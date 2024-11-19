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    «Даллас» вчистую переиграет «Анахайм» у себя дома

    «Даллас» — «Анахайм». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, НХЛ, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Анахайм»
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    Мэйсон Маршмент
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 19 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Ноября 2024 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 04:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
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    «Даллас»

    Турнирное положение: По итогам 16 сыгранных матчей техасцы расположились на 5-м месте в таблице Запада, заработав 22 очка. На 2 турнирных пункта «Старз» отстают от первой тройки.

    Последние матчи: Первая половина ноября оказалась для «Далласа» неудачной ввиду трех поражений в четырех встречах. Неделей ранее «Старз» крупно проиграли «Виннипегу» — 1:4.

    Даллас — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    На матче с «Джетс» провальный отрезок техасского клуба прекратился: в трех последних встречах команда Питера Дебура одержала верх над «Питтсбургом» — 7:1, «Бостоном» — 7:2 и «Миннесотой» — 2:1.

    Не сыграют: В составе «Старз» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: На текущий момент «Даллас» выглядит неплохо, хотя за 16 матчей техасцы — в роли первостепенных фаворитов Запада — не продемонстрировали ничего выдающегося.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В рамках больших матчей соперники обозначили ключевые проблемы «Далласа», связанные с обороной, хотя годом ранее этот элемент игры «Старз» долгое время оставался образцом для остальных команд лиги.

    Сейчас техасцы находятся не в лучшей форме — и это факт. Однако по последним результатам складывается впечатление, что на пик команда будет готова выйти на более значимом отрезке регулярного сезона.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города набрали 14 очков в 16 матчах, в результате чего прописались на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.

    Последние матчи: Накануне «Анахайм» пережил самую крупную в нынешнем сезоне индивидуальную серию поражений, результатом которой стал 1 набранный балл из 8 возможных.

    Цикл из четырех проигранных матчей команда Грега Кронина прервала за счет победы над «Коламбусом» — 4:2, вслед за которой последовал провал в матче с «Вегасом» — 2:3. В последней встрече «Дакс» взяли верх над «Детройтом» — 6:4.

    Не сыграют: Робби Фаббри, Кэм Фаулер, Томаш Сучанек, Урхо Вааканайнен, Мэйсон Мактавиш (под вопросом).

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    • Состояние команды: В нынешний сезон «Анахайм» вошел в роли перестраивающейся команды и с четким пониманием того, что очередной чемпионат едва ли сулит успех.

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    По итогам 16 сыгранных матчей результаты «Дакс» соответствуют скромным ожиданиям: команда демонтирует довольно слабую игру в нападении и не может считаться по-настоящему конкурентоспособной.

    Улучшить результаты на дистанции «Анахайм» теоретически способен, однако для этого тренерскому штабу Грега Кронина предстоит наладить химию между калифорнийской молодежью и опытными хоккеистами.

    Статистика для ставок

    • В восьми домашних матчах в нынешнем сезоне «Даллас» потерпел всего одно поражение

    • В четырех матчах из последних пяти в Техасе «Даллас» забивал минимум 4 гола

    • Поражением «Анахайма» закончились пять гостевых матчей из последних шести

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.92, а победа «Анахайма» — в 3.94.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 6.5 — за 1.71.

    Прогноз: «Даллас» в текущих кондициях, безусловно, далек от своего пика, но на фоне «Анахайма», да еще и дома, он является безоговорочным фаворитом, который не оставит гостям ни малейшего шанса на чудо.

    Ставка: «Даллас» не проиграет ни одного периода за 2.15.

    Прогноз: «Анахайм» является одним из слабейших коллективов Запада, ввиду чего «Старз» могут провести насыщенный атакующий матч, не прикладывая при этом сверхусилий.

    Ставка: «Даллас» забьет во всех периодах за 2.52.

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    «Даллас» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Даллас» вчистую переиграет «Анахайм» у себя дома
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