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    «Колорадо» добудет победу в Техасе?

    Даллас — Колорадо. Ставка (к. 2.31), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Апреля 2025 года

    Даллас

  • Кубок Стэнли
    •  Даллас 03:30 Колорадо

    Колорадо

  • Кубок Стэнли
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Конец сезона «Даллас» откровенно провалил, и ему повезло ещё остаться на итоговом третьем месте Запада.

    Последние матчи: Семь матчей кряду «Даллас» проиграл, а игроки физически были не в самых лучших кондициях.

    Даллас — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Потери по игрокам основы у «Далласа» более, чем серьезные. Вне игры на длительное время оказались Хейсканен, Лундквист и Робертсон.

    Общий тонус клуба: В серии против «Колорадо» такие потери по составу могут максимально больно ударить по хоязевам льда.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: За время дедлайна «Колорадо» укрепился больше всех остальных и спокойно закончил регулярный сезон на пятой позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Колорадо» выиграл всего два раза, но и задачи рвать жилы не было.

    Травмированные игроки: Ещё недавно у «Колорадо» было неимоверно большое количество травмированных, а сейчас там остался только Пулман.

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    Общий тонус клуба: Против техасцев не получится проходной серии, но все равно в ней именно они выглядят очевидными фаворитами на проход дальше.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» не может победить семь матчей кряду

    • Два последних очных противостояния остались за «Колорадо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.20, на гостей — 2.31.

    Прогноз: «Колорадо» выиграет предстоящий поединок с запасом.

    Альтернативный прогноз: Будет размашистая игра, в которой можно будет увидеть массу голов на любой вкус.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.31.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.22.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Даллас — Колорадо?

    Матч Даллас — Колорадо состоится 20 апреля 2025 года в 03:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Даллас — Колорадо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Даллас — Колорадо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.31.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Даллас — Колорадо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Даллас — Колорадо?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.78, на ничью — 4.20, на гостей — 2.31.

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    Даллас — Колорадо: прогноз и ставка за 2.31, статистика, коэффициенты матча 20.04.202503:30. «Колорадо» добудет победу в Техасе?
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