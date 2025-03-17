Металлург Мг
Витязь
«Металлург» Мг
Турнирное положение: Команда Андрея Разина замыкает 3-ю строчку в таблице Востока с 86-ю очками в активе после 65-и встреч. «Металлург» Мг отстает от 2-й позиции на 1 балл.
Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Куньлунь» со счетом 7:1, а до этого «Металлург» Мг обыграл ЦСКА (4:2), забрасывая шайбы в каждом периоде.
Металлург Мг — Витязь: коэффициенты букмекеров
В последних 8-и встречах у команды только 1 поражение от СКА (2:4) и 7 побед. За этот отрезок «Металлург» Мг также обыгрывал «Сочи» (3:0), «Ладу» (2:1 Б), «Автомобилист» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Северсталь» (4:1).
Не сыграют: Владислав Еременко и Данила Юров (у обоих — травмы).
Состояние команды: Перед стартом плей-офф «Металлург» Мг находится в отличной форме. Команда в последних матчах громит соперников одного за другим.
Сейчас атакующая мощь «Металлурга» Мг напоминает ту самую чемпионскую прошлогоднюю команду. В нынешнем сезоне подопечные Андрея Разина точно попытаются повторить результат 2024-го года.
К тому же, у «Металлурга» Мг — одна из самых стабильных вратарских линий в лиге. Александр Смолин и Илья Набоков играют надежно, но основным в плей-офф наверняка будет именно Набоков.
«Витязь»
Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 10-й позиции Запада, набрав 57 очков за 65 встреч. «Витязь» уже потерял шансы на выход в плей-офф.
Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ) в Казани, а до этого «Витязь» оказался сильнее «Сибири» (3:1) в Новосибирске.
У подмосковной команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Витязь» также обыграл «Сочи» со счетом 5:0.
Не сыграют: Иван Чехович и Фредерик Готье (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Витязь» уже доигрывает нынешний сезон, команде осталось провести всего 3 матча в регулярном чемпионате с «Металлургом» Мг, «Авангардом» и ЦСКА.
Несмотря на то, что «Витязь» уже точно не сыграет в плей-офф, команда вдруг начала побеждать. Подопечные Павла Десяткова даже обыграли «Ак Барс», а «Сочи» вообще был разгромлен.
Интересно, что «Витязь» обыгрывал «Металлург» Мг в 2-х последних очных противостояниях. Сможет ли команда на сей раз добиться успеха? На чужой площадке это будет сделать куда сложнее...
Статистика для ставок
- В последних 8-и встречах «Металлург» Мг выиграл 7 раз
- «Витязь» выиграл 3 последних встречи
- «Витязь» обыгрывал «Металлург» Мг в 2-х последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 4.50, а победа «Витязя» — в 5.80.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
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Прогноз: «Металлург» Мг попытается начать встречу активно. Прогнозируем победу хозяев в 1-м периоде.
Ставка: Победа «Металлурга» Мг в 1-м периоде за 1.98.
Прогноз: «Металлург» Мг остановит победную серию «Витязя». Подопечные Андрея Разина играют очень мощно в последнее время.
Ставка: Победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.95.