В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Пока что потеря первого места на Западе «Виннипегу» не угрожает, но «Даллас» всего лишь в шести очках позади при одном матче в запасе.

Последние матчи: Три последних матча, в которых «Виннипег» одерживал победы, не заканичвались в основное время матча.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Виннипегу» не помогут Пионк и Виларди. У обоих проблемы с травмой нижней части тела.

Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» игра будет проходить на встречный курсах, и в этом больше преуспеют хозяева.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Ничто не предвещает потерю «Нью-Джерси» шестого места на Востоке, но за клуб из Ньюарка немного тревожно в преддверии плей-офф.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл всего лишь раз, но подобное снижение результатов «дьяволам» простить можно.

Травмированные игроки: Серьезные сложности со здоровьем у «Нью-Джерси» имеют Гласс, Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер. Все они не могут играть ещё продолжительное количество времени.

Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет задорная игра, из которой гости вполне могут выйти победителями, но для этого им должно немного повезти.

Статистика для ставок

В четырех последних очных поединках «Виннипег» проиграл только раз

У «Нью-Джерси» в четырех последних поединках только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.44, на гостей — 3.30.

Прогноз: «Виннипег» имеет больше шансов записать победу на свой счет в этом матче.

Альтернативный прогноз: Веселый хоккей с большой долей вероятности будет обеспечен.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.57.