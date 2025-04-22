Ак Барс — Динамо Москва. Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 22 апреля 2025 года

Ак Барс
Динамо
«Ак Барс»
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярного сезона казанцы набрали 87 очков, с которыми разместились на 5-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
Последние матчи: Начало четвертьфинальной серии оказалось за «Ак Барсом» на фоне двух побед на «ВТБ Арене» — 5:3; 2:0, однако довести преимущество до комфортного на домашнем льду не удалось.
Ак Барс — Динамо: коэффициенты букмекеров
На своей территории коллектив Анвара Гатиятулина допустил два поражения — 1:3; 2:3, после чего вновь отправился в столицу, где попытка выправить ситуацию также не увенчалась успехом — 3:4.
Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.
Состояние команды: Обеспечив незыблемое преимущество на гостевом этапе четвертьфинального раунда, «Ак Барс» недопустимо слабо провел два матча на домашнем льду.
Ситуация для казанцев усугубилась с поражением в столице, где соперники отошли от предпочтительной ранее сдержанной модели и сделали акцент на атакующем движении и остроте в чужой зоне.
На льду столичных оппонентов «Ак Барс» подкачала игра в позиционной обороне и откровенно слабое выступление Тимура Билялова. В то же время команде Анвара Гатиятулина не хватило вариативности в нападении.
«Динамо» Москва
Путь к плей-офф: Общий этап столичная команда завершила на 2-й строчке в таблице Западной конференции. В 68 играх «бело-голубые» набрали 89 турнирных баллов.
Последние матчи: Во второй раунд Кубка Гагарина московское «Динамо» вошло не лучшим образом, допустив две осечки при домашних трибунах — 3:5; 0:2. Положение команды начало выравниваться с переездом серии в Казань.
На площадке «Ак Барса» коллектив Алексея Кудашова зафиксировал свои локальные успехи — 3:1; 3:2, и при ничьей в серии вернулся на свою площадку, где зацепился еще за один положительный результат — 4:3.
Не сыграют: В составе «бело-голубых» нет кадровых потерь.
Состояние команды: Днями ранее в Казани «Динамо» Москва перевернуло серию, исход которой в моменте казался очевидным и подразумевал риск раннего вылета столичного клуба.
На «Татнефть-Арене» команда Алексея Кудашова показала присущий ей временами консервативный поход и добилась локальных успехов не в последнюю очередь за счет высокой оборонительной плотности.
После вязкой и физической борьбы в период выездного этапа «Динамо» Москва выдало совершенно другой в плане тактики матч дома, сделав ставку на вариативность атакующих идей.
Статистика для ставок
- В 4-х матчах из 5 в рамках этой серии «Ак Барс» пропускал не менее 3 голов
- «Ак Барс» потерпел 6 поражений в последних 9 встречах на «Татнефть-Арене»
- 4 гостевых матча из 5 в рамках текущего розыгрыша Кубка Гагарина закончились победой «Динамо» Москва
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.10, а победа «Динамо» Москва — в 2.70.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.68, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.
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Прогноз: В ряде предыдущих матчей казанцы безрезультатно бились о глухую стену в попытках справиться с плотной игрой «Динамо». Находясь в шаге от вылета, «Ак Барс» сделает все, чтобы эта задача была решена, а серия вернулась в Москву.
Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.87.
Прогноз: В условиях борьбы на чужой площадке команда Алексея Кудашова вновь может сделать акцент на обороне, предложив текучий хоккей, сбивающий ритм соперника.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.