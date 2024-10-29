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    «Северсталь» сумеет продлить беспроигрышный период выступлений

    «Северсталь» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Минск
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    Иван Подшивалов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Ледовом дворце» 29 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2024 года

    Северсталь

  • Череповец
    •  Северсталь 19:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Северсталь»

    Турнирное положение: Череповецкий клуб продолжает погоню за главными участниками гонки лидеров: в 19 встречах «сталевары» заработали 24 очка и закрепились на 5-м месте в таблице Запада.

    Последние матчи: Октябрьский этап регулярного сезона команда Андрея Козырева проводит практически безупречно: в семи предыдущих матчах «сталь» потерпела всего одно поражение.

    Северсталь — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Последнюю осечку череповчане допустили в матче с «Куньлунем» — 0:3, зато вскоре после него одержали яркую победу над «Адмиралом» — 6:5 ОТ, взяли верх над «Амуром» (дважды — 2:1; 3:0) и переиграли «Сибирь» — 4:2.

    Не сыграют: Даниил Давыдов, Макар Фомин, Глеб Иванов, Янни Калдис, Александр Скоренов.

    Состояние команды: Несмотря на фрагментарные провалы, «Северсталь» уверенно мчит по дистанции, оставаясь одним из претендентов на места в верхней половине Запада.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Накануне команда Андрея Козырева добилась значительных по своим меркам успехов на гостевой территории, подытожив их яркой игрой в Череповце. В эти дни «Северсталь» вновь на ходу.

    Вероятно, ввиду недавних результатов череповчане нацелены на поддержание столь высокого темпа, который характеризуется продуктивной игрой в нападении, обеспечивающей важные очки.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский клуб провел 19 матчей, по итогам которых закрепился на 8-м месте в таблице Западной конференции с 21 очком в активе. На 1 балл «зубры» опережают «Витязь».

    Последние матчи: Текущие результаты команды Дмитрия Квартальнова формируют непредсказуемую траекторию, на которой попадаются как победы, так и непременные потери очков.

    В пяти предыдущих матчах «Динамо» Минск потерпело три поражения. За этот период белорусы уступили «Металлургу» — 0:2, разгромили «Нефтехимик» — 1:2, проиграли «Барысу» — 1:2, взяли верх над «Витязем» — 1:2 и не справились с «Локомотивом» — 2:3.

    Не сыграют: Андрей Кареев, Андрей Стась.

    Состояние команды: Стабильность «Динамо» Минск заключается в ее отсутствии, ввиду чего «зубры» балансируют на границе зоны плей-офф.

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    Белорусы чередуют победы и поражения, осложняя тем самым борьбу за высокие позиции. Непредсказуемость в системной игре мешает «Динамо» Минск прогрессировать и претендовать на что-то большее, чем восьмая строчка в конференции.

    Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова делает все возможное, чтобы команда прибавила в эффективности, особенно в атаке, которую представляют неплохие кадры, но пока «зубры» довольствуются лишь переменчивыми успехами.

    Статистика для ставок

    • «Северсталь» одержала четыре победы подряд в последних матчах

    • В шести матчах в Череповце из восьми в нынешнем сезоне «Северсталь» победила

    • В пяти играх на домашней арене из восьми «Северсталь» забивала минимум 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Динамо» Минск — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: Зачастую матчи между этими соперниками получаются упорными, а победа достается то одним, то другим. Но к текущей очной встрече «Северсталь» подходит на волне серии успехов, ввиду чего будет способна на еще одно свершение.

    Ставка: «Северсталь» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.15.

    Прогноз: Несмотря на то что в целом игра может получиться результативной, командам, вероятнее всего, потребуется некоторое время на то, чтобы присмотреться друг к другу с учетом важности победы.

    Ставка: Тотал первого периода меньше 1.5 за 1.85.

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    «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» сумеет продлить беспроигрышный период выступлений
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