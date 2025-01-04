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    «Монреаль» имеет больше шансов на успех?

    «Чикаго» — «Монреаль». Ставка (к. 2.47), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Монреаль»
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    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 04 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Монреаль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Января 2025 года

    Чикаго

  • НХЛ
    •  Чикаго 04:00 Монреаль

    Монреаль

  • НХЛ
    •

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Состояние «Чикаго» близко к безнадёжному, поскольку клуб все больше укрепляется на дне Запада.

    Последние матчи: В пяти последних сыгранных поединках никаких поводов для радости у поклонников «Чикаго» не было, поскольку их любимцы были намного слабее всех соперников по матчам.

    Чикаго — Монреаль: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Чикаго» испытывает только Броссуа, который залечивает колено.

    Общий тонус клуба: Даже в поединке против «Монреаля» у «Чикаго» не очень много шансов на успех.

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Последние недели у «Монреаля» были куда более веселыми, чем все время с начала регулярного сезона, поскольку клуб Сан-Луи смог забраться на 12 позицию восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Монреаль» не проиграл ни разу, причем качество демонстрируемого хоккея заслуживает всяческих похвал.

    Травмированные игроки: В составе «Монреаля» вне заявки только Прайс, который не играет практически уже три года.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости видятся очевидными фаворитами, поскольку большинство последних очных противостояний заканчивались в пользу канадского клуба.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» проиграл пять последних поединков

    • Четыре последних очных противостояния остались за «Монреалем»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.56, на гостей — 2.47.

    Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.47.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.81.

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    «Чикаго» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Монреаль» имеет больше шансов на успех?
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