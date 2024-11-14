«Анахайм»
Турнирное положение: На протяжении последних недель «Анахайм» скатывался по таблице западной конференции все ниже и ниже, и добрался в итоге до предпоследней позиции конференции.
Последние матчи: В последней игре против «жакетов» «Анахайм» смог прервать четырех матчевую проигрышную серию, но сильно картины эта победа не меняет.
Травмированные игроки: Один голкипер «Анахайма» вернулся в строй, а вот Суханек по-прежнему в лазарете на неопределённый срок. Под вопросом участие в ближайшем мате Мактавиша и Фаулера.
Общий тонус клуба: Структура игры «уток» по-прежнему шаткай и эшелонированное нападение «Вегаса» разобьёт его на раз-два.
«Вегас»
Турнирное положение: Хочется верить, что у «Вегаса» лучшие времена ещё впереди, ибо текущее четвертое место на Западе явно не устраивает поклонников этого клуба.
Последние матчи: В двух последних поединках случились поражения от «Сиэтла» и «Каролины», поэтому радоваться особо нечему.
Травмированные игроки: Сейчас за «Вегас» не могут играть Хейг, Ленер и Олофссон. До их возвращения на лед ещё очень долго.
Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» расклад сил в пользу гостей, с этим калифорнийским клубом «рыцари» традиционно играют напряженно.
Статистика для ставок
- У «Анахайма» лишь одна победа в пяти последних поединках
- «Вегас» выиграл одну встречу в шести последних выездных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.34, на ничью — 4.71, на гостей — 1.93.
Прогноз: «Вегас» без особых проблем добьется успехов в этом матче
- 1.98Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.82Сибирь — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Нефтехимик — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ожидать, поскольку в двух последних встречах между этими командами было заброшено всего лишь девять шайб.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.93
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.74