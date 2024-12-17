В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится с «Куньлунем». Игра состоится 17 декабря . Начало запланировано на 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 4-е место в таблице Западной конференции с 45-ю очками в активе после 33-х сыгранных матчей. ЦСКА отстает от 3-ки лидеров лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошлой встрече команда одолела «Локомотив» со счетом 2:1 благодаря дублю Виталия Абрамова. Матчем ранее ЦСКА оказался сильнее «Торпедо» (2:1 Б).

У армейцев продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период ЦСКА обыграл «Витязь» (2:1 ОТ), «Барыс» (3:1) и московское «Динамо» (1:0).

Не сыграют: Егор Фатеев и Дмитрий Саморуков (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас ЦСКА набрал хороший ход, команда уже полностью преодолела кризис и точно будет претендовать на топ-3 Запада. Интересно только то, в какой форме армейцы подойдут к играм плей-офф.

Преимущество ЦСКА в том, что команда имеет возможность играть по-разному. К примеру, в последнем матче против «Локомотива» армейцы выиграли за счет отличной обороны, да и атакующий потенциал у команды имеется.

ЦСКА будет доминировать в предстоящей встрече против «Куньлуня». Да, китайцы могут навязать борьбу, но армейцы на своей площадке очень сильны, особенно в обороне.

«Куньлунь»

Турнирное положение: Китайцы располагаются на предпоследней 10-й строчке Запада с 30-ю очками в активе после 36-и встреч. «Куньлунь» отстает от зоны плей-офф на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем поединке против «Сибири» команде не хватило 5 заброшенных шайб, проиграв со счетом 5:7. До этого «Куньлунь» одолел «Сочи» (5:3).

В последних 5-и матчах у команды только 1 победа и 4 поражения. За этот период «Куньлунь» также уступил «Нефтехимику» (2:5), московскому «Динамо» (4:5 ОТ) и «Ладе» (1:2).

Не сыграет: Семен Синяткин (травма).

Состояние команды: «Куньлуню» был необходим перерыв в чемпионате, ведь команда начала стремительно разваливаться, проигрывая матч за матчем. При этом, китайцы все еще претендуют на место в плей-офф.

Недавно состав «Куньлуня» пополнили несколько форвардов — Ярослав Лихачев и Александр Шаров из «Трактора». Эти нападающие точно будут полезными на площадке.

Отставание «Куньлуня» от 8-й строчки — 8 баллов. По сути, вся борьба еще впереди, но конкуренты китайцев сильнее по игре и по составу. Должно случиться чудо, чтобы «драконы» смогли запрыгнуть в последний вагон плей-офф.

Статистика для ставок

У ЦСКА продолжается победная серия, которая насчитывает 5 матчей подряд

«Куньлунь» выиграл только 1 поединок из последних пяти

В последних 3-х очных встречах ЦСКА стабильно обыгрывает «Куньлунь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.40, ничья — в 5.20, а победа «Куньлуня» — в 5.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.92, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА сможет забросить довольно много шайб в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 3.5 больше за 1.87.

Прогноз: ЦСКА точно победит «Куньлунь», армейцы набрали отличный ход.

Ставка: Победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.74.