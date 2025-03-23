В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Заметное улучшение результатов «Вегаса» позволило этому клубу укрепиться на третьем месте западной конференции.

Последние матчи: В семи последних домашних матчах «Вегас» проиграл только раз, который пришелся на супер результативный матч против «Лос-Анджелеса».

Травмированные игроки: По-прежнему у «Вегаса» травмированы Ленер и Теодор. Есть вопросы по Лавуа, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: С «Детройтом» у коллектива из Невады свои счеты, поскольку за три последних года рыцари смогли победить всего раз.

«Детройт»

Турнирное положение: За «Детройтом» грустно наблюдать, поскольку попадание в плей-офф с большой долей вероятности придется отложить ещё на сезон.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: На выезде «Детройт» не моежт победить уже пять матчей кряду, поэтому состояние «крыльев» перед выездом в Неваду ниже плинтуса.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Детройта» сейчас имеют Густафссон, Питри, Копп и Сёдерблум. Последний с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Если оборона снова будет заниматься непонятно чем, то гостей будет ждать разгромное поражение.

Статистика для ставок

«Вегас» за семь последних домашних поединков проиграл только раз

В четырех последних очных противостояниях «Детройт» праздновал победу три раза



Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.71, на гостей — 3.58.

Прогноз: «Вегас» легко расправится с кризисным «Детройтом»

Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в веселый хоккей, поэтому можно ждать результативной игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.