В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Хонда Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Вегас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Анахайм»

Турнирное положение: На протяжении последних недель «Анахайм» скатывался по таблице западной конференции все ниже и ниже, и добрался в итоге до предпоследней позиции конференции.

Последние матчи: В последней игре против «жакетов» «Анахайм» смог прервать четырех матчевую проигрышную серию, но сильно картины эта победа не меняет.

Травмированные игроки: Один голкипер «Анахайма» вернулся в строй, а вот Суханек по-прежнему в лазарете на неопределённый срок. Под вопросом участие в ближайшем мате Мактавиша и Фаулера.

Общий тонус клуба: Структура игры «уток» по-прежнему шаткай и эшелонированное нападение «Вегаса» разобьёт его на раз-два.

«Вегас»

Турнирное положение: Хочется верить, что у «Вегаса» лучшие времена ещё впереди, ибо текущее четвертое место на Западе явно не устраивает поклонников этого клуба.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках случились поражения от «Сиэтла» и «Каролины», поэтому радоваться особо нечему.

Травмированные игроки: Сейчас за «Вегас» не могут играть Хейг, Ленер и Олофссон. До их возвращения на лед ещё очень долго.

Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» расклад сил в пользу гостей, с этим калифорнийским клубом «рыцари» традиционно играют напряженно.

Статистика для ставок

У «Анахайма» лишь одна победа в пяти последних поединках

«Вегас» выиграл одну встречу в шести последних выездных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.34, на ничью — 4.71, на гостей — 1.93.

Прогноз: «Вегас» без особых проблем добьется успехов в этом матче

Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ожидать, поскольку в двух последних встречах между этими командами было заброшено всего лишь девять шайб.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.93

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.74