В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» встретится с «Трактором». Игра состоится 30 декабря . Начало запланировано на 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» располагаются на 8-й позиции Востока с 37-ю очками в активе. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда дала бой ЦСКА, но проиграла по буллитам со счетом 1:2. До этого «Нефтехимик» уступил «Северстали» (1:4), пропустив уже 3 шайбы в первом периоде.

У «волков» продолжается серия поражений, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Нефтехимик» также проиграл ЦСКА (4:7) и «Авангарду» (3:4 ОТ).

Не сыграют: Александр Дергачев и Роман Абросимов (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Нефтехимик» чуть просел и стал терять драгоценные очки. К слову, практически во всех последних матчах «волки» выступали против топовых команд.

«Нефтехимик» стабильно дает бой топам на своей площадке. В прошлом поединке «волки» покусали ЦСКА, а сейчас наверняка доставят проблемы «Трактору», у которого также есть небольшой кризис.

У «Нефтехимика» образовала интересная тройка нападения Белозеров — Ди — Барбер, которая создает моменты у чужих ворот. Эти форварды попытаются вскрыть оборону «Трактора».

«Трактор»

Турнирное положение: Челябинцы потеряли лидерство на Востоке. После 40 сыгранных матчей «Трактор» занимает 2-е место в таблице с 52 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно уступила «Ак Барсу» (0:4), пропустив все шайбы во 2-м и 3-м периодах. До этого «Трактор» проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:3.

До этих встреч у челябинцев было 2 победы подряд. За этот период «Трактор» дважды обыграл «Барыс» (3:2 и 5:3). В последних 6-и матчах команда пропускала минимум 2 шайбы за игру.

Состояние команды: У «Трактора» действительно начался небольшой кризис, команда выиграла всего 2 матча из последних шести, да и то дважды у «Барыса». К тому же, у челябинцев появились небольшие проблемы в обороне.

Да и атака, честно говоря, подводит — в 4-х проигранных поединках из последних шести «Трактор» суммарно забросил всего 3 шайбы — это плохой показатель для одного из лидеров Востока.

К тому же, появились вопросы и к игре голкипера «Трактора» Зака Фукале. В некоторых моментах канадец не выручает, давая возможности для соперников. Может быть, вратарь и раскроется к плей-офф, но сейчас все не так уж и здорово.

Статистика для ставок

«Трактор» проиграл 4 матча из последних шести

У «Нефтехимика» продолжается серия поражений, которая насчитывает 4 матча подряд

В последних 5-и очных противостояниях «Трактор» 4 раза обыгрывал «Нефтехимик»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.00, ничья — в 4.10, а победа «Нефтехимика» — в 3.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» сделает все возможное, чтобы прервать серию поражений перед новым годом. Тем более, команда выступает на своей площадке.

Ставка: Победа «Нефтехимика» с форой (0) за 2.50.

Прогноз: Обе команды не очень здорово выступают в обороне в последнее время. Прогнозируем довольно результативный матч.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.78.