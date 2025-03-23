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    «Рыцари» легко справятся с «красными крыльями»?

    «Вегас» — «Детройт». Ставка (к. 1.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Детройт»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 23 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Заметное улучшение результатов «Вегаса» позволило этому клубу укрепиться на третьем месте западной конференции.

    Последние матчи: В семи последних домашних матчах «Вегас» проиграл только раз, который пришелся на супер результативный матч против «Лос-Анджелеса».

    Травмированные игроки: По-прежнему у «Вегаса» травмированы Ленер и Теодор. Есть вопросы по Лавуа, но он с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: С «Детройтом» у коллектива из Невады свои счеты, поскольку за три последних года рыцари смогли победить всего раз.

    «Детройт»

    Турнирное положение: За «Детройтом» грустно наблюдать, поскольку попадание в плей-офф с большой долей вероятности придется отложить ещё на сезон.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: На выезде «Детройт» не моежт победить уже пять матчей кряду, поэтому состояние «крыльев» перед выездом в Неваду ниже плинтуса.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем у «Детройта» сейчас имеют Густафссон, Питри, Копп и Сёдерблум. Последний с большой долей вероятности сможет сыграть в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Если оборона снова будет заниматься непонятно чем, то гостей будет ждать разгромное поражение.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» за семь последних домашних поединков проиграл только раз

    • В четырех последних очных противостояниях «Детройт» праздновал победу три раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.71, на гостей — 3.58.

    Прогноз: «Вегас» легко расправится с кризисным «Детройтом»

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть в веселый хоккей, поэтому можно ждать результативной игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.85.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.70.

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    «Вегас» — «Детройт»: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 23.03.202503:00. «Рыцари» легко справятся с «красными крыльями»?
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