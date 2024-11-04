В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет 4 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице Запада с 23 очками в активе после 21-го матча. Минское «Динамо» опережает 9-ю строчку, которая находится вне зоны плей-офф, на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече минчане разгромили «Торпедо» со счетом 2:5 на чужой площадке, а до этого с таким же счетом уступили «Северстали».

В последних 5-и матчах у «Динамо» 3 поражения и 2 победы. За этот период команда также уступила «Локомотиву» (2:3), «Барысу» (1:2) и обыграла «Витязь» (2:1).

Не сыграют: Диллон Дюбе, Андрей Кареев и Андрей Стась (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Минское «Динамо» играть довольно непредсказуемо в нынешнем сезоне. Команда может проиграть «Барысу», который является аутсайдером лиги, а может разгромить «Торпедо».

В «Динамо» собран довольно мощный состав, который может побороться за высокие места на Западе, но пока этого не происходит. Подопечные Дмитрия Квартальнова ведут борьбу за место в плей-офф.

«Динамо» довольно часто обыгрывает «Витязь» в очных противостояниях. К примеру, в последней встрече минчане одержали победу со счетом 2:1 25-го октября.

«Витязь»

Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции Запада с 21-м очком в активе после 22-х встреч. Пока что «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 2 пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке подмосковная команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 1:2, а до этого «Витязь» в овертайме уступил «Спартаку» (3:4 ОТ).

Команда проиграла 4 матча из 5-и последних в чемпионате. «Витязь» также уступил минскому «Динамо» (1:2), СКА (1:8) и обыграл «Торпедо» (2:1). За этот период команда забросила всего 8 шайб.

Не сыграют: Иван Ежов и Григорий Ващенко (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Витязь» пытается наконец-то запрыгнуть в зону плей-офф и попытаться сохранить там место, но пока команда Павла Десяткова чаще проигрывает.

Состав «Витязя» позволяет бороться за 8-ку запада. У команды есть нападающие, которые регулярно набирают очки — Иван Чехович, Дерек Барак и Дмитрий Бучельников.

«Витязь» показывает довольно интересный хоккей в нынешнем сезоне. Можно даже вспомнить игру против «Спартака», где на подмосковную команду было приятно смотреть, но подопечные Десяткова не смогли удержать преимущество.

Статистика для ставок

«Витязь» проиграл 4 матча из 5-и последних

В 3-х последних очных встречах минское «Динамо» обыгрывало «Витязь»

В последних 2-х встречах с участием «Динамо» было заброшено по 7 шайб за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 3.90, а победа «Витязя» — в 4.00.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.20 и 1.62 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Витязь» сможет навязать борьбу минской команде.

Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» 2 больше за 1.88.

Прогноз: В последнее время минское «Динамо» частенько играет результативно, а «Витязю» будет необходимо забросить минимум парочку шайб, чтобы претендовать на победу.

Ставка: Тотал 5 больше за 1.85.