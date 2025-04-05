В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Анахайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Сложности внутри клуба опустили «Ванкувер»уже на десятую строчку западной конференции.

Последние матчи: Три последних матча «Ванкувера», завершились поражениями, а в крайней игре против «Сиэтла» коллектив Токкета так и вовсе пропустил пять безответных шайб.

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Травмированные игроки: В предыдущем матче «Ванкуверу» не мог помочь только Джуулсен. Сейчас вне игры ещё Аман, Хитил, Майерс и Петтерсон.

Общий тонус клуба: Надежд на позитивное завершение сезона у «касаток» нет, но за счет статуса они в предстоящем поединке против «Анахайма» должны записывать на свой счет победу.

«Анахайм»

Турнирное положение: Не очень агрессивный хоккей «Анахайма» позволяет этому клубу большую часть регулярки размещаться на 12 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Анахайм» смог победить всего лишь один раз, справившись с «Сан-Хосе», и то только по буллитам.

Травмированные игроки: По травмированным игрокам изменения минимальные, поскольку «Анахайму» по-прежнему не могут помочь Фаббри, Джонстон, Макгинн и Суханек.

Общий тонус клуба: Матч против «Ванкувера» будет тяжелым, поскольку все последние сезоны «утки» выступали в числе проигрывающих.

Статистика для ставок

Три матча подряд «Ванкувер» победить не может

За десять последних очных противостояний «Анахайм» смог победить только раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.

Прогноз: У хозяев больше шансов забрать победу в предстоящей игре

Альтернативный прогноз: Результативная встреча вполне может случиться в этом поединке

Ставка: П1 с коэффициентом 1.96.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.