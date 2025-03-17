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    Подопечные Разина уничтожат «Витязь»?!

    «Металлург» Мг — «Витязь»: Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Витязь»
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    Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» Мг
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Витязь». Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Витязь», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Марта 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
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    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Команда Андрея Разина замыкает 3-ю строчку в таблице Востока с 86-ю очками в активе после 65-и встреч. «Металлург» Мг отстает от 2-й позиции на 1 балл.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Куньлунь» со счетом 7:1, а до этого «Металлург» Мг обыграл ЦСКА (4:2), забрасывая шайбы в каждом периоде.

    Металлург Мг — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В последних 8-и встречах у команды только 1 поражение от СКА (2:4) и 7 побед. За этот отрезок «Металлург» Мг также обыгрывал «Сочи» (3:0), «Ладу» (2:1 Б), «Автомобилист» (3:1), «Барыс» (4:1) и «Северсталь» (4:1).

    Не сыграют: Владислав Еременко и Данила Юров (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Перед стартом плей-офф «Металлург» Мг находится в отличной форме. Команда в последних матчах громит соперников одного за другим.

    Сейчас атакующая мощь «Металлурга» Мг напоминает ту самую чемпионскую прошлогоднюю команду. В нынешнем сезоне подопечные Андрея Разина точно попытаются повторить результат 2024-го года.

    К тому же, у «Металлурга» Мг — одна из самых стабильных вратарских линий в лиге. Александр Смолин и Илья Набоков играют надежно, но основным в плей-офф наверняка будет именно Набоков.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 10-й позиции Запада, набрав 57 очков за 65 встреч. «Витязь» уже потерял шансы на выход в плей-офф.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ) в Казани, а до этого «Витязь» оказался сильнее «Сибири» (3:1) в Новосибирске.

    У подмосковной команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот отрезок «Витязь» также обыграл «Сочи» со счетом 5:0.

    Не сыграют: Иван Чехович и Фредерик Готье (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Витязь» уже доигрывает нынешний сезон, команде осталось провести всего 3 матча в регулярном чемпионате с «Металлургом» Мг, «Авангардом» и ЦСКА.

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    Несмотря на то, что «Витязь» уже точно не сыграет в плей-офф, команда вдруг начала побеждать. Подопечные Павла Десяткова даже обыграли «Ак Барс», а «Сочи» вообще был разгромлен.

    Интересно, что «Витязь» обыгрывал «Металлург» Мг в 2-х последних очных противостояниях. Сможет ли команда на сей раз добиться успеха? На чужой площадке это будет сделать куда сложнее...

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах «Металлург» Мг выиграл 7 раз

    • «Витязь» выиграл 3 последних встречи

    • «Витязь» обыгрывал «Металлург» Мг в 2-х последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.55, ничья — в 4.50, а победа «Витязя» — в 5.80.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: «Металлург» Мг попытается начать встречу активно. Прогнозируем победу хозяев в 1-м периоде.

    Ставка: Победа «Металлурга» Мг в 1-м периоде за 1.98.

    Прогноз: «Металлург» Мг остановит победную серию «Витязя». Подопечные Андрея Разина играют очень мощно в последнее время.

    Ставка: Победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 1.95.

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