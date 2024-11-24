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    «Островитяне» прервут серию неудач?

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис»
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    «Нью-Йорк Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет на «UBS Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    Турнирное положение: Проблемы «Нью-Йорк Айлендерс» становятся все более явными, поскольку «островитяне» располагаются уже на 10 месте в восточной конференции.

    Последние матчи: Три последних поединка «Нью-Йорк Айлендерс» отчетливо продемонстрировали, что клуб не может держать концентрацию в концовках своих матчей, поскольку все поражения случились именно там.

    Травмированные игроки: На текущий момент времени «Нью-Йорк Айлендерс» не может рассчитывать на Даклера, Барзала, Пелеча и Райлли.

    Общий тонус клуба: Даже в поединке против не самого сильного «Сент-Луиса» хозяева льда могут в очередной раз опростоволоситься.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Выступления «Сент-Луиса», от матча к матчу становятся все более пессимистичными, и клуб Баннистера уже на 12 позиции в западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Сейчас «Сент-Луис» даже «Сан-Хосе» с большим трудом обыгрывает, поэтому о тонусе и перспективах на предстоящую игру можно говорить с осторожностью.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Сент-Луиса» отсутствуют три важных игрока. Броберг и Ледди не могут играть из-за травм верхней части тела, а Круг залечивает лодыжку.

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    Общий тонус клуба: Поединок против «островитян» будет тяжелым, но даже в не самом лучшем состоянии «музыканты» способны увезти два очка из Нью-Йорка

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» в четырех последних очных поединках победил три раза

    • «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл три последних матча по календарю

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.51, на гостей — 3.07.

    Прогноз: «Островитяне» не могу проиграть этот матч, иначе Руа может отправиться в отставку.

    Альтернативный прогноз: Будет острожный матч с минимумом голов

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.07

    Альтернативная ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.64

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    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Островитяне» прервут серию неудач?
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