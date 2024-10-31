НХЛ. «Тампа-Бэй» обыграла «Колорадо», «Коламбус» победил «Айлендерс», «Юта» — «Калгари»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Коламбус» — «Айлендерс» — 2:0

Российский защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов отметился голевой передачей. Для него это третий ассист в сезоне.

Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

«Коламбус» набрал 11 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке — 8 очков.

НХЛ «Коламбус» — «Айлендерс» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Северсон — 2 (Керали, Лабанк), 45:43 — 1:0. Дэнфорт — 2 (п.в., Силлинджер, Проворов), 57:57 — 2:0Вратари: Мерзликинс — Варламов (57:23)Штраф: 2 — 0Броски: 26 (8+7+11) — 26 (5+11+10)

«Детройт» — «Виннипег» — 2:6

«Виннипег» с 16 очками лидирует в Западной конференции. «Детройт» идет на 12-й строчке в Восточной конференции — 9 очков.

НХЛ «Детройт» — «Виннипег» — 2:6 (0:3, 2:0, 0:3) Голы: Виларди — 3 (Коннор, Стэнли), 2:48 — 0:1. Пионк — 2 (Шайфли, Коннор), 4:02 — 0:2. Коннор — 9 (Виларди), 15:44 — 0:3. Ларкин — 5 (бол., Раймонд, Зайдер), 28:13 — 1:3. Дебринкэт — 5 (бол., Раймонд, Зайдер), 37:40 — 2:3. Нидеррайтер — 5, 40:10 — 2:4. Пионк — 3 (бол., Иафалло, Наместников), 47:19 — 2:5. Миллер — 2 (Лаури), 50:25 — 2:6Вратари: Лайон — ХеллибакШтраф: 4 — 6Броски: 21 (7+8+6) — 29 (7+12+10)

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:5

Российский нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Всего в этом сезоне у него 17 (9+8) очков.

Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Тампа» набрала 14 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 10 очков.

НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1) Голы: Кучеров — 9 (Пойнт, Хедман), 1:01 — 0:1. Гюнцель — 3 (Кучеров, Макдона), 3:36 — 0:2. Джики — 2 (Чирелли, Хагель), 5:32 — 0:3. Иван — 2 (бол., Макар, Маккиннон), 14:56 — 1:3. Гюнцель — 4 (Пойнт, Кучеров), 26:28 — 1:4. Макар — 4 (Рантанен, Маккиннон), 50:57 — 2:4. Чирелли — 2 (п.в., Хагель), 58:40 — 2:5Вратари: Кяхкенен (57:09 — 58:40) — ВасилевскийШтраф: 26 — 17Броски: 35 (8+14+13) — 21 (10+9+2)

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Юта» — «Калгари» — 5:1

Российский защитник Михаил Сергачев забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

«Юта» набрала 12 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 9-й строчке — 11 очков.

НХЛ «Юта» — «Калгари» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Керфут — 1 (Кессельринг, Сергачев), 4:41 — 1:0. Хэйтон — 5 (Шмальц, Коул), 19:58 — 2:0. Манта — 3 (Кирклэнд, Уигар), 23:53 — 2:1. Ламуро — 1 (Стенлунд, Макбэйн), 24:10 — 3:1. Сергачев — 2 (бол., Гюнтер, Шмальц), 36:32 — 4:1. Келлер — 6 (бол., Гюнтер, Сергачев), 45:13 — 5:1Вратари: Ингрэм — ВольфШтраф: 8 — 10Броски: 28 (8+8+12) — 31 (13+10+8)

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:3

Российский нападающий Павел Дорофеев забросил две шайбы. Теперь у него 9 (6+3) очков в этом сезоне.

Голкипер Илья Самсонов отразил 21 из 27 бросков по своим воротам.

«Вегас» с 15 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 5-й строчке — 14 очков.

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:3 (2:0, 2:1, 2:2) Голы: Фогеле — 4, 13:58 — 1:0. Кемпе — 4 (Копитар, Андерсон), 14:40 — 2:0. Лафферье — 6 (Андерсон, Байфилд), 30:11 — 3:0. Копитар — 4 (Кларк, Кемпе), 30:55 — 4:0. Пирсон — 3 (Хольц, Карлссон), 34:58 — 4:1. Фиала — 5 (бол., Копитар, Кларк), 46:23 — 5:1. Эдмундсон — 3 (Кларк, Фиала), 48:03 — 6:1. Дорофеев — 5 (бол., Стоун, Теодор), 51:04 — 6:2. Дорофеев — 6 (Корчак, Гертл), 57:03 — 6:3Вратари: Кемпер — СамсоновШтраф: 13 — 9Броски: 26 (8+7+11) — 26 (10+10+6)

«Ванкувер» — «Нью-Джерси» — 0:6

«Дэвилз» набрали 16 очков и лидируют в таблице Восточной конференции. «Кэнакс» с 11 очками — на 7-й строчке «Запада».