Даллас
Юта
«Даллас»
Турнирное положение: Текущее положение «Далласа» вызывает опасения, поскольку коллектив из Техаса занимает всего лишь шестую позицию на Западе.
Последние матчи: Однако в трех последних играх «Даллас» не проиграл ни разу, поэтому можно с оптимизмом смотреть в будущее.
Даллас — Юта: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тренерский состав «Далласа» обеспокоен отсутствием Маршмента и Сегина.
Общий тонус клуба: В игре против «Юты» хозяева видятся однозначными фаворитами матча и могут проиграть только самим себе.
«Юта»
Турнирное положение: По сезону «Юта» оставляет приятное впечатление, но пока что десятое место в западной конференции для этого клуба предел.
Последние матчи: В шести последних поединках «Юте» удалось победить только в одном матче, который пришелся на последнюю игру против «Калгари».
Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками у «Юты» куда больше, чем у соперника. По разным причинам не могут играть Дурзи, Ингрэм, Ламоро и Марино.
Общий тонус клуба: Есть определённые сомнения, что в игре против «Далласа» гости смогут зацепиться за матч.
Статистика для ставок
- В шести последних матчах по сезону «Юта» победила только раз
- Два очных матча текущего сезона остались за «Далласом»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.51, на гостей — 3.38.
Прогноз: «Даллас» без особых проблем положит два очка в карман.
- 2.07Швеция — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.39Вашингтон — Рейнджерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.90Вегас — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Альтернативный прогноз: В матче можно будет наблюдать результативный хоккей.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.88.