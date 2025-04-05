В первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Татнефть Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Ак Барс» — «Автомобилист», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В 65 матчах регулярки «Ак Барс» заработал 87 очков, с которыми закрепился на 5-м месте в таблице Восточной конференции, опередив по дополнительным показателям «Авангард».

Последние матчи: Начало кубковой серии обернулось для «Ак Барса» успехом ввиду разгромной победы в гостях — 4:1. Однако развить преимущество на катке уральцев не удалось — 3:4.

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В моменте положение команды Анвара Гатиятулина усугубилось на фоне домашнего поражения в изнурительной третьей игре — 2:3 ОТ, за которой последовала сокрушительная победа — 7:2. Пятый матч подразумевал для «Ак Барса» очередную неудачу — 0:2.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: «Ак Барс» проводит равную серию с екатеринбуржцами, демонстрируя переменчивые результаты. Однако перед домашней игрой казанцы потеряли право на ошибку.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На родном катке команда Анвара Гатиятулина попытается провести матч, подобный дому, который прошел днями ранее на «Татнефть-Арене», где «Ак Барс» показал агрессивный хоккей в чужой зоне.

Несмотря на эпизодическую неустойчивость, казанцы умело варьируют темп и создают достаточное количество моментов, но в отдельных случаях уровень реализации «Ак Барса» оставляет желать лучшего.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: В регулярном чемпионате екатеринбуржцы расположились на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. С 89 очками в активе, команда отстала на 1 балл от первой тройки.

Последние матчи: Кубковый раунд начался для «Автомобилиста» не лучшим образом с учетом разгромного поражения дома — 1:4. Однако вторую попытку при родных трибунах уральцы использовали как следует — 4:3.

В Казани команда Николая Заварухина одержала боевую победу — 3:2 ОТ, после чего безвольно устроилась на 2:7 в четвертой игре. В очередной встрече на «УГМК-Арене» екатеринбуржцы одержали верх — 2:0.

Не сыграют: Кертис Волк.

Состояние команды: Екатеринбуржцы грамотно отреагировали на недавний провал в Казани и оказались готовыми к решению проблем по мере их возникновения.

На домашнем катке команда Николая Заварухина сыграла не так зрелищно, зато максимально эффективно, добившись локального успеха за счет характерного для нее прагматизма.

Структура игры «Автомобилиста» подразумевает попытки добиться высокой реализации даже при небольшом количестве остроты. Тем не менее ошибки в своей зоне нередко портят общий тактический рисунок.

Статистика для ставок

В 4-х личных встречах из 6 последних «Автомобилист» забивал не менее 3 голов

«Ак Барс» потерпел 4 поражения в 6 последних матчах на домашнем льду

В 3-х матчах из 4-х последних с «Автомобилистом» на «Татнефть-Арене» победа досталась «Ак Барсу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.10, а победа «Автомобилиста» — в 3.32.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.07.

Прогноз: В настоящее время казанцы больше не могут ошибаться, поэтому при родных трибунах, которые накануне были свидетелями сокрушительной победы, «Ак Барс» приложит максимум усилий, чтобы эта серия продолжилась.

Ставка: «Ак Барс» победит за 2.02.

Прогноз: «Автомобилист» прекрасно помнит, чем завершилась последняя встреча в Казани, поэтому предстоящую игру команда постарается провести в более сдержанном ключе.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.07.