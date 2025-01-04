В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 04 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Состояние «Чикаго» близко к безнадёжному, поскольку клуб все больше укрепляется на дне Запада.

Последние матчи: В пяти последних сыгранных поединках никаких поводов для радости у поклонников «Чикаго» не было, поскольку их любимцы были намного слабее всех соперников по матчам.

Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Чикаго» испытывает только Броссуа, который залечивает колено.

Общий тонус клуба: Даже в поединке против «Монреаля» у «Чикаго» не очень много шансов на успех.

«Монреаль»

Турнирное положение: Последние недели у «Монреаля» были куда более веселыми, чем все время с начала регулярного сезона, поскольку клуб Сан-Луи смог забраться на 12 позицию восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Монреаль» не проиграл ни разу, причем качество демонстрируемого хоккея заслуживает всяческих похвал.

Травмированные игроки: В составе «Монреаля» вне заявки только Прайс, который не играет практически уже три года.

Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости видятся очевидными фаворитами, поскольку большинство последних очных противостояний заканчивались в пользу канадского клуба.

Статистика для ставок

«Чикаго» проиграл пять последних поединков

Четыре последних очных противостояния остались за «Монреалем»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.56, на гостей — 2.47.

Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.47.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.81.