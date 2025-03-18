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    «Салават Юлаев» зацепится за очки на новой «УГМК-Арене»

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз на хоккей, КХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» уступил «Динамо» Москва — 1:3
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 18 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Салават Юлаев», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Марта 2025 года

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции екатеринбуржцы занимают 4-ю строчку с 85 очками на счету. На 2 турнирных пункта уральская команда отстает от 2-го «Салавата Юлаева».

    Последние матчи: Накануне «Автомобилист» потерпел 4 поражения кряду, 3 из которых были зафиксированы в рамках гостевой серии перед дебютными матчами на «УГМК-Арене».

    Автомобилист — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Однако начать цикл выступлений на новой площадке должным образом команде Николая Заварухина не удалось ввиду проигранного ЦСКА матча — 3:4. В следующей встрече «Автомобилист» добился победы над «Торпедо» — 2:1, после чего взял верх над «Сочи» — 6:3.

    Не сыграют: Джесси Блэйкер, Кертис Волк, Анатолий Голышев.

    Состояние команды: На флажке регулярного сезона «Автомобилист» пытается воспользоваться шансом закрепиться в первой тройке Восточной конференции, однако непоследовательность в результатах мешает добиться большего.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    При всех своих проблемах игрового содержания атакующая линия «Автомобилиста» по-прежнему входит в число главных его достоинств. Команда Николая Заварухина все так же активно использует скорость и создает множество моментов.

    Тем не менее в фокусе количества атакующих походов «Автомобилиста» страдает исполнительское мастерство в завершающей фазе. Вместе с тем последние матчи екатеринбуржцев указывают на проблемы оборонительно характера.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев» провел 65 матчей, в которых заработал 87 очков. В таблице Восточной конференции команда расположилась на 2-м месте, на 5 турнирных пунктов отстав от лидера.

    Последние матчи: На протяжении предыдущих недель «Салавату Юлаеву» удалось сформировать победную серию из 5 матчей кряду, включая встречи с «Адмиралом» — 3:2 Б; 6:3 и «Амуром» — 3:1; 2:1 ОТ в рамках дальневосточного выезда.

    Цикл весьма убедительных успехов команды Виктора Козлова удалось прервать лишь московскому «Динамо» на прошлой неделе — 1:3. В последней игре «Салават Юлаев» пришел в себя, добившись непростой победы над «Динамо» Минск — 4:3 Б.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: За считаные недели до завершения регулярного чемпионата «Салават Юлаев» удерживает позиции в лидирующей группе Востока и демонстрирует хорошие (в основном) результаты.

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    Организованная игра позволяет «Салавату Юлаеву» уверенно действовать на всех участках ледовой площадки, контролировать темп и эффективно распоряжаться своими моментами впереди.

    Однако при достаточно неплохой системе команду Виктора Козлова временами подводит вариативность в завершающей фазе. В матчах против тактически грамотных соперников «Салават Юлаев» может столкнуться с трудностями реализации.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» одержал 6 побед в 7 последних матчах

    • «Салават Юлаев» не проигрывает в гостях на протяжении 4-х последних матчей

    • В 3-х последних личных встречах был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.46, ничья — в 3.80, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.52.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.16.

    Прогноз: На финише регулярного чемпионата «Салават Юлаев» демонстрирует хорошие результаты, которыми не может похвастаться «Автомобилист» на фоне кадровых потерь и проблем игрового содержания.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.91.

    Прогноз: За счет высокой результативности и исполнительского мастерства лидеров атаки, а также на фоне уязвимой обороной «Автомобилиста», уфимцы способны добиться крупной победы.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит с форой -1.5 за 3.42.

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