В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 05 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Текущее положение «Далласа» вызывает опасения, поскольку коллектив из Техаса занимает всего лишь шестую позицию на Западе.

Последние матчи: Однако в трех последних играх «Даллас» не проиграл ни разу, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее.

Травмированные игроки: Тренерский состав «Далласа» обеспокоен отсутствием Маршмента и Сегина.

Общий тонус клуба: В игре против «Юты» хозяева видятся однозначными фаворитами матча и могут проиграть только самим себе.

«Юта»

Турнирное положение: По сезону «Юта» оставляет приятное впечатление, но пока что десятое место в западной конференции для этого клуба предел.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В шести последних поединках «Юте» удалось победить только в одном матче, который пришелся на последнюю игру против «Калгари».

Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Юты» куда больше, чем у соперника. По разным причинам не могут играть Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.

Общий тонус клуба: Есть определённые сомнения, что в игре против «Далласа» гости смогут зацепиться за матч.

Статистика для ставок

В шести последних матчах по сезону «Юта» победила только раз

Два очных матча текущего сезона остались за «Далласом»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.51, на гостей — 3.38.

Прогноз: «Даллас» без особых проблем положит два очка в карман.

Альтернативный прогноз: В матче можно будет наблюдать результативный хоккей.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.