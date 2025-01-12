В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 12 января. Начало встречи — в 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Турнирное положение: После 42 матчей екатеринбуржцы закрепились на 5-й строчке в таблице Восточной конференции. С 52 очками на счету, команда отстает на 2 балла от клубов первой тройки.

Последние матчи: Ранее результаты «Автомобилиста» сопровождались очередной проваленной серией, в рамках которой были допущены поражения от «Магнитки» — 1:2 Б, «Лады» — 2:3 Б и «Трактора» — 0:2.

После неудачи в дерби Урала команда Николая Заварухина приободрилась за счет непростой победы над «Барысом» — 3:2 Б. В последнем матче «Автомобилист» на характере добился успеха в игре с «Адмиралом» — 4:3.

Не сыграют: Ник Эберт, Кертис Волк.

Состояние команды: На определенном отрезке чемпионата «Автомобилист» демонстрировал содержательную игру и стабильно демонстрировал хоккей высокого качества.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За счет умеренного прагматизма команда Николая Заварухина боролась за высокие места, однако в настоящий момент результаты «Автомобилиста» оставляют желать лучшего.

На длительных отрезках екатеринбуржцам больше не удается выдерживать высокий темп, тем самым сохраняя свежесть идей. Особенно тяжело «Авто» дается реализация, которая в отдельных матчах находится на крайне низком уровне.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: На счету минчан 55 очков после 44 матчей. В таблице Западной конференции белорусская команда поднялась на 4-й строчку, опередив на 1 балл «Динамо» Москва.

Последние матчи: Неделями ранее «Динамо» Минск провело сильный отрезок, поочередно обыграв «Ак Барс» — 5:1, «Динамо» Москва — 1:0, «Локомотив» — 4:1 и «Торпедо» — 3:0.

За одной успешной встречей с волжанами последовал провал в другой очной игре — 2:4. После проигранного матча торпедовцам команда Дмитрия Квартальнова добилась побед над ЦСКА — 2:0 и «Сибирью» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: В составе белорусской команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: В нынешний сезон минчане вошли с большими амбициями, однако понимание того, за счет чего можно реализовать свой потенциал, к команде пришло не сразу.

Преодолев путь взлетов и падений, «Динамо» Минск на данном этапе чемпионата демонстрирует лучшую форму, играя в грамотно выстроенный системный хоккей.

В последних матчах «Динамо» Минск заметно прибавило в обороне, в результате надежных действий которой даже соперникам первого эшелона порой трудно даются голевые моменты.

Статистика для ставок

На отрезке в 13 матчей «Автомобилист» добился всего 4 побед

Только в одной домашней игре «Автомобилиста» из 4 последних был пробит тотал больше 4.5

«Автомобилист» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 3.95, а победа «Динамо» Минск — в 2.99.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: Временами «Автомобилист» на домашней площадке проводит первоклассные с точки зрения качества матчи, но белорусы сейчас находятся на подъеме и имеют хорошие шансы на победу в Екатеринбурге.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 2.15.

Прогноз: Подавляющее большинство последних матчей минчан сопровождается дисциплинированной игрой у своих ворот, которая, безусловно, станет проблемой для хозяев предстоящей встречи.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» меньше 2.5 за 1.85.