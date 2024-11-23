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    «Спартак» проведет образцовый матч с «Витязем»

    «Спартак» — «Витязь». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, КХЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Витязь»
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    «Спартак»
    В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» встретится с «Витязем». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 14:00 Витязь

    Витязь

  • Подольск
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» по итогам 28 матчей расположился на 2-м месте в таблице Западной конференции с 41 очком на счету. От третьего СКА столичный клуб оторвался на 2 балла.

    Последние матчи: В рамках одной из последних победных серий «Спартак» обыграл «Витязь» — 4:3 ОТ, «Сочи» (дважды — 4:0; 3:1), ЦСКА — 2:1 и «Куньлунь» — 5:1.

    Спартак — Витязь: коэффициенты букмекеров

    Остановить команду Алексея Жамнова удалось лишь «Локомотиву» — 0:2, однако вслед за поражением от ярославцев «Спартак» взял верх над «Северсталью» — 4:1, «Адмиралом» — 6:1 и «Амуром» — 7:3.

    Не сыграют: Андрей Миронов.

    Состояние команды: Второй сезон подряд «Спартак» демонстрирует уверенные результаты на дистанции и входит в число основных кубковых претендентов.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Если годом ранее «Спартак» на фоне высокой результативности мог нередко пренебрегать обороной, то в нынешней кампании команда Алексея Жамнова играет более надежно у своих ворот.

    Сейчас красно-белые находятся в прекрасной форме и не нуждаются в структурных изменениях: «Спартак» проводит сильный отрезок, успешно справляясь с конкуренцией московского «Динамо» и СКА.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковный клуб обосновался на 9-й строчке в таблице Запада, заработав в 29 матчах 28 очков. От зоны первой восьмерки «богатырей» отделяют 3 балла.

    Последние матчи: В начале месяца «Витязь» одержал значимую с точки зрения борьбы за плей-офф победу над «Динамо» Минск — 4:1, за которой последовали поражения от «Динамо» Москва — 3:4 и «Сочи» — 1:3.

    После нескольких неудачных матчей команда Павла Десяткова дважды за 5 дней разделалась с «Северсталью» — 2:0, 7:1 и проиграла минскому «Динамо» — 4:6. Накануне «витязи» уступили «Локомотиву» — 1:2 ОТ.

    Не сыграют: Григорий Ващенко.

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    • Состояние команды: В нынешний сезон «Витязь» вошел с локальными обновлениями и амбициозными задачами, имеющими прямое отношение к борьбе за кубковые места.

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    С относительно скромными возможностями нынешний сезон пока складывается удачно: эпизодические личные успехи и частые провалы конкурентов оставляют «Витязь» в борьбе за плей-офф.

    Команде Павла Десяткова по-прежнему не хватает стабильности на продолжительных отрезках, однако с боевым характером у нее полный порядок. Иногда за счет мотивации «Витязь» покрывает игровые недостатки.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» одержал восемь побед в девяти последних матчах

    • В четырех встречах из последних пяти «Спартак» забивал не менее 4 голов

    • В трех очных матчах из последних четырех был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.51, ничья — в 5.00, а победа «Витязя» — в 5.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: «Спартак» набрал приличную форму и сбрасывать нынешний темп не собирается. «Витязь», хоть и остается претендентом на место в зоне плей-офф, не сможет ничего противопоставить команде Алексея Жамнова.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 2.02.

    Прогноз: В предстоящей игре «Спартак» возьмет на себя роль доминирующей стороны и проведет яркую встречу, которая, как и многие последние, запомнится высокой результативностью,

    Ставка: «Спартак» забьет во всех периодах за 2.50.

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    «Спартак» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» проведет образцовый матч с «Витязем»
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