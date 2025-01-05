ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Том АспиналлДжонс против Аспиналла, титульник для Чимаева и еще 5 самых ожидаемых боев UFC в 2025-м Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 01:04
    • «Реал» в меньшинстве вырвал победу у «Валенсии»
  • 23:58
    • «Милан» одолел «Ювентус» и пробился в финал Суперкубка Италии
  • 19:37
    • СКА обыграл ЦСКА в результативном матче, у Демидова — дубль и ассист
  • 22:32
    • Арсен Захарян восстановился от травмы и готов вернуться на поле
  • 21:44
    • Источник: Салах ведет переговоры с ПСЖ
  • 20:35
    • Стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста АПЛ
    Все новости спорта

    «Даллас» продолжит победную серию?

    «Даллас» — «Юта». Ставка (к. 1.95), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 05 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Юта
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Юта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 05 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Января 2025 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 04:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •

    «Даллас»

    Турнирное положение: Текущее положение «Далласа» вызывает опасения, поскольку коллектив из Техаса занимает всего лишь шестую позицию на Западе.

    Последние матчи: Однако в трех последних играх «Даллас» не проиграл ни разу, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее.

    Даллас — Юта: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Тренерский состав «Далласа» обеспокоен отсутствием Маршмента и Сегина.

    Общий тонус клуба: В игре против «Юты» хозяева видятся однозначными фаворитами матча и могут проиграть только самим себе.

    «Юта»

    Турнирное положение: По сезону «Юта» оставляет приятное впечатление, но пока что десятое место в западной конференции для этого клуба предел.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В шести последних поединках «Юте» удалось победить только в одном матче, который пришелся на последнюю игру против «Калгари».

    Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Юты» куда больше, чем у соперника. По разным причинам не могут играть Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: Есть определённые сомнения, что в игре против «Далласа» гости смогут зацепиться за матч.

    Статистика для ставок

    • В шести последних матчах по сезону «Юта» победила только раз

    • Два очных матча текущего сезона остались за «Далласом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.51, на гостей — 3.38.

    Прогноз: «Даллас» без особых проблем положит два очка в карман.

    Альтернативный прогноз: В матче можно будет наблюдать результативный хоккей.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Легечка — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Соболенко — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Опелка — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венеция — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Борнмут — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Юта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Даллас» продолжит победную серию?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры