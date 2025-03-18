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    «Калгари» обыграет «Торонто» впервые за три года?

    «Торонто» — «Калгари». Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Калгари»
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    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Калгари», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Марта 2025 года

    Торонто

  • НХЛ
    •  Торонто 02:30 Калгари

    Калгари

  • НХЛ
    •

    «Торонто»

    Турнирное положение: Последняя неделя для «Торонто» выдалась провальной, поэтому коллектив Берубе опустился на четвертую строчку Востока.

    Последние матчи: В шести последнхи играх «Торонто» удалось выиграть всего один матч против «Юты», и то там дело дошло до послематчевых штрафных бросков.

    Торонто — Калгари: коэффициенты букмекеров

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  • 1.754.403.55Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Торонто» Хаканпаа. Снова есть вопросы по здоровью Пачиоретти.

    Общий тонус клуба: В матче против «Калгари» хозяева льда сделают все возможное, чтобы выиграть домашнюю игру малой кровью.

    «Калгари»

    Турнирное положение: Состояние «Калгари» таково, что клуб из Канады по-прежнему в состоянии бороться за поадание в плей-офф. Сейчас «огоньки» на девятой позиции Запада и отстают от идущего восьмым «Ванкувера» всего на два очка.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Последниен игры для «Калгари» не оказались удачными, поскольку была одержана всего одна победа в четырех последних поединках.

    Травмированные игроки: За «Калгари» не смогут сыграть Баклунд, Киркланд, Манта и Зэри. Без четырех игроков основы добиться приемлемого результата в поединке против «Торонто» будет неимоверно сложно.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Торонто» придется постараться, чтобы набрать хотя бы одно очко, поскольку коллектив Кронина не знает побед над «Мэйпл Ливз» с 2022 года.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» в шести последних поединках выиграл всего раз

    • «Калгари» не мложет выиграть у «Торонто» три года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.72, на гостей — 3.54.

    Прогноз: «Торонто» по всем параметрам превосходит своего соперника

    Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча весьма высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.

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    «Торонто» — «Калгари»: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 18.03.202502:30. «Калгари» обыграет «Торонто» впервые за три года?
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