ Арене» — 5:3; 2:0, однако довести преимущество до комфортного на домашнем льду не удалось.

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На своей территории коллектив Анвара Гатиятулина допустил два поражения — 1:3; 2:3, после чего вновь отправился в столицу, где попытка выправить ситуацию также не увенчалась успехом — 3:4.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: Обеспечив незыблемое преимущество на гостевом этапе четвертьфинального раунда, «Ак Барс» недопустимо слабо провел два матча на домашнем льду.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Ситуация для казанцев усугубилась с поражением в столице, где соперники отошли от предпочтительной ранее сдержанной модели и сделали акцент на атакующем движении и остроте в чужой зоне.

На льду столичных оппонентов «Ак Барс» подкачала игра в позиционной обороне и откровенно слабое выступление Тимура Билялова. В то же время команде Анвара Гатиятулина не хватило вариативности в нападении.

«Динамо» Москва

Путь к плей-офф: Общий этап столичная команда завершила на 2-й строчке в таблице Западной конференции. В 68 играх «бело-голубые» набрали 89 турнирных баллов.

Последние матчи: Во второй раунд Кубка Гагарина московское «Динамо» вошло не лучшим образом, допустив две осечки при домашних трибунах — 3:5; 0:2. Положение команды начало выравниваться с переездом серии в Казань.

На площадке «Ак Барса» коллектив Алексея Кудашова зафиксировал свои локальные успехи — 3:1; 3:2, и при ничьей в серии вернулся на свою площадку, где зацепился еще за один положительный результат — 4:3.

Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет кадровых потерь.

Состояние команды: Днями ранее в Казани «Динамо» Москва перевернуло серию, исход которой в моменте казался очевидным и подразумевал риск раннего вылета столичного клуба.

На «Татнефть-Арене» команда Алексея Кудашова показала присущий ей временами консервативный поход и добилась локальных успехов не в последнюю очередь за счет высокой оборонительной плотности.

После вязкой и физической борьбы в период выездного этапа «Динамо» Москва выдало совершенно другой в плане тактики матч дома, сделав ставку на вариативность атакующих идей.

Статистика для ставок

В 4-х матчах из 5 в рамках этой серии «Ак Барс» пропускал не менее 3 голов

«Ак Барс» потерпел 6 поражений в последних 9 встречах на «Татнефть-Арене»

4 гостевых матча из 5 в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина закончились победой «Динамо» Москва

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: В ряде предыдущих матчей казанцы безрезультатно бились о глухую стену в попытках справиться с плотной игрой «Динамо». Находясь в шаге от вылета, «Ак Барс» сделает все, чтобы эта задача была решена, а серия вернулась в Москву.

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.87.

Прогноз: В условиях борьбы на чужой площадке команда Алексея Кудашова вновь может сделать акцент на обороне, предложив текучий хоккей, сбивающий ритм соперника.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.