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    Сможет ли «Куньлунь» доставить проблемы «Северстали»?

    «Куньлунь» — «Северсталь»: Ставка (к. 1.93) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Северсталь»
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    Кирилл Пилипенко — нападающий «Северстали»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Северсталь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Марта 2025 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Северсталь

    Северсталь

  • Череповец
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    «Куньлунь»

    Турнирное положение: «Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 61-м очком в активе после 66-и встреч. «Куньлунь» уже потеряла все шансы на выход в плей-офф.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Металлургу» Мг со счетом 1:7, пропустив много шайб во 2-м и 3-м периодах. До этого «Куньлунь» уверенно обыграл «Сочи» (5:2).

    Куньлунь Ред Стар — Северсталь: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах у китайцев 3 поражения и 2 победы. За этот отрезок «Куньлунь» проиграл дважды минскому «Динамо» (2:4 и 2:6), а также обыграл «Спартак» (3:2 Б).

    Не сыграет: Дзян Фу из-за травмы.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Куньлунь» уже доигрывает нынешний сезон, команде осталось провести всего 2 матча до конца регулярного чемпионата с «Северсталью» и «Авангардом».

    «Куньлунь» до конца пытался остаться в гонке за плей-офф, но «Торпедо» перестало проигрывать и не оставило шансов «драконам». Последние матчи китайцы уже играют с мыслью о потере шансов на плей-офф.

    В предстоящем матче от «Куньлуня» можно ожидать чего угодно. Команда может сыграть весело в атаке и доставить «Северстали» проблемы, а может и провалиться.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповчане после 65-и встреч занимают 7-е место в таблице Запада с 77-ю очками в активе. «Северсталь» отстает от 6-й позиции в конференции на 2 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Спартаку» со счетом 2:4, провалив 1-й период. Матчем ранее «Северсталь» оказалась сильнее минского «Динамо» (5:4).

    До этого у череповчан была небольшая серия поражений, которая насчитывает 2 матча подряд. За этот отрезок «Северсталь» уступила «Локомотиву» (0:3) и «Трактору» (1:5).

    Не сыграет: Ярослав Дыбленко из-за травмы.

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    • Состояние команды: «Северсталь» продолжает свою подготовку к плей-офф. Если решающая стадия турнира будет стартовать завтра, то команда встретится с московским «Динамо».

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    С атакующим стилем игры «Северстали» будет будет непросто в плей-офф, ведь оборона команды иногда проваливается. Предстоящий матч будет настоящей проверкой для защитников череповчан.

    В последних матчах чуть просела знаменитая связка нападающих «Северстали» Кирилл Пилипенко — Данил Аймурзин. В прошедших встречах эти форварды набрали мало очков, а именно они должны становиться ключевыми фигурами в плей-офф.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Куньлунь» пропустил 13 голов

    • В последних 4-х матчах «Северсталь» проиграла 3 раза

    • «Северсталь» непременно обыгрывала «Куньлунь» в последних 3-х очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.40, а победа «Куньлуня» — в 3.15.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.87, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

    Прогноз: «Северсталь» вполне способна забросить много шайб в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» 3 больше за 1.93.

    Прогноз: «Северсталь» будет доминировать в предстоящем матче. Череповчанам необходимо наладить свою игру перед плей-офф.

    Ставка: «Северсталь» забросит 1-ю шайбу за 1.75.

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    «Куньлунь» — «Северсталь»: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 18.03.202519:30. Сможет ли «Куньлунь» доставить проблемы «Северстали»?
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