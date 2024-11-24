«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» становятся все более явными, поскольку «островитяне» располагаются уже на 10 месте в восточной конференции.
Последние матчи: Три последних поединка «Нью-Йорк Айлендерс» отчетливо продемонстрировали, что клуб не может держать концентрацию в концовках своих матчей, поскольку все поражения случились именно там.
Травмированные игроки: На текущий момент времени «Нью-Йорк Айлендерс» не может рассчитывать на Даклера, Барзала, Пелеча и Райлли.
Общий тонус клуба: Даже в поединке против не самого сильного «Сент-Луиса» хозяева льда могут в очередной раз опростоволоситься.
«Сент-Луис»
Турнирное положение: Выступления «Сент-Луиса», от матча к матчу становятся все более пессимистичными, и клуб Баннистера уже на 12 позиции в западной конференции.
Последние матчи: Сейчас «Сент-Луис» даже «Сан-Хосе» с большим трудом обыгрывает, поэтому о тонусе и перспективах на предстоящую игру можно говорить с осторожностью.
Травмированные игроки: Сейчас у «Сент-Луиса» отсутствуют три важных игрока. Броберг и Ледди не могут играть из-за травм верхней части тела, а Круг залечивает лодыжку.
Общий тонус клуба: Поединок против «островитян» будет тяжелым, но даже в не самом лучшем состоянии «музыканты» способны увезти два очка из Нью-Йорка
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» в четырех последних очных поединках победил три раза
- «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл три последних матча по календарю
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.51, на гостей — 3.07.
Прогноз: «Островитяне» не могу проиграть этот матч, иначе Руа может отправиться в отставку.
- 2.00Металлург Мг — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- 2.12Адмирал — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 10:00
- 2.74Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Альтернативный прогноз: Будет острожный матч с минимумом голов
Ставка: П1 с коэффициентом 2.07
Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.64