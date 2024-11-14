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    «Вегас» спокойно разберется с «Анахаймом»?

    «Анахайм» — «Вегас». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Хонда Центре» 14 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анахайм» — «Вегас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: На протяжении последних недель «Анахайм» скатывался по таблице западной конференции все ниже и ниже, и добрался в итоге до предпоследней позиции конференции.

    Последние матчи: В последней игре против «жакетов» «Анахайм» смог прервать четырех матчевую проигрышную серию, но сильно картины эта победа не меняет.

    Травмированные игроки: Один голкипер «Анахайма» вернулся в строй, а вот Суханек по-прежнему в лазарете на неопределённый срок. Под вопросом участие в ближайшем мате Мактавиша и Фаулера.

    Общий тонус клуба: Структура игры «уток» по-прежнему шаткай и эшелонированное нападение «Вегаса» разобьёт его на раз-два.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Хочется верить, что у «Вегаса» лучшие времена ещё впереди, ибо текущее четвертое место на Западе явно не устраивает поклонников этого клуба.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках случились поражения от «Сиэтла» и «Каролины», поэтому радоваться особо нечему.

    Травмированные игроки: Сейчас за «Вегас» не могут играть Хейг, Ленер и Олофссон. До их возвращения на лед ещё очень долго.

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    Общий тонус клуба: В игре против «Анахайма» расклад сил в пользу гостей, с этим калифорнийским клубом «рыцари» традиционно играют напряженно.

    Статистика для ставок

    • У «Анахайма» лишь одна победа в пяти последних поединках

    • «Вегас» выиграл одну встречу в шести последних выездных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.34, на ничью — 4.71, на гостей — 1.93.

    Прогноз: «Вегас» без особых проблем добьется успехов в этом матче

    Альтернативный прогноз: Результативного матча вряд ли стоит ожидать, поскольку в двух последних встречах между этими командами было заброшено всего лишь девять шайб.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.93

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.74

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    «Анахайм» — «Вегас»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» спокойно разберется с «Анахаймом»?
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