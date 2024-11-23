В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» встретится с «Витязем». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» по итогам 28 матчей расположился на 2-м месте в таблице Западной конференции с 41 очком на счету. От третьего СКА столичный клуб оторвался на 2 балла.

Последние матчи: В рамках одной из последних победных серий «Спартак» обыграл «Витязь» — 4:3 ОТ, «Сочи» (дважды — 4:0; 3:1), ЦСКА — 2:1 и «Куньлунь» — 5:1.

Остановить команду Алексея Жамнова удалось лишь «Локомотиву» — 0:2, однако вслед за поражением от ярославцев «Спартак» взял верх над «Северсталью» — 4:1, «Адмиралом» — 6:1 и «Амуром» — 7:3.

Не сыграют: Андрей Миронов.

Состояние команды: Второй сезон подряд «Спартак» демонстрирует уверенные результаты на дистанции и входит в число основных кубковых претендентов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Если годом ранее «Спартак» на фоне высокой результативности мог нередко пренебрегать обороной, то в нынешней кампании команда Алексея Жамнова играет более надежно у своих ворот.

Сейчас красно-белые находятся в прекрасной форме и не нуждаются в структурных изменениях: «Спартак» проводит сильный отрезок, успешно справляясь с конкуренцией московского «Динамо» и СКА.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковный клуб обосновался на 9-й строчке в таблице Запада, заработав в 29 матчах 28 очков. От зоны первой восьмерки «богатырей» отделяют 3 балла.

Последние матчи: В начале месяца «Витязь» одержал значимую с точки зрения борьбы за плей-офф победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3.

После нескольких неудачных матчей команда Павла Десяткова дважды за 5 дней разделалась с «Северсталью» — 2:0, 7:1 и проиграла минскому «Динамо» — 4:6. Накануне «витязи» уступили «Локомотиву» — 1:2 ОТ.

Не сыграют: Григорий Ващенко.

Состояние команды: В нынешний сезон «Витязь» вошел с локальными обновлениями и амбициозными задачами, имеющими прямое отношение к борьбе за кубковые места.

С относительно скромными возможностями нынешний сезон пока складывается удачно: эпизодические личные успехи и частые провалы конкурентов оставляют «Витязь» в борьбе за плей-офф.

Команде Павла Десяткова по-прежнему не хватает стабильности на продолжительных отрезках, однако с боевым характером у нее полный порядок. Иногда за счет мотивации «Витязь» покрывает игровые недостатки.

Статистика для ставок

«Спартак» одержал восемь побед в девяти последних матчах

В четырех встречах из последних пяти «Спартак» забивал не менее 4 голов

В трех очных матчах из последних четырех был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.00, а победа «Витязя» — в 5.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: «Спартак» набрал приличную форму и сбрасывать нынешний темп не собирается. «Витязь», хоть и остается претендентом на место в зоне плей-офф, не сможет ничего противопоставить команде Алексея Жамнова.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.02.

Прогноз: В предстоящей игре «Спартак» возьмет на себя роль доминирующей стороны и проведет яркую встречу, которая, как и многие последние, запомнится высокой результативностью,

Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.50.