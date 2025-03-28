Во втором матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Спартак» будет принимать «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: «Красно-белые» заняли 3-е место в таблице Запада по итогам регулярного чемпионата с 87-ю очками в активе и вышли в 1-м раунде плей-офф на «Северсталь».

Последние матчи: В 1-м матче серии «Спартак» обыграл «Северсталь» в овертайме со счетом 5:4. Москвичи отыграли с 2:4 и забросили победную шайбу в середине 1-го овертайма.

Спартак — Северсталь: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.894.103.30Бонус$1500

В последних 6-и матчах «регулярки» «Спартак» проиграл только «Нефтехимику» (2:4) и 5 раз победил. В прошедшних 2-х встречах «красно-белые» одолели «Сочи» (3:1) и «Ладу» (3:2 ОТ).

У «Спартака» пустой список травмированных игроков.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Спартак» не очень уверенно начал 1-ю встречу против «Северстали». «Красно-белым» пришлось дважды отыгрываться, команда проявила характер и победила.

«Северсталь» пыталась перекрыть яркую 3-ку нападения «Спартака» Голдобин — Морозов — Порядин. Это заметили и сами хоккеисты, но Голдобину удалось положить победную в овертайме.

Настораживает игра голкиперов «Спартака». Все понимали, что в этом противостоянии будет много заброшенных шайб, но иногда хоккеисты забрасывают их слишком легко.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: По итогам «регулярки» череповчане заняли 6-е место с 83 очками в активе. «Северсталь» в 1-м раунде попала на «Спартак», что является не самым худшим раскладом.

Последние матчи: В 1-м матче команда могла обыгрывать «красно-белых», но хозяева дожали гостей в овертайме. При этом, можно сказать, что «Северсталь» сейчас на ходу.

Дело в том, что команда Андрея Козырева выиграла 3 последних матча в регулярном чемпионате. За этот отрезок «Северсталь» одолела московское «Динамо» (3:2), «Торпедо» (3:2) и «Куньлунь» (5:4 Б).

Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка из-за травм.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Северсталь» прыгнула выше головы. От команды с таким бюджетом точно не ожидали стабильной игры в «регулярке», а череповчане смогли удивить всех.

В 1-м раунде «Северсталь» точно не является фаворитом, ведь команда не так здорово выступает в обороне. У «Спартака» больше мастеров в составе и более сбалансированная игра.

«Северстали» необходимо зацепить одну гостевую встречу в Москве, чтобы всерьез претендовать на выход во 2-й раунд. Если подопечные Андрея Козырева вновь проиграют, то будет тяжело перевернуть ход серии.

Статистика для ставок

«Спартак» обыграл «Северсталь» в 1-м матче серии (5:4 ОТ)

«Северсталь» в последних 5-и встречах трижды победила

«Спартак» трижды обыгрывал «Северсталь» в последних 5-и очных противостояниях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.00, а победа «Северстали» — в 3.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: Команда снова могут выдать голевую феерию. «Северсталь» вновь попытается сыграть активно.

Ставка: Тотал 6 больше за 2.17.

Прогноз: Атака «Северстали» очень хороша, а у «Спартака» проблемы с вратарской бригадой.

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» 2.5 больше за 2.00.