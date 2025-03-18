В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 18 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Калгари», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Последняя неделя для «Торонто» выдалась провальной, поэтому коллектив Берубе опустился на четвертую строчку Востока.

Последние матчи: В шести последнхи играх «Торонто» удалось выиграть всего один матч против «Юты», и то там дело дошло до послематчевых штрафных бросков.

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Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Торонто» Хаканпаа. Снова есть вопросы по здоровью Пачиоретти.

Общий тонус клуба: В матче против «Калгари» хозяева льда сделают все возможное, чтобы выиграть домашнюю игру малой кровью.

«Калгари»

Турнирное положение: Состояние «Калгари» таково, что клуб из Канады по-прежнему в состоянии бороться за поадание в плей-офф. Сейчас «огоньки» на девятой позиции Запада и отстают от идущего восьмым «Ванкувера» всего на два очка.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Последниен игры для «Калгари» не оказались удачными, поскольку была одержана всего одна победа в четырех последних поединках.

Травмированные игроки: За «Калгари» не смогут сыграть Баклунд, Киркланд, Манта и Зэри. Без четырех игроков основы добиться приемлемого результата в поединке против «Торонто» будет неимоверно сложно.

Общий тонус клуба: В матче против «Торонто» придется постараться, чтобы набрать хотя бы одно очко, поскольку коллектив Кронина не знает побед над «Мэйпл Ливз» с 2022 года.

Статистика для ставок

«Торонто» в шести последних поединках выиграл всего раз

«Калгари» не мложет выиграть у «Торонто» три года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.72, на гостей — 3.54.

Прогноз: «Торонто» по всем параметрам превосходит своего соперника

Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча весьма высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.