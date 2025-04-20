Даллас
Колорадо
«Даллас»
Турнирное положение: Конец сезона «Даллас» откровенно провалил, и ему повезло ещё остаться на итоговом третьем месте Запада.
Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» проиграл, а игроки физически были не в самых лучших кондициях.
Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Потери по игрокам основы у «Далласа» более, чем серьезные. Вне игры на длительное время оказались Хейсканен, Лундквист и Робертсон.
Общий тонус клуба: В серии против «Колорадо» такие потери по составу могут максимально больно ударить по хоязевам льда.
«Колорадо»
Турнирное положение: За время дедлайна «Колорадо» укрепился больше всех остальных и спокойно закончил регулярный сезон на пятой позиции Запада.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» выиграл всего два раза, но и задачи рвать жилы не было.
Травмированные игроки: Ещё недавно у «Колорадо» было неимоверно большое количество травмированных, а сейчас там остался только Пулман.
Общий тонус клуба: Против техасцев не получится проходной серии, но все равно в ней именно они выглядят очевидными фаворитами на проход дальше.
Статистика для ставок
- «Даллас» не может победить семь матчей кряду
- Два последних очных противостояния остались за «Колорадо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.20, на гостей — 2.31.
Прогноз: «Колорадо» выиграет предстоящий поединок с запасом.
- 2.09Салават Юлаев — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.35Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 3.42Виннипег — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет размашистая игра, в которой можно будет увидеть массу голов на любой вкус.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.31.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.