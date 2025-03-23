В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 марта. Начало встречи — в 00:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 69 матчах столичный коллектив заработал 100 очков, с которыми надежно обосновался на 1-й строчке в Восточной конференции. От основных конкурентов «Кэпс» оторвались на 12 турнирных баллов.

Последние матчи: В одном из последних матчей на прошлой неделе «Вашингтон» потерпел разгромное поражение от «Лос-Анджелеса» — 0:3, ввиду которого была прервана серия из 5 побед кряду.

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Однако в настоящий момент команда Спенсера Карбери вновь действует безошибочно. В рамках продолжения выездной серии «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе» — 5:1, после чего вернулся домой, где разобрался с «Детройтом» — 4:1 и «Филадельфией» — 3:2.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано.

Состояние команды: «Вашингтон» довольно уверенно удерживает лидерство в Восточной конференции и старается увеличить отрыв, который в настоящее время и так кажется непреодолимым.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команда Спенсера Карбери по-прежнему сохраняет хороший темп набора очков и демонстрирует полный контроль над турнирной ситуацией, накапливая силы перед началом Кубка Стэнли.

Стабильно высокий уровень показывает атака «Вашингтона», лидеры которой поддерживают высокую индивидуальную форму и максимально эффективно распоряжаются собственными моментами.

«Флорида»

Турнирное положение: «Флорида» разместилась на 4-й строчке в таблице Восточной конференции. С 87 очками после 69 матчей, команда из Санрайза отстает от 3-го «Торонто» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В одной из встреч на прошлой неделе «Флорида» в гостях не смогла справиться с «Бостоном» — 2:3, в результате чего была поставлена точка в 6-матчевом заходе «Пантерз» без поражений.

Следом команда Пола Мориса разобралась с «Торонто» — 3:2, но уступила «Монреалю» — 1:3 и «Айлендерс» — 2:4. В последней игре «Флорида» одержала скромную победу на территории «Коламбуса» — 1:0 Б.

Не сыграют: Аарон Экблад, Дмитрий Куликов, Мэттью Ткачук, Брэд Маршан.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Флорида» отчаянно пытается удержаться в группе лидеров Восточной конференции. Однако эта задача становится труднее ввиду нарастающей конкуренции.

Команда Пола Мориса по-прежнему делает ставку на скорость, высокий темп и грамотную атакующую игру, основой которой является высокая реализация даже при сравнительно небольшом количестве моментов.

Тем не менее совсем без проблемных тактических аспектов «Флорида» не обходится. Нередко оборона «Пантерз» допускает серьезные провалы в матчах с более организованными и агрессивными соперниками.

Статистика для ставок

В 2-х последних личных встречах «Вашингтон» победил с разницей в 3 шайбы

В 8 очных матчах из 10 последних был пробит тотал больше 5.5

В 5 последних матчах на льду «Вашингтона» «Флорида» забивала не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.64, ничья — в 4.31, а победа «Флориды» — в 2.38.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: В недавних личных встречах «Вашингтон» сумел добиться существенного преимущества, а при нынешнем соотношении сил и общего тонуса команда Спенсера Карбери способна реализовать аналогичный сценарий.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.95.

Прогноз: Атакующие бригады «Кэпиталз» находятся в боевых кондициях. На домашнем катке бомбардиры столичного клуба без стеснения укажут «Флориде» на ее проблемы оборонительного плана.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.06.