Торонто
Калгари
«Торонто»
Турнирное положение: Последняя неделя для «Торонто» выдалась провальной, поэтому коллектив Берубе опустился на четвертую строчку Востока.
Последние матчи: В шести последнхи играх «Торонто» удалось выиграть всего один матч против «Юты», и то там дело дошло до послематчевых штрафных бросков.
Торонто — Калгари: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Точно не сможет сыграть за «Торонто» Хаканпаа. Снова есть вопросы по здоровью Пачиоретти.
Общий тонус клуба: В матче против «Калгари» хозяева льда сделают все возможное, чтобы выиграть домашнюю игру малой кровью.
«Калгари»
Турнирное положение: Состояние «Калгари» таково, что клуб из Канады по-прежнему в состоянии бороться за поадание в плей-офф. Сейчас «огоньки» на девятой позиции Запада и отстают от идущего восьмым «Ванкувера» всего на два очка.
Последние матчи: Последниен игры для «Калгари» не оказались удачными, поскольку была одержана всего одна победа в четырех последних поединках.
Травмированные игроки: За «Калгари» не смогут сыграть Баклунд, Киркланд, Манта и Зэри. Без четырех игроков основы добиться приемлемого результата в поединке против «Торонто» будет неимоверно сложно.
Общий тонус клуба: В матче против «Торонто» придется постараться, чтобы набрать хотя бы одно очко, поскольку коллектив Кронина не знает побед над «Мэйпл Ливз» с 2022 года.
Статистика для ставок
- «Торонто» в шести последних поединках выиграл всего раз
- «Калгари» не мложет выиграть у «Торонто» три года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.72, на гостей — 3.54.
Прогноз: «Торонто» по всем параметрам превосходит своего соперника
- 1.98Металлург Мг — Витязь: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Сибирь — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.55Локомотив — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Вероятность результативного матча весьма высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.97.