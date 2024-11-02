В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 2 ноября. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Синерубашечники с Манхэттена» провели 9 матчей, в которых заработали 13 очков. В таблице Восточной конференции за ними закреплена 4-я строчка.

Последние матчи: На старте сезона команда Питера Лавиолетта набрала 11 очков из 12 возможных и выдала результативную серию из четырех побед подряд.

Однако в трех последних встречах «Рейнджерс» потерпели два поражения. Проиграли ньюйоркцы «Флориде» — 1:3 и «Вашингтону» — 3:5. Между этими матчами Панарин и компания разобрались с «Анахаймом» — 2:1.

Не сыграют: Джимми Веси.

Состояние команды: На старте регулярки звездные ньюйоркцы проявили себя должным образом, не потерпев ни одного поражения в основное время в шести матчах.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Однако последние игры «Рейнджерс» вызывают беспокойство с точки зрения содержания и способности противостоять командам, которые к очным встречам с «синерубашечниками» подходят в лучшей форме.

В контексте игры в обороне «Рейнджерс», бесспорно, есть над чем работать, в то время как ведущие форварды клуба с Манхэттена, кажется, находятся в порядке и в дальнейшем будут только наращивать темп.

«Оттава»

Турнирное положение: В 9 встречах канадцы из Онтарио заработали 10 очков, благодаря которым занимает 9-е место в турнирной таблице Востока, отставая на 1 балл от зоны топ-8.

Последние матчи: Текущая кампания «Сенс» сопровождаются отсутствием последовательности в результатах: команда Трэвиса Грина чередует победы с неудачами.

В последних пяти матчах «Оттава» одержала верх над «Тампой-Бэй» — 5:4 и «Ютой» — 4:0, потерпела поражения от «Вегаса» — 4:6 и «Колорадо» — 4:5 и на домашнем катке уничтожила «Сент-Луис» — 8:1.

Не сыграют: Дэвид Перрон, Шейн Пинто, Мадс Сегаард, Артем Зуб.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Оттава» твердо намерена зацепиться за место в зоне плей-офф, на что указывает достаточно бодрый старт «Сенаторз».

Ввиду плотной конкуренции «Оттава» даже без запредельных в ее понимании результатов смогла в моменте закрепиться в верхней части таблицы конференции, хотя стабильности «Сенс» по-прежнему не хватает.

Зачастую матчи «Оттавы» сопровождаются повышенным уровнем напряжения, а многие встречи вытаскиваются на характере. Тем не менее канадцы из Онтарио демонтируют яркую и вполне боеспособную игру.

Статистика для ставок

«Оттава» потерпела три поражения в четырех гостевых матчах сезона, пропуская каждый раз от 4 голов и более

Победой «Сенс» закончились две встречи из трех последних в «Мэдисон Сквер Гарден»

Всего в одном домашнем матче «Рейнджерс» в текущем сезоне из четырех был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.87, а победа «Оттавы» — в 3.47.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 6.5 — за 1.78.

Прогноз: В последних встречах «Рейнджерс» не сильно впечатляют, но все может измениться с приездом в «Сквер Гарден» «Оттавы» — соперника, который в нынешних кондициях не потерпит недооценки и вынудит хозяев выложиться на максимум.

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 5.5 за 1.94.

Прогноз: «Оттава» — по-хорошему наглая команда, которая будет настырно рваться вперед и предлагать сопернику хоккей высокой интенсивности, подкрепленный хорошей результативностью.

Ставка: Индивидуальный тотал «Оттавы» больше 2.5 за 1.90.