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    «Авангард» вновь поведет в серии

    Авангард — Локомотив. Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Локомотив»
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    «Авангард» и «Локомотив» обменялись победами
    В третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Локомотив», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 15 Апреля 2025 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: В регулярном сезоне омский коллектив занял 6-е место в таблице Восточной конференции. Набрав 87 очков, команда отстала от 5-го «Ак Барса» по дополнительным показателям.

    Последние матчи: В начале апреля «Авангард» допустил два поражения от «Металлурга» Мг с одинаковым счетом 1:3 после трех побед кряду. Однако в шестом матче серии омичи не ошиблись, зафиксировав очередной положительный результат — 3:2.

    Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    На фоне успеха в противостоянии с последним обладателем Кубка Гагарина команда Ги Буше разгромила «Локомотив» в первой встрече второго раунда — 4:1. Тем не менее следом омичи получили зеркальный ответ — 1:4.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

    Состояние команды: В серии с лидером Западной конференции и одним из главных претендентов на Кубок команда Ги Буше сбросила ярлык андердога и показался, что при правильном настрое способна выбить из колеи даже столь твердого соперника.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    При хорошем балансе между линиями и мобильности в обороне «Авангарду» по-прежнему присуща потеря концентрации. В отдельных ситуациях омичам трудно сохранять слаженность в чужой зоне и демонстрировать собранность у своих ворот.

    Вместе с тем, системно совершенствуясь по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф, «Авангард» на деле использовал свое умение должным образом реагировать на острые ситуации, что может пригодиться коллективу после 1:4 в Ярославле.

    «Локомотив»

    Путь к плей-офф: В 68 матчах обладатель Кубка Континента заработал 102 балла. Своего ближайшего конкурента в гонке лидеров регулярного чемпионата — «Трактор» — ярославцы обошли на 6 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» не заметил «Торпедо» — соперника, который выдал крайне неудачный сезон. Серия с нижегородцами завершилась четырьмя победами лидера Запада.

    В фокусе уверенной формы и общего настроя весьма неожиданным оказалось домашнее поражение от «Авангарда» с крупным счетом — 1:4. Во второй встрече на домашнем льду команда Игоря Никитина взяла реванш — 4:1.

    Не сыграют: Степан Никулин.

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    • Состояние команды: После уверенного и характерно прагматичного начала плей-офф для «Локомотива» холодным душем стало крупное поражение на домашнем льду в первой встрече с омичами.

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    Тем не менее «Локомотив» остается одним из наиболее невозмутимых коллективов на дистанции. Несмотря на утрату привычной стройности, команда Игоря Никитина проделала грамотную работу и выправила ситуацию во второй игре.

    Организованность в своей зоне вновь оказалась непреодолимой для соперника: «Локомотив» показал привычную надежность и структуру, а также выдал эффективную реализацию за счет адаптации к темпу и действиям «Авангарда».

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х матчей кряду

    • Только в 2-х играх из 9 предыдущих на льду соперников «Локомотив» пропускал больше 2 голов

    • В 4-х последних очных матчах 3 победы одержал «Локомотив»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 4.5 — за 1.71.

    Прогноз: На домашнем льду омичи способны вернуть инициативу и выдать очередной тактически сбалансированный хоккей, тем самым доставив гостям из Ярославля новую широту проблем.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: После сравнительно событийных матчей в Ярославе соперничество в Омске может пойти по совершенно другому пути и стать более сдержанным с точки зрения атакующей динамики.

    Ставка: Ничья в первом периоде за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Авангард — Локомотив?

    Матч Авангард — Локомотив состоится 15 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: КХЛ.

    Какой прогноз на матч Авангард — Локомотив?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Авангард» победит в матче.

    Какую сделать ставку на матч Авангард — Локомотив?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Авангард» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Авангард — Локомотив?

    Смотреть матч турнира КХЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Авангард — Локомотив?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.60.

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    Авангард — Локомотив: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 15.04.202516:30. «Авангард» вновь поведет в серии
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