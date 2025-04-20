В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Конец сезона «Даллас» откровенно провалил, и ему повезло ещё остаться на итоговом третьем месте Запада.

Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» проиграл, а игроки физически были не в самых лучших кондициях.

Травмированные игроки: Потери по игрокам основы у «Далласа» более, чем серьезные. Вне игры на длительное время оказались Хейсканен, Лундквист и Робертсон.

Общий тонус клуба: В серии против «Колорадо» такие потери по составу могут максимально больно ударить по хоязевам льда.

«Колорадо»

Турнирное положение: За время дедлайна «Колорадо» укрепился больше всех остальных и спокойно закончил регулярный сезон на пятой позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» выиграл всего два раза, но и задачи рвать жилы не было.

Травмированные игроки: Ещё недавно у «Колорадо» было неимоверно большое количество травмированных, а сейчас там остался только Пулман.

Общий тонус клуба: Против техасцев не получится проходной серии, но все равно в ней именно они выглядят очевидными фаворитами на проход дальше.

Статистика для ставок

«Даллас» не может победить семь матчей кряду

Два последних очных противостояния остались за «Колорадо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.20, на гостей — 2.31.

Прогноз: «Колорадо» выиграет предстоящий поединок с запасом.

Альтернативный прогноз: Будет размашистая игра, в которой можно будет увидеть массу голов на любой вкус.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.31.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.