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    «Ванкувер» прервет неудачную серию?

    Ванкувер — Анахайм. Ставка (к. 1.96), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Анахайм»
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    «Ванкувер»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Анахайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2025 года

    Ванкувер

  • НХЛ
    •  Ванкувер 23:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Сложности внутри клуба опустили «Ванкувер»уже на десятую строчку западной конференции.

    Последние матчи: Три последних матча «Ванкувера», завершились поражениями, а в крайней игре против «Сиэтла» коллектив Токкета так и вовсе пропустил пять безответных шайб.

    Ванкувер — Анахайм: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В предыдущем матче «Ванкуверу» не мог помочь только Джуулсен. Сейчас вне игры ещё Аман, Хитил, Майерс и Петтерсон.

    Общий тонус клуба: Надежд на позитивное завершение сезона у «касаток» нет, но за счет статуса они в предстоящем поединке против «Анахайма» должны записывать на свой счет победу.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Не очень агрессивный хоккей «Анахайма» позволяет этому клубу большую часть регулярки размещаться на 12 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Анахайм» смог победить всего лишь один раз, справившись с «Сан-Хосе», и то только по буллитам.

    Травмированные игроки: По травмированным игрокам изменения минимальные, поскольку «Анахайму» по-прежнему не могут помочь Фаббри, Джонстон, Макгинн и Суханек.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Ванкувера» будет тяжелым, поскольку все последние сезоны «утки» выступали в числе проигрывающих.

    Статистика для ставок

    • Три матча подряд «Ванкувер» победить не может

    • За десять последних очных противостояний «Анахайм» смог победить только раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.

    Прогноз: У хозяев больше шансов забрать победу в предстоящей игре

    Альтернативный прогноз: Результативная встреча вполне может случиться в этом поединке

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.96.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.

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    Ванкувер — Анахайм: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 05.04.202523:00. «Ванкувер» прервет неудачную серию?
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