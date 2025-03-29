Виннипег
Нью-Джерси
«Виннипег»
Турнирное положение: Пока что потеря первого места на Западе «Виннипегу» не угрожает, но «Даллас» всего лишь в шести очках позади при одном матче в запасе.
Последние матчи: Три последних матча, в которых «Виннипег» одерживал победы, не заканичвались в основное время матча.
Виннипег — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Виннипегу» не помогут Пионк и Виларди. У обоих проблемы с травмой нижней части тела.
Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» игра будет проходить на встречный курсах, и в этом больше преуспеют хозяева.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Ничто не предвещает потерю «Нью-Джерси» шестого места на Востоке, но за клуб из Ньюарка немного тревожно в преддверии плей-офф.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл всего лишь раз, но подобное снижение результатов «дьяволам» простить можно.
Травмированные игроки: Серьезные сложности со здоровьем у «Нью-Джерси» имеют Гласс, Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер. Все они не могут играть ещё продолжительное количество времени.
Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет задорная игра, из которой гости вполне могут выйти победителями, но для этого им должно немного повезти.
Статистика для ставок
- В четырех последних очных поединках «Виннипег» проиграл только раз
- У «Нью-Джерси» в четырех последних поединках только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.44, на гостей — 3.30.
Прогноз: «Виннипег» имеет больше шансов записать победу на свой счет в этом матче.
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Альтернативный прогноз: Веселый хоккей с большой долей вероятности будет обеспечен.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.57.