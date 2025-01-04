Чикаго
Монреаль
«Чикаго»
Турнирное положение: Состояние «Чикаго» близко к безнадёжному, поскольку клуб все больше укрепляется на дне Запада.
Последние матчи: В пяти последних сыгранных поединках никаких поводов для радости у поклонников «Чикаго» не было, поскольку их любимцы были намного слабее всех соперников по матчам.
Чикаго — Монреаль: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с травмами у «Чикаго» испытывает только Броссуа, который залечивает колено.
Общий тонус клуба: Даже в поединке против «Монреаля» у «Чикаго» не очень много шансов на успех.
«Монреаль»
Турнирное положение: Последние недели у «Монреаля» были куда более веселыми, чем все время с начала регулярного сезона, поскольку клуб Сан-Луи смог забраться на 12 позицию восточной конференции.
Последние матчи: В трех последних поединках «Монреаль» не проиграл ни разу, причем качество демонстрируемого хоккея заслуживает всяческих похвал.
Травмированные игроки: В составе «Монреаля» вне заявки только Прайс, который не играет практически уже три года.
Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости видятся очевидными фаворитами, поскольку большинство последних очных противостояний заканчивались в пользу канадского клуба.
Статистика для ставок
- «Чикаго» проиграл пять последних поединков
- Четыре последних очных противостояния остались за «Монреалем»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.56, на гостей — 2.47.
Прогноз: «Монреаль» имеет больше шансов победить в предстоящем поединке.
- 1.95СКА — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаСегодня в 03:00
- 2.48Сент-Луис — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Игра обещает быть результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.47.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.81.