В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Спартак». Игра состоится 28 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: «Волки» идут в зоне плей-офф на 7-м месте на Востоке с 30-ю очками в активе. «Нефтехимик» опережает 9-ю строчку на 5 баллов после 32-х сыгранных матчей.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила на своей площадке «Куньлуню» со счетом 1:3, а до этого «Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» (4:2).

В последних 5-и встречах «волки» дважды победили и трижды проиграли. За этот период «Нефтехимик» уступил «Авангарду» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (0:2), а также обыграл «Автомобилист» (3:1).

Не сыграют: Роман Абросимов и Александр Дергачев (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Нефтехимика» есть довольно много проблем, но сейчас команда продолжает идти в зоне плей-офф и набирать очки. В предстоящей встрече «Спартаку» будет точно непросто.

За короткое время «Нефтехимик» подписал сразу нескольких опытных нападающих Кирилла Капустина и Кирилла Петрова, которые способны решить задачу команды с выходом в плей-офф.

К тому же, у «Нефтехимика» продолжает тащить голкипер Филипп Долганов, который должен занять место в воротах в предстоящей встрече. Вратарь отразил 93.64% бросков в 21-м матче нынешнего сезона.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 2-е место в таблице Запада с 43 очками в активе после 30-и сыгранных матчей. «Спартак» отстает от лидерства в конференции на 9 баллов.

Последние матчи: В прошлом поединке команда неожиданно уступила «Торпедо» с разгромным счетом 0:6. До этого «Спартак» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ), совершив камбэк с 1:4.

В последних 5-и матчах «красно-белые» четырежды победили и однажды проиграли. В этих встречах «Спартак» разгромил «Амур» (7:3) и «Адмирал» (6:1), а также одолел «Северсталь» (4:1).

Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

Состояние команды: «Спартак» в нынешнем сезоне укрепил оборону и стал играть чуть стабильнее. Команда до последнего будет вести борьбу за топ-3 Запада по итогам регулярного чемпионата.

Стоит отметить, что «Спартак» — одна из самых результативных команд Запада, «красно-белые» забросили 98 шайб при 81 пропущенном. У команды есть мастеровитые игроки в нападении.

В составе «Спартака» до сих пор отличается стабильностью нападающий Павел Порядин, который регулярно набирает очки. Форвард набрал 27 (14+13) очков в 28-и встречах.

Статистика для ставок

«Спартак» выиграл 4 матча из последних пяти

«Нефтехимик» чередует победы с поражениями в последних 4-х поединках

«Нефтехимику» удалось дважды обыграть «Спартак» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Нефтехимика» — в 4.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.00 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Команды вполне могут выдать результативный матч. «Спартаку» и «Нефтехимику» необходимо побеждать.

Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что «Нефтехимик» сможет забросить парочку шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 2 больше за 1.73.