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    «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»

    «Спартак» Москва — «Локомотив». Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 12 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» Москва — «Локомотив»
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    «Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» Москва будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» Москва — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Локомотив

    Локомотив

  • Ярославль
    •

    «Спартак»

    Турнирное положение: На счету московского клуба 35 очков по итогам 24 матчей. В таблице Западной конференции красно-белые обосновались на 2-м месте, опередив на 3 балла 3-й СКА.

    Последние матчи: Недавний неубедительный отрезок «Спартака» сменился на серию без поражений, которая перед игрой с «Локомотивом» разрослась до пяти матчей.

    Спартак — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Цикл без турнирных потерь команда Алексея Жамнова начала со встречи с «Витязем» — 4:3 ОТ, за которой последовали две победы над «Сочи» — 4:0, 3:1. Накануне «Спартак» взял верх над ЦСКА — 2:1 и разгромил «Куньлунь» — 5:1.

    Не сыграют: Потери в составе «Спартака» отсутствуют.

    Состояние команды: После неоднозначного отрезка «Спартак» понемногу начал выравнивать ситуацию за счет серии побед, подкрепленных качественной игрой в обороне.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Далеко не все успехи последних дней «Спартака» были подкреплены доминирующей мощью в нападении, однако количество пропущенных голов, вероятно, беспокоило тренерский штаб Алексея Жамнова больше.

    На фоне нестабильности СКА красно-белые вернули вторую строчку, на которую смогут закрепиться в обозримой перспективе. К этому моменту столичный клуб не в состоянии претендовать на большее.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Ярославцы провели 26 матчей, в которых заработали 46 очков. В таблице Западной конференции они единолично лидируют с отрывом в 11+ баллов.

    Последние матчи: На «Мегаспорт Арену» «Локомотив» прибудет на фоне десяти матчей без поражений. В нынешнем сезоне КХЛ это наиболее продолжительный отрезок.

    Накануне команда Игоря Никитина в гостях обыграла лидера Востока «Трактор» — 5:3. Вслед за матчем первых «железнодорожники» вернулись в Ярославль, где взяли верх над «Торпедо» — 2:1 Б и «Ак Барсом» — 2:1.

    Не сыграют: Георгий Иванов, Павел Красковский.

  • Серия десяти «Локомотива», локальные успехи «Спартака», неудачный отрезок СКА
  • КХЛ: обзор десятой игровой недели
  • Сегодня

    • Состояние команды: «Локомотив» находится в безупречной форме и приближается к рекорду по количеству побед, о котором в составе ярославцев, безусловно, думают.

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    В нынешних кондициях команда Игоря Никитина, прочно ухватившись за лидерство на Западе, продолжит совершенствоваться и поддерживать тонус, поэтапно устраняя конкурентов в гонке за лидерство.

    На текущий момент в КХЛ нет более стабильного во всех отношениях клуба, чем «Локомотив», и сейчас «железнодорожники» не имеют ни малейших признаков спада.

    Статистика для ставок

    • В четырех последних матчах «Спартак» не пропускал больше гола

    • Победой «Спартака» закончились семь матчей из последних девяти

    • «Локомотив» никому не проигрывает на протяжении десяти матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.70, ничья — в 3.85, а победа «Локомотива» — в 2.35.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

    Прогноз: Вслед за неровным отрезком «Спартак» сумел вернуть контроль над ситуацией в контексте результатов. Однако «Локомотив» для красно-белых в нынешних реалиях кажется непреодолимым даже на домашней территории.

    Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.80.

    Прогноз: В последних матчах «Спартак» отодвинул результативность на второй план, делая ставку на оборону. У «Локомотива» такой подход также обеспечивает очки. Если в очном матче соперники не откажутся от такой модели игры, то на столичной площадке все закончится скромно в плане голов.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.82.

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    «Спартак» Москва — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
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