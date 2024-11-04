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    Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?

    «Динамо» Минск — «Витязь». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Витязь»
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    Вадим Шипачев — нападающий минского «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет 4 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 19:30 Витязь

    Витязь

  • Подольск
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 23 очками в активе после 21-го матча. Минское «Динамо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 балла.

    Последние матчи: В прошедшей встрече минчане разгромили «Торпедо» со счетом 2:5 на чужой площадке, а до этого с таким же счетом уступили «Северстали».

    Динамо Минск — Витязь: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах у «Динамо» 3 поражения и 2 победы. За этот период команда также уступила «Локомотиву» (2:3), «Барысу» (1:2) и обыграла «Витязь» (2:1).

    Не сыграют: Диллон Дюбе, Андрей Кареев и Андрей Стась (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Минское «Динамо» играть довольно непредсказуемо в нынешнем сезоне. Команда может проиграть «Барысу», который является аутсайдером лиги, а может разгромить «Торпедо».

    В «Динамо» собран довольно мощный состав, который может побороться за высокие места на Западе, но пока этого не происходит. Подопечные Дмитрия Квартальнова ведут борьбу за место в плей-офф.

    «Динамо» довольно часто обыгрывает «Витязь» в очных противостояниях. К примеру, в последней встрече минчане одержали победу со счетом 2:1 25-го октября.

    «Витязь»

    Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Запада с 21-м очком в активе после 22-х встреч. Пока что «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 2 пункта.

    Последние матчи: В прошлом поединке подмосковная команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 1:2, а до этого «Витязь» в овертайме уступил «Спартаку» (3:4 ОТ).

    Команда проиграла 4 матча из 5-и последних в чемпионате. «Витязь» также уступил минскому «Динамо» (1:2), СКА (1:8) и обыграл «Торпедо» (2:1). За этот период команда забросила всего 8 шайб.

    Не сыграют: Иван Ежов и Григорий Ващенко (у обоих — травмы).

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    • Состояние команды: «Витязь» пытается наконец-то запрыгнуть в зону плей-офф и попытаться сохранить там место, но пока команда Павла Десяткова чаще проигрывает.

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    Состав «Витязя» позволяет бороться за 8-ку запада. У команды есть нападающие, которые регулярно набирают очки — Иван Чехович, Дерек Барак и Дмитрий Бучельников.

    «Витязь» показывает довольно интересный хоккей в нынешнем сезоне. Можно даже вспомнить игру против «Спартака», где на подмосковную команду было приятно смотреть, но подопечные Десяткова не смогли удержать преимущество.

    Статистика для ставок

    • «Витязь» проиграл 4 матча из 5-и последних

    • В 3-х последних очных встречах минское «Динамо» обыгрывало «Витязь»

    • В последних 2-х встречах с участием «Динамо» было заброшено по 7 шайб за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 3.90, а победа «Витязя» — в 4.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.20 и 1.62 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Витязь» сможет навязать борьбу минской команде.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» 2 больше за 1.88.

    Прогноз: В последнее время минское «Динамо» частенько играет результативно, а «Витязю» будет необходимо забросить минимум парочку шайб, чтобы претендовать на победу.

    Ставка: Тотал 5 больше за 1.85.

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    «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
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