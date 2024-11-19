В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: По итогам 16 сыгранных матчей техасцы расположились на 5-м месте в таблице Запада, заработав 22 очка. На 2 турнирных пункта «Старз» отстают от первой тройки.

Последние матчи: Первая половина ноября оказалась для «Далласа» неудачной ввиду трех поражений в четырех встречах. Неделей ранее «Старз» крупно проиграли «Виннипегу» — 1:4.

На матче с «Джетс» провальный отрезок техасского клуба прекратился: в трех последних встречах команда Питера Дебура одержала верх над «Питтсбургом» — 7:1, «Бостоном» — 7:2 и «Миннесотой» — 2:1.

Не сыграют: В составе «Старз» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: На текущий момент «Даллас» выглядит неплохо, хотя за 16 матчей техасцы — в роли первостепенных фаворитов Запада — не продемонстрировали ничего выдающегося.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В рамках больших матчей соперники обозначили ключевые проблемы «Далласа», связанные с обороной, хотя годом ранее этот элемент игры «Старз» долгое время оставался образцом для остальных команд лиги.

Сейчас техасцы находятся не в лучшей форме — и это факт. Однако по последним результатам складывается впечатление, что на пик команда будет готова выйти на более значимом отрезке регулярного сезона.

«Анахайм»

Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города набрали 14 очков в 16 матчах, в результате чего прописались на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

Последние матчи: Накануне «Анахайм» пережил самую крупную в нынешнем сезоне индивидуальную серию поражений, результатом которой стал 1 набранный балл из 8 возможных.

Цикл из четырех проигранных матчей команда Грега Кронина прервала за счет победы над «Коламбусом» — 4:2, вслед за которой последовал провал в матче с «Вегасом» — 2:3. В последней встрече «Дакс» взяли верх над «Детройтом» — 6:4.

Не сыграют: Робби Фаббри, Кэм Фаулер, Томаш Сучанек, Урхо Вааканайнен, Мэйсон Мактавиш (под вопросом).

Состояние команды: В нынешний сезон «Анахайм» вошел в роли перестраивающейся команды и с четким пониманием того, что очередной чемпионат едва ли сулит успех.

По итогам 16 сыгранных матчей результаты «Дакс» соответствуют скромным ожиданиям: команда демонтирует довольно слабую игру в нападении и не может считаться по-настоящему конкурентоспособной.

Улучшить результаты на дистанции «Анахайм» теоретически способен, однако для этого тренерскому штабу Грега Кронина предстоит наладить химию между калифорнийской молодежью и опытными хоккеистами.

Статистика для ставок

В восьми домашних матчах в нынешнем сезоне «Даллас» потерпел всего одно поражение

В четырех матчах из последних пяти в Техасе «Даллас» забивал минимум 4 гола

Поражением «Анахайма» закончились пять гостевых матчей из последних шести

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.92, а победа «Анахайма» — в 3.94.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 6.5 — за 1.71.

Прогноз: «Даллас» в текущих кондициях, безусловно, далек от своего пика, но на фоне «Анахайма», да еще и дома, он является безоговорочным фаворитом, который не оставит гостям ни малейшего шанса на чудо.

Ставка: «Даллас» не проиграет ни одного периода за 2.15.

Прогноз: «Анахайм» является одним из слабейших коллективов Запада, ввиду чего «Старз» могут провести насыщенный атакующий матч, не прикладывая при этом сверхусилий.

Ставка: «Даллас» забьет во всех периодах за 2.52.