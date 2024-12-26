В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею США сыграют с Германией. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 26 декабря. Начало запланировано на 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч США — Германия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

США

Турнирное положение: Прошлогодний чемпионат мира, обернувшийся успехом, Соединенные Штаты начали уверенно, набрав на групповом этапе 11 очков при 29 заброшенных шайбах.

Последние матчи: На старте первенства США не знали себе равных. Так, в четырех первых матчах фаворит без особых проблем разобрался с Норвегией — 4:1, Швейцарией — 11:3, Чехией — 4:3 Б и Словакией — 10:2.

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В плей-офф американцы вошли не менее ярко, разгромив Латвию — 7:2. В полуфинале команда Дэвида Карла победила Финляндию — 3:2, а в матче за золотые медали США сокрушили Швецию — 6:2. В преддверии нового ЧМ Штаты взяли верх над словаками — 6:1 и финнами — 5:2.

Не сыграют: В составе американской сборной кадровых потерь нет.

Состояние команды: В рамках мирового форума в Канаде сборная США будет нацелена на повторение прошлогоднего успеха, когда на протяжении всей кампании у нее практически не было проблем.

Прогнозы и ставки на хоккей

На предстоящий турнир американцы приехали с тем же тренером, что и годом ранее, а также сохранили значительную часть чемпионского состава, ввиду чего можно сказать, что США являются фаворитами.

Со стартовых матчей от сборной Соединенных Штатов вполне закономерно ожидать яркую игру с серией крупных побед — по аналогии с тем, как команда Дэвида Карла провела прошлый ЧМ.

Германия

Турнирное положение: Прошлогодний чемпионат мира немецкая сборная закончила на 5-й строчке в таблице группы A. В 4-х матчах команда набрала 3 очка и забила 9 голов при 20 пропущенных.

Последние матчи: Единственную победу годом ранее Германия одержала в игре с Финляндией — 4:3. Однако после сенсационного дебюта немцы уступили Швеции — 0:5, Латвии — 2:6 и Канаде — 3:6.

С переменчивым успехом Германия провела товарищеские встречи накануне. Так, сперва немцы уверенно разобрались с Казахстаном — 4:0, а затем устроились на крупное поражение от Швеции — 1:11.

Не сыграют:

Состояние команды: Очередной мировой форум сборной Германии предстоит провести в роли одного из основных аутсайдеров в списке десяти команд-участниц.

В настоящее время Германия не готова к решению задач минимального значения: на фоне более серьезных соперников ей вряд ли позволят навязать борьбу за место в первой четверке.

Однако групповой этап нередко является той частью турнира, в которой возможна сенсация в контексте одной победы аутсайдера. Кажется, подобный момент Германия вполне способна получить.

Статистика для ставок

Победная серия сборной США на молодежных чемпионатах мира разрослась до 8 матчей

В 4-х матчах на чемпионате мира из последних 5 американцы разгромили соперников с разницей в 4+ шайбы

Минимум 4 шайбы забрасывают в ворота Германии разные поколения американской молодежи с 2010 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа США оценивается букмекерами в 1.02, ничья — в 30.0, а победа Германии — в 34.0.

На тотал больше 8.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 8.5 — за 1.73.

Прогноз: Предстоящий матч входит в категорию соперничества, в котором исход аутсайдера уже предопределен. У Штатов в этой игре не возникнет никаких проблем.

Ставка: США победят с форой -5 за 2.03.

Прогноз: Предстоящую встречу американцы проведут легко и непринужденно, но вместе с тем попытаются сберечь атакующие силы на более значимые игры.

Ставка: Тотал меньше 7 за 2.06.