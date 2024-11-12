В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» Москва — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: На счету московского клуба 35 очков по итогам 24 матчей. В таблице Западной конференции красно-белые обосновались на 2-м месте, опередив на 3 балла 3-й СКА.

Последние матчи: Недавний неубедительный отрезок «Спартака» сменился на серию без поражений, которая перед игрой с «Локомотивом» разрослась до пяти матчей.

Цикл без турнирных потерь команда Алексея Жамнова начала со встречи с «Витязем» — 4:3 ОТ, за которой последовали две победы над «Сочи» — 4:0, 3:1. Накануне «Спартак» взял верх над ЦСКА — 2:1 и разгромил «Куньлунь» — 5:1.

Не сыграют: Потери в составе «Спартака» отсутствуют.

Состояние команды: После неоднозначного отрезка «Спартак» понемногу начал выравнивать ситуацию за счет серии побед, подкрепленных качественной игрой в обороне.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Далеко не все успехи последних дней «Спартака» были подкреплены доминирующей мощью в нападении, однако количество пропущенных голов, вероятно, беспокоило тренерский штаб Алексея Жамнова больше.

На фоне нестабильности СКА красно-белые вернули вторую строчку, на которую смогут закрепиться в обозримой перспективе. К этому моменту столичный клуб не в состоянии претендовать на большее.

«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославцы провели 26 матчей, в которых заработали 46 очков. В таблице Западной конференции они единолично лидируют с отрывом в 11+ баллов.

Последние матчи: На «Мегаспорт Арену» «Локомотив» прибудет на фоне десяти матчей без поражений. В нынешнем сезоне КХЛ это наиболее продолжительный отрезок.

Накануне команда Игоря Никитина в гостях обыграла лидера Востока «Трактор» — 5:3. Вслед за матчем первых «железнодорожники» вернулись в Ярославль, где взяли верх над «Торпедо» — 2:1 Б и «Ак Барсом» — 2:1.

Не сыграют: Георгий Иванов, Павел Красковский.

Состояние команды: «Локомотив» находится в безупречной форме и приближается к рекорду по количеству побед, о котором в составе ярославцев, безусловно, думают.

В нынешних кондициях команда Игоря Никитина, прочно ухватившись за лидерство на Западе, продолжит совершенствоваться и поддерживать тонус, поэтапно устраняя конкурентов в гонке за лидерство.

На текущий момент в КХЛ нет более стабильного во всех отношениях клуба, чем «Локомотив», и сейчас «железнодорожники» не имеют ни малейших признаков спада.

Статистика для ставок

В четырех последних матчах «Спартак» не пропускал больше гола

Победой «Спартака» закончились семь матчей из последних девяти

«Локомотив» никому не проигрывает на протяжении десяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 2.35.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: Вслед за неровным отрезком «Спартак» сумел вернуть контроль над ситуацией в контексте результатов. Однако «Локомотив» для красно-белых в нынешних реалиях кажется непреодолимым даже на домашней территории.

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.80.

Прогноз: В последних матчах «Спартак» отодвинул результативность на второй план, делая ставку на оборону. У «Локомотива» такой подход также обеспечивает очки. Если в очном матче соперники не откажутся от такой модели игры, то на столичной площадке все закончится скромно в плане голов.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.