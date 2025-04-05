Ванкувер
Анахайм
«Ванкувер»
Турнирное положение: Сложности внутри клуба опустили «Ванкувер»уже на десятую строчку западной конференции.
Последние матчи: Три последних матча «Ванкувера», завершились поражениями, а в крайней игре против «Сиэтла» коллектив Токкета так и вовсе пропустил пять безответных шайб.
Ванкувер — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предыдущем матче «Ванкуверу» не мог помочь только Джуулсен. Сейчас вне игры ещё Аман, Хитил, Майерс и Петтерсон.
Общий тонус клуба: Надежд на позитивное завершение сезона у «касаток» нет, но за счет статуса они в предстоящем поединке против «Анахайма» должны записывать на свой счет победу.
«Анахайм»
Турнирное положение: Не очень агрессивный хоккей «Анахайма» позволяет этому клубу большую часть регулярки размещаться на 12 строчке Запада.
Последние матчи: В трех последних матчах «Анахайм» смог победить всего лишь один раз, справившись с «Сан-Хосе», и то только по буллитам.
Травмированные игроки: По травмированным игрокам изменения минимальные, поскольку «Анахайму» по-прежнему не могут помочь Фаббри, Джонстон, Макгинн и Суханек.
Общий тонус клуба: Матч против «Ванкувера» будет тяжелым, поскольку все последние сезоны «утки» выступали в числе проигрывающих.
Статистика для ставок
- Три матча подряд «Ванкувер» победить не может
- За десять последних очных противостояний «Анахайм» смог победить только раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.96, на ничью — 4.61, на гостей — 3.30.
Прогноз: У хозяев больше шансов забрать победу в предстоящей игре
- 2.25Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 4.15ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.03Лос-Анджелес — Эдмонтон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Альтернативный прогноз: Результативная встреча вполне может случиться в этом поединке
Ставка: П1 с коэффициентом 1.96.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.