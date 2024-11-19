Даллас
Анахайм
«Даллас»
Турнирное положение: По итогам 16 сыгранных матчей техасцы расположились на 5-м месте в таблице Запада, заработав 22 очка. На 2 турнирных пункта «Старз» отстают от первой тройки.
Последние матчи: Первая половина ноября оказалась для «Далласа» неудачной ввиду трех поражений в четырех встречах. Неделей ранее «Старз» крупно проиграли «Виннипегу» — 1:4.
Даллас — Анахайм: коэффициенты букмекеров
На матче с «Джетс» провальный отрезок техасского клуба прекратился: в трех последних встречах команда Питера Дебура одержала верх над «Питтсбургом» — 7:1, «Бостоном» — 7:2 и «Миннесотой» — 2:1.
Не сыграют: В составе «Старз» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: На текущий момент «Даллас» выглядит неплохо, хотя за 16 матчей техасцы — в роли первостепенных фаворитов Запада — не продемонстрировали ничего выдающегося.
В рамках больших матчей соперники обозначили ключевые проблемы «Далласа», связанные с обороной, хотя годом ранее этот элемент игры «Старз» долгое время оставался образцом для остальных команд лиги.
Сейчас техасцы находятся не в лучшей форме — и это факт. Однако по последним результатам складывается впечатление, что на пик команда будет готова выйти на более значимом отрезке регулярного сезона.
«Анахайм»
Турнирное положение: Калифорнийцы из одноименного города набрали 14 очков в 16 матчах, в результате чего прописались на 13-й позиции в турнирной таблице Западной конференции.
Последние матчи: Накануне «Анахайм» пережил самую крупную в нынешнем сезоне индивидуальную серию поражений, результатом которой стал 1 набранный балл из 8 возможных.
Цикл из четырех проигранных матчей команда Грега Кронина прервала за счет победы над «Коламбусом» — 4:2, вслед за которой последовал провал в матче с «Вегасом» — 2:3. В последней встрече «Дакс» взяли верх над «Детройтом» — 6:4.
Не сыграют: Робби Фаббри, Кэм Фаулер, Томаш Сучанек, Урхо Вааканайнен, Мэйсон Мактавиш (под вопросом).
Состояние команды: В нынешний сезон «Анахайм» вошел в роли перестраивающейся команды и с четким пониманием того, что очередной чемпионат едва ли сулит успех.
По итогам 16 сыгранных матчей результаты «Дакс» соответствуют скромным ожиданиям: команда демонтирует довольно слабую игру в нападении и не может считаться по-настоящему конкурентоспособной.
Улучшить результаты на дистанции «Анахайм» теоретически способен, однако для этого тренерскому штабу Грега Кронина предстоит наладить химию между калифорнийской молодежью и опытными хоккеистами.
Статистика для ставок
- В восьми домашних матчах в нынешнем сезоне «Даллас» потерпел всего одно поражение
- В четырех матчах из последних пяти в Техасе «Даллас» забивал минимум 4 гола
- Поражением «Анахайма» закончились пять гостевых матчей из последних шести
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 1.74, ничья — в 4.92, а победа «Анахайма» — в 3.94.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 6.5 — за 1.71.
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Прогноз: «Даллас» в текущих кондициях, безусловно, далек от своего пика, но на фоне «Анахайма», да еще и дома, он является безоговорочным фаворитом, который не оставит гостям ни малейшего шанса на чудо.
Ставка: «Даллас» не проиграет ни одного периода за 2.15.
Прогноз: «Анахайм» является одним из слабейших коллективов Запада, ввиду чего «Старз» могут провести насыщенный атакующий матч, не прикладывая при этом сверхусилий.
Ставка: «Даллас» забьет во всех периодах за 2.52.