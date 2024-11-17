НХЛ. «Питтсбург» победил «Сан-Хосе», «Тампа-Бэй» выиграла у «Нью-Джерси», «Миннесота» — у «Далласа»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ

НХЛ «Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Факса — 2 (Перунович, Торопченко), 6:25 — 0:1. Фредерик — 2 (Меркулов, Макэвой), 9:34 — 1:1. Фредерик — 3 (Лорей), 12:12 — 2:1. Уокер — 2 (Факса, Торопченко), 49:18 — 2:2. Шенн — 3 (Парэйко), 62:53 — 2:3Вратари: Корписало — БиннингтонШтраф: 6 — 4Броски: 17 (6+5+6+0) — 31 (10+9+10+2)

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ

«Сиэтл» — «Айлендерс» — 3:2

«Айлендерс» с 18 очками занимают восьмое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 19 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ «Сиэтл» — «Айлендерс» — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) Голы: Гурд — 1 (Танев, Картье), 8:10 — 1:0. Энгвалль — 2 (Пулок, Чоловски), 13:38 — 1:1. Нельсон — 7 (мен., Добсон, Палмиери), 44:49 — 1:2. Маккэн — 9 (Бураковски, Эванс), 45:26 — 2:2. Олексяк — 2 (Гурд, Танев), 56:47 — 3:2Вратари: Даккорд — Сорокин (59:08)Штраф: 2 — 8Броски: 27 (12+6+9) — 24 (9+10+5)

«Сиэтл» — «Айлендерс» — 3:2

«Каролина» — «Оттава» — 4:0

Андрей Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Каролина» с 24 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Оттава» с 17 очками — на 10-й строчке.

НХЛ «Каролина» — «Оттава» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Мартинук — 6 (Стаал), 8:00 — 1:0. Ахо — 4 (бол., Нечас, Гостисбеер), 39:18 — 2:0. Блэйк — 5 (бол., Свечников, Гостисбеер), 40:43 — 3:0. Каррье — 2 (п.в., Стаал, Мартинук), 55:06 — 4:0Вратари: Мартин — Форсберг (54:47 — 55:06)Штраф: 8 — 10Броски: 28 (14+5+9) — 24 (6+7+11)

«Каролина» — «Оттава» — 4:0

«Флорида» — «Виннипег» — 5:0

НХЛ «Флорида» — «Виннипег» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Самоскевич — 3 (Форслинг, Грир), 14:59 — 1:0. Шмидт — 3 (Беннетт, Райнхарт), 22:07 — 2:0. Родригес — 5 (Барков, Экблад), 32:21 — 3:0. Барков — 3 (мен., Райнхарт, Форслинг), 34:36 — 4:0. Куликов — 3 (Барков, Райнхарт), 43:23 — 5:0Вратари: Бобровский — ХеллибакШтраф: 31 — 43Броски: 31 (10+14+7) — 27 (5+12+10)

«Флорида» — «Виннипег» — 5:0

«Монреаль» — «Коламбус» — 5:1

«Коламбус» с 14 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 14 очками — на последней строчке.

НХЛ «Монреаль» — «Коламбус» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Голы: Мэтисон — 1 (бол., Кофилд, Дак), 4:59 — 1:0. Фаббро — 1 (Веренски, Лабанк), 27:40 — 1:1. Сузуки — 7 (Армиа, Джекай), 35:49 — 2:1. Кондотта — 1 (Армиа), 51:04 — 3:1. Эванс — 3 (Кофилд), 52:52 — 4:1. Андерсон — 3 (Мэтисон, Хатсон), 55:55 — 5:1Вратари: Монтембо — Тарасов (54:59 — 55:51)Штраф: 13 — 13Броски: 30 (16+5+9) — 26 (12+7+7)

«Монреаль» — «Коламбус» — 5:1

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2

«Филадельфия» с 18 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 17 очками — на 12-й строчке.

НХЛ «Филадельфия» — «Баффало» — 5:2 (2:0, 2:0, 1:2) Голы: Форстер — 3 (бол., Ришар, Фараби), 13:57 — 1:0. Санхейм — 5 (Замула, Конекны), 16:01 — 2:0. Замула — 1 (Ришар, Мичков), 22:08 — 3:0. Конекны — 10 (Мичков, Санхейм), 37:07 — 4:0. Далин — 5 (бол., Так, Зукер), 50:06 — 4:1. Маклеод — 6 (Петерка, Далин), 58:55 — 4:2. Конекны — 11 (п.в., Кутюрье), 59:42 — 5:2Вратари: Федотов — Леви (54:46 — 59:42)Штраф: 10 — 12Броски: 32 (10+14+8) — 25 (8+11+6)

«Филадельфия» — «Баффало» — 5:2

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б

В составе «Пингвинз» Евгений Малкин забросил победный буллит.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 14 очками — на 14-м месте «Запада».

НХЛ «Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Раст — 5 (Бантинг, Малкин), 1:01 — 1:0. Пулюярви — 2 (О`Коннор, Unknown), 6:34 — 2:0. Кросби — 7 (Карлссон, Бовилье), 24:19 — 3:0. Тоффоли — 7 (бол., У. Смит), 32:05 — 3:1. Гранлунд — 8 (Зеттерлунд, Эклунд), 46:56 — 3:2. Тоффоли — 8 (Делландреа, Уолман), 51:40 — 3:3. Победный буллит: МалкинВратари: Неделькович — Ванечек (Блэквуд, 20:00)Штраф: 8 — 2Броски: 36 (10+10+10+6) — 29 (10+7+11+1)

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:0

Никита Кучеров сделал две результативные передачи, вратарь Андрей Василевский отразил все 30 бросков.

После этого матча «Тампа» с 19 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 26 очками — на первой строчке.

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) Голы: Пол — 5 (Гюнцель, Лиллеберг), 14:27 — 1:0. Раддиш — 1 (Кучеров, Чирелли), 40:39 — 2:0. Хедман — 4 (бол., Кучеров, Гюнцель), 47:40 — 3:0. Чирелли — 4 (п.в., Хагель, Хедман), 59:48 — 4:0Вратари: Василевский — Маркстрем (57:46 — 59:48)Штраф: 8 — 6Броски: 26 (7+10+9) — 29 (5+14+10)

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:0

«Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ

«Торонто» (24 очка) занимает четвертое место в Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» (20) не сумел продлить серию из трех побед кряду и идет восьмым на «Западе».

НХЛ «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) Голы: Хенрик — 2 (Янмарк, К. Браун), 1:42 — 0:1. Макманн — 5 (Таварес, Марнер), 3:53 — 1:1. Макдэвид — 7 (бол., Хаймэн, Драйзайтль), 21:51 — 1:2. Найз — 8, 53:08 — 2:2. Макманн — 6 (Экман-Ларссон), 54:07 — 3:2. Драйзайтль — 13 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 58:31 — 3:3. Марнер — 6, 60:40 — 4:3Вратари: Столарц — С. Скиннер (57:55 — 58:31)Штраф: 7 — 8Броски: 22 (10+5+6+1) — 30 (9+9+11+1)

«Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Голы: Андерсон — 3 (Дано, Мур), 18:05 — 1:0. Жанно — 2 (Льюис, Хелениус), 18:27 — 2:0. Кемпе — 8 (Фогеле, Гавриков), 40:15 — 3:0. Ларкин — 10 (Дебринкэт), 58:33 — 3:1. Кемпе — 9 (п.в., Копитар, Льюис), 59:11 — 4:1Вратари: Риттих — Тэлбот (57:33 — 58:33, 58:48 — 59:11)Штраф: 0 — 2Броски: 41 (15+14+12) — 18 (5+5+8)

«Лос-Анджелес» — «Детройт» — 4:1

«Миннесота» — «Даллас» — 1:2

Единственную шайбу хозяев забросил россиянин Кирилл Капризов.

«Даллас» (22 очка) одержал третью победу подряд и поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (25) остается второй на «Западе».

НХЛ «Миннесота» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Марчмент — 5 (Любушкин, Сегин), 18:43 — 0:1. Марчмент — 6 (Стил, Любушкин), 51:24 — 0:2. Капризов — 11 (Сперджен, Болди), 54:10 — 1:2Вратари: Густавссон (58:35) — ЭттингерШтраф: 12 — 14Броски: 23 (7+4+12) — 40 (15+11+14)

«Миннесота» — «Даллас» — 1:2

«Ванкувер» — «Чикаго» — 4:1

Единственную шайбу гостей забросил российский форвард Илья Михеев.

«Ванкувер» (21 очко) поднялся на шестое место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (13) остается на последней, 16-й позиции на «Западе».