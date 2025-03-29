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    Обе команды выдадут жаркий матч?

    Виннипег — Нью-Джерси. Ставка (к. 1.99), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Нью-Джерси»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 29 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 03:00 Нью-Джерси

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Пока что потеря первого места на Западе «Виннипегу» не угрожает, но «Даллас» всего лишь в шести очках позади при одном матче в запасе.

    Последние матчи: Три последних матча, в которых «Виннипег» одерживал победы, не заканичвались в основное время матча.

    Виннипег — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Виннипегу» не помогут Пионк и Виларди. У обоих проблемы с травмой нижней части тела.

    Общий тонус клуба: С «Нью-Джерси» игра будет проходить на встречный курсах, и в этом больше преуспеют хозяева.

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Ничто не предвещает потерю «Нью-Джерси» шестого места на Востоке, но за клуб из Ньюарка немного тревожно в преддверии плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Нью-Джерси» выиграл всего лишь раз, но подобное снижение результатов «дьяволам» простить можно.

    Травмированные игроки: Серьезные сложности со здоровьем у «Нью-Джерси» имеют Гласс, Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер. Все они не могут играть ещё продолжительное количество времени.

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    Общий тонус клуба: На территории «Виннипега» будет задорная игра, из которой гости вполне могут выйти победителями, но для этого им должно немного повезти.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних очных поединках «Виннипег» проиграл только раз

    • У «Нью-Джерси» в четырех последних поединках только одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.44, на гостей — 3.30.

    Прогноз: «Виннипег» имеет больше шансов записать победу на свой счет в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Веселый хоккей с большой долей вероятности будет обеспечен.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.99.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.57.

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    Виннипег — Нью-Джерси: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 29.03.202503:00. Обе команды выдадут жаркий матч?
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