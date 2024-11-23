Спартак
Витязь
«Спартак»
Турнирное положение: «Спартак» по итогам 28 матчей расположился на 2-м месте в таблице Западной конференции с 41 очком на счету. От третьего СКА столичный клуб оторвался на 2 балла.
Последние матчи: В рамках одной из последних победных серий «Спартак» обыграл «Витязь» — 4:3 ОТ, «Сочи» (дважды — 4:0; 3:1), ЦСКА — 2:1 и «Куньлунь» — 5:1.
Спартак — Витязь: коэффициенты букмекеров
Остановить команду Алексея Жамнова удалось лишь «Локомотиву» — 0:2, однако вслед за поражением от ярославцев «Спартак» взял верх над «Северсталью» — 4:1, «Адмиралом» — 6:1 и «Амуром» — 7:3.
Не сыграют: Андрей Миронов.
Состояние команды: Второй сезон подряд «Спартак» демонстрирует уверенные результаты на дистанции и входит в число основных кубковых претендентов.
Если годом ранее «Спартак» на фоне высокой результативности мог нередко пренебрегать обороной, то в нынешней кампании команда Алексея Жамнова играет более надежно у своих ворот.
Сейчас красно-белые находятся в прекрасной форме и не нуждаются в структурных изменениях: «Спартак» проводит сильный отрезок, успешно справляясь с конкуренцией московского «Динамо» и СКА.
«Витязь»
Турнирное положение: Подмосковный клуб обосновался на 9-й строчке в таблице Запада, заработав в 29 матчах 28 очков. От зоны первой восьмерки «богатырей» отделяют 3 балла.
Последние матчи: В начале месяца «Витязь» одержал значимую с точки зрения борьбы за плей-офф победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3.
После нескольких неудачных матчей команда Павла Десяткова дважды за 5 дней разделалась с «Северсталью» — 2:0, 7:1 и проиграла минскому «Динамо» — 4:6. Накануне «витязи» уступили «Локомотиву» — 1:2 ОТ.
Не сыграют: Григорий Ващенко.
Состояние команды: В нынешний сезон «Витязь» вошел с локальными обновлениями и амбициозными задачами, имеющими прямое отношение к борьбе за кубковые места.
С относительно скромными возможностями нынешний сезон пока складывается удачно: эпизодические личные успехи и частые провалы конкурентов оставляют «Витязь» в борьбе за плей-офф.
Команде Павла Десяткова по-прежнему не хватает стабильности на продолжительных отрезках, однако с боевым характером у нее полный порядок. Иногда за счет мотивации «Витязь» покрывает игровые недостатки.
Статистика для ставок
- «Спартак» одержал восемь побед в девяти последних матчах
- В четырех встречах из последних пяти «Спартак» забивал не менее 4 голов
- В трех очных матчах из последних четырех был пробит тотал больше 4.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.00, а победа «Витязя» — в 5.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.
- 2.65Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.33Трактор — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.12Анахайм — Баффало: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
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Прогноз: «Спартак» набрал приличную форму и сбрасывать нынешний темп не собирается. «Витязь», хоть и остается претендентом на место в зоне плей-офф, не сможет ничего противопоставить команде Алексея Жамнова.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.02.
Прогноз: В предстоящей игре «Спартак» возьмет на себя роль доминирующей стороны и проведет яркую встречу, которая, как и многие последние, запомнится высокой результативностью,
Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.50.