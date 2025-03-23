«Вегас»
Турнирное положение: Заметное улучшение результатов «Вегаса» позволило этому клубу укрепиться на третьем месте западной конференции.
Последние матчи: В семи последних домашних матчах «Вегас» проиграл только раз, который пришелся на супер результативный матч против «Лос-Анджелеса».
Травмированные игроки: По-прежнему у «Вегаса» травмированы Ленер и Теодор. Есть вопросы по Лавуа, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: С «Детройтом» у коллектива из Невады свои счеты, поскольку за три последних года рыцари смогли победить всего раз.
«Детройт»
Турнирное положение: За «Детройтом» грустно наблюдать, поскольку попадание в плей-офф с большой долей вероятности придется отложить ещё на сезон.
Последние матчи: На выезде «Детройт» не моежт победить уже пять матчей кряду, поэтому состояние «крыльев» перед выездом в Неваду ниже плинтуса.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Детройта» сейчас имеют Густафссон, Питри, Копп и Сёдерблум. Последний с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Если оборона снова будет заниматься непонятно чем, то гостей будет ждать разгромное поражение.
Статистика для ставок
- «Вегас» за семь последних домашних поединков проиграл только раз
- В четырех последних очных противостояниях «Детройт» праздновал победу три раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.71, на гостей — 3.58.
Прогноз: «Вегас» легко расправится с кризисным «Детройтом»
- 2.00Торпедо — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.95Вашингтон — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 00:00
- 1.85Автомобилист — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в веселый хоккей, поэтому можно ждать результативной игры.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.