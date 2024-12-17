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    ЦСКА не испытает проблем с «драконами»

    ЦСКА — «Куньлунь». Ставка (к. 1.87) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Куньлунь»
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    Иван Просветов — голкипер ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится с «Куньлунем». Игра состоится 17 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Декабря 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
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    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы занимают 4-е место в таблице Западной конференции с 45-ю очками в активе после 33-х сыгранных матчей. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров лишь на 2 балла.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда одолела «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря дублю Виталия Абрамова. Матчем ранее ЦСКА оказался сильнее «Торпедо» (2:1 Б).

    ЦСКА — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    У армейцев продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период ЦСКА обыграл «Витязь» (2:1 ОТ), «Барыс» (3:1) и московское «Динамо» (1:0).

    Не сыграют: Егор Фатеев и Дмитрий Саморуков (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас ЦСКА набрал хороший ход, команда уже полностью преодолела кризис и точно будет претендовать на топ-3 Запада. Интересно только то, в какой форме армейцы подойдут к играм плей-офф.

    Преимущество ЦСКА в том, что команда имеет возможность играть по-разному. К примеру, в последнем матче против «Локомотива» армейцы выиграли за счет отличной обороны, да и атакующий потенциал у команды имеется.

    ЦСКА будет доминировать в предстоящей встрече против «Куньлуня». Да, китайцы могут навязать борьбу, но армейцы на своей площадке очень сильны, особенно в обороне.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Китайцы располагаются на предпоследней 10-й строчке Запада с 30-ю очками в активе после 36-и встреч. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 8 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшем поединке против «Сибири» команде не хватило 5 заброшенных шайб, проиграв со счетом 5:7. До этого «Куньлунь» одолел «Сочи» (5:3).

    В последних 5-и матчах у команды только 1 победа и 4 поражения. За этот период «Куньлунь» также уступил «Нефтехимику» (2:5), московскому «Динамо» (4:5 ОТ) и «Ладе» (1:2).

    Не сыграет: Семен Синяткин (травма).

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    • Состояние команды: «Куньлуню» был необходим перерыв в чемпионате, ведь команда начала стремительно разваливаться, проигрывая матч за матчем. При этом, китайцы все еще претендуют на место в плей-офф.

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    Недавно состав «Куньлуня» пополнили несколько форвардов — Ярослав Лихачев и Александр Шаров из «Трактора». Эти нападающие точно будут полезными на площадке.

    Отставание «Куньлуня» от 8-й строчки — 8 баллов. По сути, вся борьба еще впереди, но конкуренты китайцев сильнее по игре и по составу. Должно случиться чудо, чтобы «драконы» смогли запрыгнуть в последний вагон плей-офф.

    Статистика для ставок

    • У ЦСКА продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

    • «Куньлунь» выиграл только 1 поединок из последних пяти

    • В последних 3-х очных встречах ЦСКА стабильно обыгрывает «Куньлунь»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.20, а победа «Куньлуня» — в 5.80.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

    Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА сможет забросить довольно много шайб в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 3.5 больше за 1.87.

    Прогноз: ЦСКА точно победит «Куньлунь», армейцы набрали отличный ход.

    Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.74.

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    ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на хоккей. ЦСКА не испытает проблем с «драконами»
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