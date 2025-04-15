Авангард
Локомотив
«Авангард»
Путь к плей-офф: В регулярном сезоне омский коллектив занял 6-е место в таблице Восточной конференции. Набрав 87 очков, команда отстала от 5-го «Ак Барса» по дополнительным показателям.
Последние матчи: В начале апреля «Авангард» допустил два поражения от «Металлурга» Мг с одинаковым счетом 1:3 после трех побед кряду. Однако в шестом матче серии омичи не ошиблись, зафиксировав очередной положительный результат — 3:2.
Авангард — Локомотив: коэффициенты букмекеров
На фоне успеха в противостоянии с последним обладателем Кубка Гагарина команда Ги Буше разгромила «Локомотив» в первой встрече второго раунда — 4:1. Тем не менее следом омичи получили зеркальный ответ — 1:4.
Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.
Состояние команды: В серии с лидером Западной конференции и одним из главных претендентов на Кубок команда Ги Буше сбросила ярлык андердога и показался, что при правильном настрое способна выбить из колеи даже столь твердого соперника.
При хорошем балансе между линиями и мобильности в обороне «Авангарду» по-прежнему присуща потеря концентрации. В отдельных ситуациях омичам трудно сохранять слаженность в чужой зоне и демонстрировать собранность у своих ворот.
Вместе с тем, системно совершенствуясь по ходу нынешнего розыгрыша плей-офф, «Авангард» на деле использовал свое умение должным образом реагировать на острые ситуации, что может пригодиться коллективу после 1:4 в Ярославле.
«Локомотив»
Путь к плей-офф: В 68 матчах обладатель Кубка Континента заработал 102 балла. Своего ближайшего конкурента в гонке лидеров регулярного чемпионата — «Трактор» — ярославцы обошли на 6 турнирных пунктов.
Последние матчи: В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» не заметил «Торпедо» — соперника, который выдал крайне неудачный сезон. Серия с нижегородцами завершилась четырьмя победами лидера Запада.
В фокусе уверенной формы и общего настроя весьма неожиданным оказалось домашнее поражение от «Авангарда» с крупным счетом — 1:4. Во второй встрече на домашнем льду команда Игоря Никитина взяла реванш — 4:1.
Не сыграют: Степан Никулин.
Состояние команды: После уверенного и характерно прагматичного начала плей-офф для «Локомотива» холодным душем стало крупное поражение на домашнем льду в первой встрече с омичами.
Тем не менее «Локомотив» остается одним из наиболее невозмутимых коллективов на дистанции. Несмотря на утрату привычной стройности, команда Игоря Никитина проделала грамотную работу и выправила ситуацию во второй игре.
Организованность в своей зоне вновь оказалась непреодолимой для соперника: «Локомотив» показал привычную надежность и структуру, а также выдал эффективную реализацию за счет адаптации к темпу и действиям «Авангарда».
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х матчей кряду
- Только в 2-х играх из 9 предыдущих на льду соперников «Локомотив» пропускал больше 2 голов
- В 4-х последних очных матчах 3 победы одержал «Локомотив»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.10, а победа «Локомотива» — в 2.60.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.14, на тотал меньше 4.5 — за 1.71.
- 1.85Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.73Нэшвилл — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Прогноз: На домашнем льду омичи способны вернуть инициативу и выдать очередной тактически сбалансированный хоккей, тем самым доставив гостям из Ярославля новую широту проблем.
Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.85.
Прогноз: После сравнительно событийных матчей в Ярославе соперничество в Омске может пойти по совершенно другому пути и стать более сдержанным с точки зрения атакующей динамики.
Ставка: Ничья в первом периоде за 2.40.